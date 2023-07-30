 法国经济部长访华：脱钩不现实 中国非风险 | 经济纵横 | DW | 30.07.2023

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经济纵横

法国经济部长访华：脱钩不现实 中国非风险

法国经济部长勒梅尔周日在北京表示，在美国、欧洲和中国经济之间不可能脱钩。他同时表示，近来数月在西方屡屡提及的"去风险"一词，并不意味着中国是风险。

Schweden Stockholm | Treffen europäischer Finanzminister | Bruno Le Maire, Frankreich

（资料图片）法国经济部长勒梅尔

（德国之声中文网）法国经济、财政、工业和数字主权部长勒梅尔在访华期间表示，"去风险"的意思是希望更独立："我们不想像在新冠危机中那样认识到，在一些非常特定的元件上我们有过强的依赖性。"他补充说，芯片是一个例子。

勒梅尔正在中国进行高级别经济对话，周一将前往深圳与商界领袖会晤。周六，他与中国副总理何立峰进行了会谈。何立峰表示，法国可以稳定中欧关系的基调，北京愿意在一些领域深化与法国的合作。

勒梅尔周日表示，他向中国领导人提出，中国应当向外商开放市场。欧盟27国与中国的贸易逆差去年达到3960亿欧元。勒梅尔称，在化妆品、航空和农业领域法国有潜力增加出口。他在法国大使馆的一次采访中称，中国有必要改善市场准入，"我想这是我们讨论的核心"。中国是法国的第三大贸易伙伴。

勒梅尔为法国电动汽车工业进行了游说。在深圳，他将与比亚迪创始人王传福会晤。勒梅尔说："我们希望中国在法国电动汽车领域投资。"

此外，有报道称两名中国人因涉嫌向中国和俄罗斯走私法国制造的军用高端芯片而受到调查，勒梅尔为法国政府对外国获取法国技术进行管控作出辩护。

勒梅尔表示，并未与中国官员讨论俄罗斯对乌克兰战争。本月，法国总统马克龙的安全顾问博纳称，中国向俄罗斯提供"军事设备"，但没有提供细节。

什么是脱钩？什么是去风险？

（法新社、美联社、路透社）

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