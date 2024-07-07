法国议会决选 未来引人担忧

法国此次议会选举被视作二战以来该国最重要的一次选举。极右翼政党在首轮选举中取得历史性胜利。最终选举结果不仅影响法国本身，还可能对全球外交产生深远影响。

（德国之声中文网）法国周日（7月7日）举行议会选举的第二轮投票。最新民意调查显示，极右翼政党国民联盟（RN）预计将在国民议会中赢得最多席位，但可能无法获得绝对多数席位。这意味着法国将陷入混乱的“悬浮议会”局面，即无任何党派赢得绝对多数。这预示着欧元区第二大经济体将进入一个长期不稳定的政策僵局期。

这次选举不仅影响法国本身，还可能对乌克兰战争、全球外交和欧洲经济稳定产生深远影响。无论结果如何，几乎可以肯定的是，这次选举将削弱现任法国总统马克龙在其剩下三年任期内的权力。

如果反移民、反欧盟的国民联盟获得绝对多数席位，该党主席巴尔德拉（Jordan Bardella）可望成为新任法国总理，法国极右翼由此将自二战以来首次掌权。这将在欧洲联盟内部引发震荡。近年来，欧洲多国的右翼民粹主义政党接连实现历史性突破。

国民联盟主席巴尔德拉年仅28岁。 图像来源: Julien de Rosa/AFP/Getty Images

投票率大幅上升

截至法国当地时间中午，选举的投票率为26.3%，相比2022年第二轮投票同期的18.99%大幅上升。益普索市场研究集团(IPSOS)和民意调查机构哈里斯互动公司（Harris Interactive）介绍，这是自1981年以来的最高中午投票率。法国内政部表示，这突显了选民对这次选举的极大关注，而选举中的观点分歧也显而易见。

投票于当地时间上午8点开始，城镇和小城市的投票将于下午6点结束，大城市则在晚上8点结束。法国主要媒体委托进行的出口民意调查将在所有投票站结束后立即公布。初步官方结果预计将于周日晚些时候和周一早些时候公布。

联手抗右

在6月30日举行的法国国民议会选举首轮投票中，国民联盟名列前茅，获得历史性胜利；左翼联盟—新人民阵线（NPF）和马克龙领导的中间派联盟共同党团分别位居第二和第三位。

首轮投票后，为避免分散非国民联盟的选票，法国左翼和中间派政党陆续撤回了周日议会决选的数百名候选人。中间派和左翼联盟由此联手将选票集中在一起，以对抗极右翼政党的候选人，从而降低该党控制法国议会的可能性。

中午的投票率创43年来最高 图像来源: Patricia Huchot-Boissier/abaca/picture alliance

适得其反

法国内政部长达尔马宁（Gerald Darmanin）周五报告称，在法国议会第二轮选举的竞选活动中，近来约有50名候选人、替补人员或活动人士称为暴力的受害者，这引起了人们对该国民主和公共辩论状况的严重担忧。达尔马宁宣布，将部署3万名警察和宪兵，以确保第二轮立法选举期间的安全。

法国执政党在6月初的欧洲议会选举中惨败于国民联盟后，总统马克龙出人意料地宣布解散国民议会，提前举行议会选举。他希望法国民众在本国议会选举中会有不同于对欧洲议会的选择，因而让其领导的自由派阵营保持议会多数。然而不少观察人士认为，他的政治“豪赌”即将面临适得其反的结果。

法国商界精英也对未来的政治动荡和不稳定感到担忧。“我们非常担心未来会发生什么”，法国航空航天公司赛峰集团董事长麦金尼斯（Ross McInnes）向路透社坦言：“无论周日投票结果如何，我们可能已经走到了十年前开始的改革周期的尽头。”

（路透社，法新社，美联社）

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