法国计划兴建更多核电站

（德国之声中文网）除原定的六座核电站外，法国还计划在未来数年之内，再建八座核电站。能源部长鲁纳赫尔（Agnès Pannier-Runacher）对《每日论坛报》表示，拟议中的一项法律草案中，除已经立项的六座核电站外，政府还在讨论额外再建八座核电站的选项。也就是说，目前正在讨论建设14座核电站的问题。

EPR反应堆模式为核能发电带来新的契机

同德国退核路线形成鲜明对比，法国则正在大力推动核能发电，以取代燃煤电厂，从而减少二氧化碳的排放。法国政府期望，在2035年时，将化石燃料在能源消耗中的占比从当前的60%降至40%。

按照法国能源部长鲁纳赫尔的说法，为此目的，法国需要从2026年起增建发电总能力为13千兆瓦的发电厂，这相当于八座EPR核反应堆的发电能力，而现有核电站也需要更新换代，不可能永远运作下去。

法国研发的EPR核反应堆技术，即第三代压水反应堆，在切尔诺贝利核电站事故后，为核能发电带来了新的契机。这项计划在提高安全系数的同时，提高了发电效率。目前有三座压水反应堆正在运行，一座在芬兰，两座在中国。不过，芬兰核电厂在建造过程中遇到了一系列问题，法国和英国的 EPR核反应堆项目也不断遭遇工程延期和成本暴涨等问题。

欧盟仍允许为核电项目提供国家补贴

法国国有能源公司EDF表示，位于诺曼底的首座EPR核反应堆将在今年年中进行并网供电的实验。该工程开工至今，已经过去了17年，建造成本高达127亿欧元，比原计划高出了四倍。

根据欧洲电力市场改革计划，今后欧盟将继续允许成员国对核电工程提供补贴。

德国政府曾力主各国只许对可再生能源项目提供资助，但这项主张遭到否决。在德国，最后三座核电站已经于去年四月停止运行。

（法新社，路透社）

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