法国议会选举意外翻盘 左翼联盟力压极右派

法国国会选举7日举行决选，结果出乎选前民调预测，由左翼联盟取得大幅领先；在第一轮选举取得领先地位的极右派阵营遭遇重大挫败，位居第三；总统马克龙的中间派则排名第二。

（德国之声中文网）法国国民议会选举週日（7月7日）举行第二轮决选，早期出口民调预期，左翼联盟“新人民阵线”（NFP）有望赢得188至199席，总统马克龙（Emmanuel Macron）的中间派“共同”党团（Ensemble）将获164至169席；极右翼“国民联盟”（RN）则占据135至143席。

据统计，该场选举共有超过4333万名选民投票，投票率高达67.5％，是1997年以来最高纪录。

法国国民议会的总席次为577，由于没有任何一方拿下超过289席的绝对多数，左翼联盟、中间派、极右派3个派系立场差异大，且过去几乎没有合作，如今出现“三分天下”的悬峙议会，有可能让法国政府在多项分歧议题上难以达成共识，恐成为马克龙未来执政一大挑战。

法国现任总理阿塔尔 （Gabriel Attal）7日晚间表示，他将于週一提交辞呈。新任总理人选将在未来数週内进行审议推出，不过当前民调低迷的马克龙很可能会被迫与反对其中间派政策的总理一起带领国家。

法国总理阿塔尔宣布将辞职 图像来源: Blondet Eliot/Abaca/IMAGO

左翼联盟中的激进左翼势力“不屈法国”（La France insoumise）领袖梅兰雄（Jean-Luc Mélenchon）被视为接任总理的可能人选之一。梅兰雄过去在经济、俄乌战争及加沙冲突上的立场都引发不小批评，他也曾多次公开称台湾为中国的一部分，指两岸议题应让中国自行解决。

此前被视为有望接任总理的极右派“国民联盟”主席巴尔德拉（Jordan Bardella）对选举结果则表示，反“国民联盟”势力之间的合作是“可耻的联盟”，将让法国陷入瘫痪。“国民联盟”领袖勒朋（Marine Le Pen）则指出，该联盟在议会中的席次增加了一倍，并不对选举感到失望，“胜利只是被推迟了”。

此前，法国左翼政党超过百名候选人在首轮选举结果出炉后，宣布退选，希望透过集中选票策略，避免“国民联盟”这个极右派政党在法国国民议会中占据多数优势。

巴黎街头在8日凌晨已开始出现部分不满选举结果的抗议行动 图像来源: Artur Widak/Anadolu/picture alliance

法国选举结果让欧盟成员国松了口气。西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）在社群媒体上发文：“本週，欧洲两个最大的国家选择了西班牙一年前选择的相同道路：拒绝极右翼，坚决致力于社会左翼，以严肃而勇敢的政策解决人民的问题”，“英国和法国对进步和社会进步说‘是’，对权利和自由的倒退说‘不’。”

德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）所属的社会民主党，其外交政策发言人施密德（Nils Schmid）接受德国媒体采訪时则表达谨慎乐观的态度，称“最坏的情况已经避免了”，但强调关键是法国各党派之间的灵活性以及“妥协的意愿”。

此前，极右翼政党在欧洲议会选举中强势崛起，马克龙所在政党则在选举中受挫，因此宣布解散国民议会并提前选举，呼吁选民拒绝极端主义。

（综合报道）

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