法国的孩子们，校内使用手机违法了

（德国之声中文网）法国议会7月30日通过"校园手机禁令"修改法。执政党共和国前进党在国民会议的表决投了赞成票，左翼党以及保守党弃权。法国总统马克龙以此兑现了一项竞选承诺。

新法规适用于幼儿园、小学和初中，即3到15岁的儿童和学生。法国高中也可以引入该禁令，但没有执行该法规的义务。

新法规完全禁止在校舍内及参加教学楼外的学校活动时使用具有上网功能的手机、平板电脑、智能手表等互联网设备。使用课堂设备和残疾儿童例外。

向法国社会发出的信号

法国自2010年就有一项禁止课堂上使用手机的法律。但教育部长让·米歇尔·布郎凯(Jean-Michel Blanquer)认为该法规效果不好，既不全面，也缺少牢固的法律基础。他说，新法规将推动法国"走向21世纪"，既是向法国社会，也是向世界上其它国家发出了信号。

新法规支持者认为，使用手机干扰上课注意力，影响学校气氛，导致学生在校园中缺乏活动。批评者认为，现有法规已足够，并警告保管手机会带来相应的后勤问题和费用。

据法新社报道，法国12岁到17岁的青少年中，将近90%拥有一部智能有机。

乐然／达扬（ARD）