法国警察执勤打死青年 引发民众骚乱

（德国之声中文网）南特多个热点市区纷纷发生骚乱，汽车被点着、一家购物中心部分被纵火焚烧。骚乱的导火索是数小时前在周二（7月3日）晚间发生的一起事件。

据当地警察局长贝特朗（Jean-Christophe Bertrand）通报，当时，因违反交通规则，警察拦阻了一名驾车人；鉴于驾车人身份不明，警官们接到指示，须将他带至警局；正当警官靠近检查时，驾车人"做出要下车的样子"，却驾车冲向一名警官。他称，该警官膝盖受轻伤，另一名警官开枪击中了这名青年，"很遗憾"，该青年因此身亡。

警方动用了催泪瓦斯

据警察圈内人士称，该青年颈部动脉被击中，因伤势过重，在医院死亡。

大量警力出动

根据多家媒体的一致报道，有关警察这一行为的消息迅速传播，激起相关住区众多居民的愤怒。为将骚乱控制在萌芽状态，当局出动了约200名安全人员，短时间里，局势升级：打砸抢分子向警察投掷燃烧物、点着汽车，并甚至焚烧一个购物中心。安全力量使用了催泪瓦斯，以驱散愤怒的人群。警方圈内人士称，未逮捕一人。

据检察院称，目前正对事件展开调查， 其中包括那名警官动用武器的原因。南特女市长罗兰（Johanna Rolland）呼吁位于布列塔尼（Bretagne）地区的该市居民保持冷静。她同时许诺对周二夜间的这一事件作"完全透明的"澄清。据媒体报道，至周三早晨，南特市内局势有所缓和。

凝炼/乐然（法新社、德新社）