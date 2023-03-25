法国示威者堵住卢浮宫入口 游客被挡门外

巴黎的地标、知名博物馆卢浮宫周一被抗议养老金改革法案的示威者封住了入口。一些远道而来的游客对于无法入馆参观感到失望，示威者之一的卢浮宫员工向游客表示：希望你们能理解我们。
（德国之声中文网）法国工会成员周一（3月27日）封锁了知名的巴黎卢浮宫，抗议总统马克龙不经议会表决便直接通过提高法定退休年龄的法案。一小群抗议者聚集在卢浮宫的玻璃金字塔旁进行和平示威，他们其中有人手举着「60岁退休--少工作，活得久」的横幅。
不过，一些慕名来参观卢浮宫的游客对于白跑一趟感到失望。一位墨西哥游客说：「来自世界各地的游客带着孩子想来参观博物馆，却遇到20个人堵住了入口，这太荒唐了。」另一位英国游客表示：「我能理解他们为何这么做，这很合理。我们都想去看看『蒙娜丽莎』，但还是算了吧。」
博物馆员工参与抗议
卢浮宫员工也是馆外的抗议者之一，一名卢浮宫的导览人员向游客们表示：「我们希望你们能理解我们的理由」。此外，巴黎警方表示，为了防止在巴黎另一个博物馆蓬皮杜中心前举行未经授权的集会，他们正在做相关准备。
本月稍早，法国参议院通过了马克龙提出的养老金改革法案，将退休年龄从62岁提高到64岁。由于马克龙领导的执政联盟在国民议会中未占据通过法案所需的绝对多数议席，所以他授权政府启动宪法第49.3条款，不经国民议会表决，直接通过该法案。
这次卢浮宫前的抗议活动是在第十轮全国性罢工和街头游行的前一天举行的，此前法国一些城市也因养老金改革发生了多起暴力事件。由于目前法国局势紧张，英国国王查理三世还推迟了原定上周日开始对法国的正式访问。据爱丽舍宫通报，在马克龙和查理三世3月24日通电话之后，两国政府共同作出了推迟行程的决定。
（综合报导）
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