 法国给千万只鸭子接种禽流感疫苗 | 科技环境 | DW | 02.10.2023

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科技环境

法国给千万只鸭子接种禽流感疫苗

法国周一展开全国范围内针对鸭子的禽流感疫苗接种活动，希望能以接种代替代价高昂的扑杀。但家禽业者正面临贸易抵制的风险。

Vogelgrippevirus | Enten

（德国之声中文网）法国正展开抗击禽流感的活动，计划在明年为约6000万鸭子接种疫苗，希望能以此终结每年给家禽业者造成数百万美元损失的大规模扑杀。

在这场欧洲唯一针对禽流感的大规模疫苗接种活动中，凡是饲养超过250只禽类的农场，所有超过10天大的鸭子都必须接种两次疫苗。

周一上午，第一批疫苗施打活动在法国西南部地区的朗德地区举行，法国农业部长费斯诺（Marc Fesneau）也在现场，他所领导的部门为此次活动的9600万欧元总成本提供85%的资金。

法国鹅鸭肝跨业委员会（ CIFOG）在声明中表示，这项疫苗接种计划是全球首创：”目标是保护所有养殖禽类，并结束对动物的预防性扑杀，因为没有人希望再见到这样的情况。“
农场兽医协会SNGTV的家禽负责人玛格里（Jocelyn Marguerie）同意道：”疫苗接种将意味着我们只需要处理个别案例，避免浪潮席卷各农场。”

禽流感的威胁有多大？

虽然法国目前没有禽流感热点，但经历2015年和2017年的严重禽流感疫情后，该国自2020年以来经常爆发禽流感。

一旦发现禽流感病例，通常会导致整个农场以及周边的家禽被扑杀，影响生产并造成重大经济损失。

法国希望能以接种代替代价高昂的扑杀

法国希望能以接种代替代价高昂的扑杀

此外，人们还但新病毒可能变异并传染给人类，从而引发进一步的流行病。

朗德地区鸭农德泽斯（Thierry Dezes）计划让5000只鸭子接种疫苗。“自2016年以来，我已经经历了四次扑杀。我希望我们未来能毫发无伤地度过（禽流感）。疫苗必须起作用！”

贸易反弹

法国的首批8000剂疫苗将来自德国制药公司勃林格殷格翰（Boehringer Ingelheim），未来还需要招标以取得更多供应。

但并非所有人都支持法国政府的举措，一些朗德地区的农民对法新社表示，顾客“打电话来说他们不想吃注射过疫苗的鸭肉”。

法国家禽业也可能在国际上面临贸易抵制。

由于接种疫苗的禽类不一定会表现出此前感染过疾病的迹象，美国从10月1日起对法国家禽实施进口限制，原因是存在将病毒引入的风险。

日本农林水产省的一名高级官员对法新社表示，在疫苗接种活动开始后，东京将暂停进口法国家禽产品。

（路透社、法新社）

  • Marburg Virus (picture alliance/dpa/CDC)

    世界上十大最危险病毒

    马尔堡病毒

    最危险的病毒是马尔堡病毒。它的名字来自德国拉恩河畔一个田园牧歌般的小镇——但是这个小镇与病毒本身没有任何关系。马尔堡病毒是一种出血热病毒。与埃博拉病毒一样，马尔堡病毒引发抽搐以及粘膜、皮肤和器官出血。它的致死率高达90％。

  • Uganda Ebola (picture-alliance/AP Photo/IRC/B. Wise)

    世界上十大最危险病毒

    埃博拉病毒

    埃博拉病毒有五个属种，分别以五个非洲国家和地区命名：扎伊尔、苏丹、塔伊森林、本迪布焦和雷斯顿。扎伊尔埃博拉病毒最为致命，死亡率为90％。它目前在几内亚、塞拉利昂和利比里亚以及其他地区传播。科学家认为，可能是果蝠将扎伊尔埃博拉病毒带入了城市。

  • Hantavirus Mäuse US Nationalpark Yosemite (REUTERS)

    世界上十大最危险病毒

    汉坦病毒

    汉坦病毒包含了几种类型的病毒。它的名字来自韩国汉坦河。1950年朝鲜战争期间，美国士兵被认为最早在那附近感染上这种病毒。症状包括肺部疾病、发烧和肾衰竭。

  • Thailand - Hühnerfarm - Chicken (Getty Images/P. Bronstein)

    世界上十大最危险病毒

    禽流感病毒

    不同种属的禽流感病毒经常性地引起恐慌——这可以理解，因为其致死率高达70％。但实际上，人们最为熟悉的H5N1禽流感的风险非常低。只有直接接触过家禽的人才能被感染。这就是大多数病例出现在亚洲的原因，因为不少亚洲人家里养鸡。

  • Hochsicherheitslabor (picture-alliance/dpa)

    世界上十大最危险病毒

    拉沙病毒

    尼日利亚的一名护士是第一个拉沙病毒感染者。该病毒是由啮齿动物传播。它可能成为地方性流行疾病——这意味着该病毒发生在一些特定地区，例如在非洲西部，并且反复出现。科学家认为，非洲西部15％的啮齿动物都携带有这种病毒。

  • Afghanistan Krim-Kongo hämorrhagisches Fieber (Shoib Tanha Shokra)

    世界上十大最危险病毒

    胡宁病毒

    胡宁病毒可引致阿根廷出血热。该病毒感染者将出现组织发炎、败血症和皮肤出血。问题在于，这些都属于常见症状，因此难以在第一时间觉察或者确认该病毒的感染。

  • Zecke Gemeiner Holzbock saugt in menschlicher Haut (Imago/blickwinkel/F. Hecker)

    世界上十大最危险病毒

    克里米亚-刚果发热病毒

    克里米亚-刚果发热病毒是由蜱虫传播的。它的致病方式类似于埃博拉病毒和马尔堡病毒。在感染的第一天，患者的面部、嘴巴和咽喉出现针状出血。

  • BdTD USA Laborratte steuert RatCar (AFP/University of Richmond)

    世界上十大最危险病毒

    马丘波病毒

    马丘波病毒会引发玻利维亚出血热（也称为黑斑疹伤寒）。感染该病毒会出现高烧，并伴有大量出血。它的致病方式类似于胡宁病毒。该病毒可以人传人，而啮齿动物经常携带它。

  • Symbolbild - Wildschwein (Imago)

    世界上十大最危险病毒

    科萨努尔森林病毒

    科学家于1955年在印度西南海岸的林地中发现了科萨努尔森林病毒。它是由蜱虫传播的，但是科学家表示很难确定其源头，通常认为老鼠、鸟类和野猪可能是宿主。感染者出现高烧、剧烈头痛和肌肉疼痛并出血。

  • Indonesien Dengue Fieber Patient im Krankenhaus (Getty Images/D. Ardian)

    世界上十大最危险病毒

    登革热

    登革热一直威胁着人类。如果你打算去热带地区度假，最好了解一下登革热的信息。登革热通过蚊虫传播，在泰国和印度等国的热门度假胜地，每年影响到5千万到1亿人。但是，对于居住在受登革热威胁的地区的20亿人口来说，这更是一个问题。

    作者: Helena Schwar


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