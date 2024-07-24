法国获2030年冬奥会举办权 需先提供保证书

法国将第四次举办冬奥会。国际奥委会7月24日宣布，法国阿尔卑斯山区和美国盐湖城分别获得2030年和2034年冬季奥运会和冬季残奥会的主办权。

（德国之声中文网）7月24日，国际奥委会将2030年冬奥会举办权授予法国阿尔卑斯山地区，条件是法国总统最迟于10月1日签署一份文件，为此提供财政保证。国际奥委会同时将2034年冬季奥运会主办权授予美国犹他州的盐湖城。

法国总统马克龙在7月24日举行的国际奥委会会议上表示，"我保证法国（举办冬奥会）的承诺，并保证将要求下一任总理将这项保证和冬奥会立法列入新政府的优先事项中。""七年前，我们做出了同样的承诺，我们兑现了这一承诺。我们还会这样做"，马克龙说。

法国几个星期前举行了国民议会选举，目前尚未组织新政府。马克龙早前表示，直到奥运结束前，将保留看守政府，确保巴黎奥运会顺利举行。这意味着法国现有政府权限有限。

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国际奥委会表示，已收到法国两个参与申办地区的财政和安全保证，这两个地区分别是奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区和普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区。但该机构表示，在获得法国政府的保证书之前，它不会签署主办城市合同。

2030年冬奥会将是法国第四次举办冬奥会，此前三届分别是1924年夏蒙尼冬奥会、1968年的格勒诺布尔冬奥会和1992年的阿尔贝维尔冬奥会。

国际奥委会7月24日表决授予法国阿尔卑斯山地区2030年冬奥会主办权 图像来源: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images

在一系列腐败丑闻以及潜在主办城市对举办奥运的兴趣下降之后，国际奥委会不再访问不同的候选城市，而是选择一个申办城市，然后进行投票。最终，88人中有84人赞成让法国在有条件的情况下获得冬奥主办权。

（法新社、路透社等）

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