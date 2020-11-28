法国街头抗议：控警察暴力，要新闻自由

（德国之声中文网）在里尔（Lille）、雷恩（Rennes）、斯特拉斯堡和其它一些城市，也发生了抗议警察暴力、要求保卫新闻自由的示威活动。抗议也针对一项拟议中的安全法，根据该法，可以禁止发布记录某些警察执行任务的视频材料。

据组织方--一个由记者协会和人权团体组成的联盟称，全法国有近50万人参与了周六的抗议示威。法国内政部则称，参与人数约13.3万人，其中在巴黎有4.6万人。

尽管大部分示威活动和平进行，但在巴黎和雷恩的集会活动外围，示威者与警方发生了冲突。巴黎的示威者设置了路障，并向警察投石块，警方使用了催泪瓦斯。还有人点火焚烧报亭和汽车。其间有人受伤，多人被逮捕。

示威组织者对破坏、暴力和袭击警察的行为发出了谴责，并试图与之划清界限，称"极少数人"扰乱和平集会的做法是不能容忍的。

这一示威的导火索是本周两起警察暴力的视频在网上被曝光，在全法国引起愤怒。其中一段视频记录了警察粗暴清理拆除移民藏身的帐篷营地，另一段视频则显示警察如何袭击一名黑皮肤的音乐制作人。

与此有关，根据一项新的安全法案，此类视频资料的发布今后有可能受到禁止。政府称这是为了更好地保护警察。根据该法案中的一个条款，发布安全力量执行任务的影像资料，可能触犯刑法--如果这样作的目的是侵害警察的人身安全。其法律后果可能导致最高一年的监禁或45000欧元的罚款。

法国的记者协会、非政府阻止和反对党担心这一法案会限制新闻自由。法国参议院尚未表决通过该法案。

叶宣/雨涵（法新社、德新社等）