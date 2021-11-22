法国考虑给予科西嘉岛自治地位

(德国之声中文网) 法国内政部长达尔马宁（ Gérald Darmanin ）对当地媒体表示， 巴黎中央政府已准备好接受让科西嘉岛自治的想法，"问题在于，是何种形式的自治。" 他说，这必须讨论。这位内政部长强调，谈判的先决条件是岛上恢复秩序， "在处于炸弹压力和出动大批警察的背景下，不可能进行诚实对话。"

要求科西嘉岛拥有更大自治权人士呼吁，法国宪法应规定该岛享有特殊地位，承认"科西嘉人"的存在，并将被监禁的独立运动人士迁至岛上监狱。

面对岛上新近发生的骚乱，反对派指控政府对科西嘉独立势力取姑息态度。右翼民粹主义总统候选人勒庞（ Marine Le Pen ）指责总统马克龙从事"政治附庸主义"。她在推特上发文称， "科西嘉岛必须继续是法国的"。右翼保守阵营总统候选人佩克雷斯（ Valerie Pécresse ）指控现政府屈服于暴力。

本月初，科西嘉著名囚犯科罗纳 (Yvan Colonna) 在阿尔勒 (Arles) 的一所监狱遭伊斯兰圣战者囚犯残暴袭击，引发岛上发生骚乱。科隆纳因谋杀省长埃里尼亚克（ Claude Erignac ）被判有罪并在服刑。被殴打后一直处于昏迷状态的科罗纳现在马赛一家医院救治。该事件使该岛同巴黎中央政府之间多年存在的对立冲突复燃。

达尔马宁部长对抗议运动表示部分理解，指出，"监狱发生如此严重的袭击，那么，我们应对此负责。"他明确表示，圣战者囚犯对科隆纳的袭击是"恐怖行为"，需予彻查。

2018年科西嘉岛人在马克龙总统到访之前举行旨在独立的示威游行

袭击事件发生后，科西嘉岛上严重骚乱频发。上周日，在巴斯蒂亚（ Bastia ），有数千人参加的最初和平示威行动最后失控，以骚乱告终。一些蒙面示威者投掷燃烧弹和自制爆炸装置，警方使用了催泪瓦斯和高压水枪。据检方称，在骚乱中，有102人受伤，其中77名安全部队成员。

很多科西嘉人视科隆纳是该岛独立运动的英雄。几十年来，岛上一再发生暗杀事件。

欧洲各地的分离运动 加泰罗尼亚独立浪潮 2017年10月1日，加泰罗尼亚地方政府不顾西班牙政府的强烈反对举行独立公投，并以92%的赞成票通过公投议案（投票率仅43%）。马德里政府宣布不承认这一结果，但加泰罗尼亚自治区政府仍坚持要单方面宣布独立，成立独立的共和国主权国家。加泰罗尼亚是西班牙最富庶的地区，经济收入占西班牙全国的20%，居民第一母语为加泰罗尼亚语。2008年全球金融风暴以来，西班牙财政日益艰难，加泰罗尼亚人支持独立的声浪也持续上涨。

欧洲各地的分离运动 意大利北部的自治诉求 加泰罗尼亚独立公投无疑将在欧盟其它国家产生难以估计的影响。10月22日，意大利最富裕的威尼托大区和伦巴第两个大区将举行自治公投，寻求获得更大的自治权。不过，两个大区主席表示，公投不会威胁到意大利的国家统一。

欧洲各地的分离运动 苏格兰或第二次公投 2014年9月18日，苏格兰举行独立公投，结果是以55%比45%否定了独立。不过，去年6月的英国退欧公投之后，苏格兰独立运动又开始酝酿下一次公投。在英国退欧公投中，苏格兰地区以62%的比例选择留欧，而英国其它地区则选择了脱欧。

欧洲各地的分离运动 北爱尔兰分离运动 上个世纪90年代末，北爱尔兰持续不断发生暴力冲突。1998年的北爱和平协议为这一混乱时期画上句号。根据该协议，北爱尔兰仍是英国的一部分。1999年，北爱尔兰组建第一个联合自治政府。不过，北爱尔兰和平进程之后历经曲折，主张分离的声音并未消失。

欧洲各地的分离运动 巴斯克分离运动 西班牙的巴斯克地区也是分离主义运动的活跃地区。2017年4月，长期在该地区从事民族独立活动、并制造多起恐怖案件的准军事反政府组织埃塔宣布完全解除武装，但拒绝西班牙政府“勒令解散”的要求。巴斯克人有自己的语言巴斯克语，但随着西班牙语外来移民的增加，巴斯克语在该自治区已经不再是占多数的语言。该自治区经济在西班牙国内处于领先地位，工业发达。

欧洲各地的分离运动 弗拉芒人的独立呼声 位于荷兰和法国之间的在比利时分为荷兰语区和法语区。佛兰德地区为荷兰语区，人口主要是弗拉芒人。该地区经济状况好于法语区，要求至少经济独立的呼声由来已久。比利时另一大民族为瓦隆人，讲法语。

欧洲各地的分离运动 法国科西嘉独立派的公投威胁 科西嘉的独立派武装组织FLNG2014年宣布放下武器。2015年，独立党派候选人在地方选举中获胜。在今年的法国立法选举中，科西嘉四个选区中有三个是独立派获胜。科西嘉独立派现在并不要求完全独立，而是要求获得法国中央政府承认科西嘉的自治地位，并威胁若不能答应他们的要求，将仿照加泰罗尼亚独立派，举行独立公投。

欧洲各地的分离运动 格陵兰讨价还价式独立进程 格陵兰属于丹麦领土。这个世界第一大岛油气储量可观，原材料蕴藏丰富，居民大多数是格陵兰人。1979年格陵兰自治以来，独立势力不断增强。格陵兰经济严重依赖丹麦，并接受丹麦政府的拨款。近年来，丹格双方一直在就格陵兰的地位问题进行讨价还价式的谈判。 作者: 乐然



（法新社）

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