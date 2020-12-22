法国解除对英禁运令 世卫召开紧急大会

(德国之声中文网) 法国将于23日重新对来自英国的乘客开放边境，结束因为防止变种新冠病毒株入境而实施的边境管制措施。然而，这项禁令在圣诞节前已使数千辆货车无法照常运行。

随着来自英国的卡车排队蜿蜒到地平线，一些超市的货架在圣诞节前几天已空无一物，英国首相约翰逊恳请法国总统马克龙解除对英国的货运禁令。

同一天，英国与巴黎达成协议，允许法国和其他欧盟居民返回欧洲各国，但条件是他们必须拥有过去三天内新冠检测阴性的证明。

英国表示，将于23日开始在多个地点发放新冠测试剂，但英国政府警告说，这个过程需要时间。英国运输大臣夏普斯 (Grant Shapps) 向媒体表示：「我们会确保周三开始提供测试剂，但这个过程可能会需要两天至三天的时间。」

法国对英国进行边境管制的决定已造成诸多不便。在英国肯特郡，有超过1500辆货车滞留在高速公路上。在距离欧洲大陆最近的英国东南部的多佛港 (Dover)有数百辆卡车寸步难行，司机们纷纷对这一突如其来的禁令表达了强烈不满。

此外，路透社22日援引英国连锁超市森宝利 (Sainsbury's)和乐购(Tesco)报导称，如果英国与欧洲大陆的运输联系不能迅速恢复，英国超市将在未来几天出现货物短缺。森宝利超市指出：「如果情况没有任何变化，我们将在未来几天开始看到生菜丶一些沙拉叶丶花椰菜丶花椰菜和柑橘类水果出现短缺。」

在距离欧洲大陆最近的英国东南部的多佛港 (Dover)有数百辆卡车寸步难行，司机们纷纷对这一突如其来的禁令表达了强烈不满。

同一日，欧盟委员会建议各国人民在非必要的情况下，不要往返英国，并说如果有欧盟居民想返国，各国政府应该在要求他们进行新冠测试或是隔离10天的前提下，准许他们回家。然而，由於边境管制受国家政策的影响，因此每个欧盟国家都有自己的规则。

英国运输大臣夏普斯说，法国已经同意接受快速免疫新冠检测的结果，这种测试已经在其他大规模测试计划中使用。通常在一小时内便能产出测试结果。

英国上周末证实出现变种新冠病毒株，此消息在全球造成了新一波的恐慌。科学家表示，目前没有证据显示新冠疫苗对源自英国的变种新冠病毒株不具保护力。

世卫成员国讨论对策

世界卫生组织召集成员国於23日针对变种新冠病毒株召开会议，会议中将讨论如何应对变种新冠病毒带来的威胁。世卫的欧洲区主任克鲁格 (Hans Kluge) 在推特上发文表示：「在全球获得更多关於变种新冠病毒的资讯前，透过限制旅游来防止病毒传播是正确的做法。」

不过，世卫也警告各国不要对变种新冠病毒抱持太大的恐慌，因为病毒株变种是大流行病会出现的正常现象。世卫也称赞英国找出这个变种的新冠病毒。世卫重申，目前没有足够证据去证实到底变种新冠病毒是否会影响新冠疫苗的效能。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、美联社)

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