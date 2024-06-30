法国议会选举：又一个欧洲大国向右转？

周日，法国本土举行议会选举首轮投票。这场提前举行的选举可能使法国政治力量的对比产生重大变化，极右翼政党可能在议会中成为多数。

（德国之声中文网）当地时间周日（6月30日）早8点，法国各地的投票站开门迎接选民，投票将持续至18点，部分大城市的投票站至20点。在周六，法国的海外领地已经提早投票。

马克龙领导的执政党在6月初的欧洲议会选举中惨败于极右翼的国民联盟（RN）后，马克龙出人意料地宣布解散国民议会，提前举行议会选举。

马克龙希望法国民众在本国议会选举中会有不同于对欧洲议会的选择，因而让其领导的自由派阵营保持议会多数。

他当时呼吁中间派团结起来，一起对抗“宣扬排外”的极右翼以及极左翼。“我希望，在投票的那一刻，所有头脑理智，能够拒绝极端主义的人们都能团结起来。”

马克龙：以欧洲人的姿态行动起来 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

国民联盟势头不减

但这一希望很可能落空。民调显示，国民联盟有机会赢得议会多数席位，这将使法国议会自二战结束以来首次处于极右翼势力的控制之下。

在选前民调中，马克龙的复兴党（Renaissance party）领导的“共同”（Ensemble）党团落后于保守的共和党（LR），排名第三。

最近成立的新左派联盟--新人民阵线（NPF）也将参加竞选。参选政党竞争国民议会的共577个议席。

法国会有一位极右翼总理吗？

此次议会选举结果不会对马克龙的执政地位产生直接影响，他的总统任期将持续至2027年。马克龙表示不会在任期结束前下台，即使他必须与一位与自己理念截然不同的总理抗衡。

此次提前选举被一些分析人士视为马克龙的一场“豪赌” 图像来源: LUDOVIC MARIN/AFP

国民联盟目前拥有88个席位。该联盟反移民、反欧盟，并与俄罗斯有政治和经济联系。主席巴尔德拉（Jordan Bardella）曾表示，如果当选为总理，他不会允许法国向乌克兰运送可打击俄罗斯境内目标的导弹，更不会向冲突地区派遣军队，而马克龙曾提出过这一想法。

按照法国的政治体制，总理负责国内立法，而总统则是军队首脑，并负责外交政策的决策。

周日举行的国民议会第一轮投票中，若没有党派获得半数以上选票， 得票率12.5%以上的党派将在7月7日参加第二轮选举，得票最多者获胜。

（综合报道）

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