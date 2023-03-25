法国示威者堵住卢浮宫入口 游客被挡门外

（德国之声中文网）法国工会成员周一（3月27日）封锁了知名的巴黎卢浮宫，抗议总统马克龙不经议会表决便直接通过提高法定退休年龄的法案。一小群抗议者聚集在卢浮宫的玻璃金字塔旁进行和平示威，他们其中有人手举着「60岁退休--少工作，活得久」的横幅。

不过，一些慕名来参观卢浮宫的游客对于白跑一趟感到失望。一位墨西哥游客说：「来自世界各地的游客带着孩子想来参观博物馆，却遇到20个人堵住了入口，这太荒唐了。」另一位英国游客表示：「我能理解他们为何这么做，这很合理。我们都想去看看『蒙娜丽莎』，但还是算了吧。」

博物馆员工参与抗议

卢浮宫员工也是馆外的抗议者之一，一名卢浮宫的导览人员向游客们表示：「我们希望你们能理解我们的理由」。此外，巴黎警方表示，为了防止在巴黎另一个博物馆蓬皮杜中心前举行未经授权的集会，他们正在做相关准备。

巴黎警方也在卢浮宫旁维持秩序

本月稍早，法国参议院通过了马克龙提出的养老金改革法案，将退休年龄从62岁提高到64岁。由于马克龙领导的执政联盟在国民议会中未占据通过法案所需的绝对多数议席，所以他授权政府启动宪法第49.3条款，不经国民议会表决，直接通过该法案。

这次卢浮宫前的抗议活动是在第十轮全国性罢工和街头游行的前一天举行的，此前法国一些城市也因养老金改革发生了多起暴力事件。由于目前法国局势紧张，英国国王查理三世还推迟了原定上周日开始对法国的正式访问。据爱丽舍宫通报，在马克龙和查理三世3月24日通电话之后，两国政府共同作出了推迟行程的决定。

抗议政府的退休改革方案 巴黎成了垃圾场 政府延后退休年龄，老百姓抗议不止 数周以来，法国民众抗议马克龙政府上调退休年龄的示威活动源源不断，每次少则数十万人参加，多则达到数百万。周三（3月16日）在首都巴黎以及全国各大城市，75万人走上街头。

抗议政府的退休改革方案 巴黎成了垃圾场 罢工了，巴黎街头无人清理垃圾 马克龙政府计划将退休年龄从62岁升至64岁。批评者认为，这种改革尤其伤害重体力劳动者。公共行业罢工后，多个城市的垃圾无人清理，臭气熏天，仅在巴黎，堆积的垃圾已达数千吨。

抗议政府的退休改革方案 巴黎成了垃圾场 垃圾成了老鼠的快乐天堂 无处不在的垃圾成了老鼠的天堂。一名女士告知，“太恶心了！一些人都快进不了家门了！”一名德国游客说，她原本和同伴想来一个法国浪漫之旅，而垃圾却让巴黎的魅力踪影全无。

抗议政府的退休改革方案 巴黎成了垃圾场 一场违背民意的改革 这是一次自上而下的改革，遭到法国大约70%的民众的反对。巴黎市长、社会党人吉尔达戈（Anne Hildago ）支持底层的示威活动。她于周一（3月13日）表示，改革不仅影响到公共行业的雇员，也涉及到私人领域，“我只想对政府说：跟抗议者对话吧！”

抗议政府的退休改革方案 巴黎成了垃圾场 罢工是被政府逼出来的 无人知道，这些运输垃圾的车辆何时重新开动。工会联盟CGT干事长坡默（Natacha Pommet）认为，罢工是政府逼迫下不得已而为之，“明摆着，政府在强行推动一个大多数人都反对的改革。”

抗议政府的退休改革方案 巴黎成了垃圾场 怎样让法案在最后一刻夭折 法国公共行业的罢工将至少持续到下周一。国民议会已成立一个调停小组，政府对周四国民议会（即下院）通过改革方案信心很足，此前参议院已经通过该法案。不过，抗议者仍然希望能够在最后一刻阻挡退休法案过关。



（综合报导）

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