 法国的孩子们，校内使用手机违法了 | 文化经纬 | DW | 31.07.2018

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文化经纬

法国的孩子们，校内使用手机违法了

法国议会通过一项更严格的法规，禁止15岁以下中小学生在校使用手机、平板电脑、智能手表等互联网设备。

Symbolbild | Schüler mit Handys (picture-alliance/dpa)

（德国之声中文网）法国议会7月30日通过"校园手机禁令"修改法。执政党共和国前进党在国民会议的表决投了赞成票，左翼党以及保守党弃权。法国总统马克龙以此兑现了一项竞选承诺。

新法规适用于幼儿园、小学和初中，即3到15岁的儿童和学生。法国高中也可以引入该禁令，但没有执行该法规的义务。

新法规完全禁止在校舍内及参加教学楼外的学校活动时使用具有上网功能的手机、平板电脑、智能手表等互联网设备。使用课堂设备和残疾儿童例外。

向法国社会发出的信号

法国自2010年就有一项禁止课堂上使用手机的法律。但教育部长让·米歇尔·布郎凯(Jean-Michel Blanquer)认为该法规效果不好，既不全面，也缺少牢固的法律基础。他说，新法规将推动法国"走向21世纪"，既是向法国社会，也是向世界上其它国家发出了信号。

新法规支持者认为，使用手机干扰上课注意力，影响学校气氛，导致学生在校园中缺乏活动。批评者认为，现有法规已足够，并警告保管手机会带来相应的后勤问题和费用。

据法新社报道，法国12岁到17岁的青少年中，将近90%拥有一部智能有机。

乐然／达扬（ARD）

DW.COM

手机禁令引起众说纷纭

德国巴伐利亚州内阁决议通过后，该州中小学生将不允许在校使用手机。这项禁令在众多教师，心里学家，教育家和政客中引起了激烈讨论。大家众说纷纭，有人认为这项新法令不起作用，有人认为很成问题，也有人认为大有必要。 (30.03.2006)  

瑞典用电影教育学生警惕手机短信贷款

目前，所谓的手机短信贷款深受瑞典青少年的喜爱。年轻一族可通过手机获得相关贷款，事先无需接受任何偿还贷款能力的检查，导致越来越多的年轻人因此陷入负债泥潭。现在，瑞典的消费者保护局，财政监管局以及国家收款机构等发起了一项名为"现金总览"运动，旨在对青少年欠债提出警告。去年秋季，瑞典的学校里放映了相关的影片。德国之声记者报导如下。 (18.01.2009)  

假如生活里没有了手机？

这是一个实验：一个星期不使用智能手机。德国布伦瑞克市两所学校的10年级学生参与了这项实验。年轻人真的像成年人想得那样，那么依赖手机吗？ (27.04.2013)  

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