法国电力转型：绿色能源合作社挑战化石企业

（德国之声中文网）勒塞盖斯特尔镇（Le Sequestre）的主广场宁静祥和，绿树成荫，周围环绕着学校、体育馆、餐馆和市政厅。但是，这个位于法国西南部城市图卢兹附近、拥有2000多人口的小镇却走在了能源革命的前沿。

去年，小镇当局在城镇边缘的一个废弃采石场建成了一座250千瓦峰值（kWp）太阳能公园，为居住在2公里半径范围内的约250名居民提供了足够的电力。

"太阳能公园在很多方面为我们提供了帮助。"勒塞盖斯特尔镇镇长普亚德（Gerardb Poujade）告诉德国之声，"它用绿色能源为我们的灯泡提供动力，同时它也赋予我们恢复活力和独立的力量。"

地方绿色能源项目挑战大公司

勒塞盖斯特尔镇超本地化太阳能公园是法国首个此类项目。这就是欧盟委员会提倡的"集体自我消费"--将同一地区的消费者和生产者联系起来--以可持续地改变欧盟的能源体系，同时确保当地社区从中受益。

该项目由Enercoop提供24万欧元的资金支持。Enercoop是一家法国合作社，成立于2005年，通过庞大的小型生产商网络向全国各地提供100%的可再生能源。该公司2021年的营业额为1.34亿欧元，拥有6.1万名合作社成员和10万名客户。

勒塞盖斯特尔太阳能公园是Enercoop网络的一部分

Enercoop将自己定位为主导市场的逐利企业集团的替代者（这些企业经常燃烧化石燃料和核燃料来发电）。该合作社南比利牛斯地区协调员布兰克（Loic Blanc）在接受德国之声采访时表示，Enercoop希望"从根本上改变我们与能源的关系"。他说："这与金钱无关。这是关于地球的未来。"

自制能源是实现净零目标的关键

全球能源当局一致认为，未来几年该行业需要进行重大变革。国际能源署预计，到2030年，可再生能源投资需要增加两倍，达到4万亿美元（3.63万亿欧元），才能使世界走上实现净零排放目标的轨道。该政府间机构表示，在俄罗斯入侵乌克兰的背景下，有弹性的供应链可以帮助抵御能源"安全威胁"。

2021年，法国消耗的电力中有26%是可再生能源，而德国这一比例为45%。但是，法国的目标是到2040年将可再生能源份额提高到40%。因此，倡导者表示，像Enercoop这样的独立、本地化和公民主导的举措将是关键所在。

荷兰研究咨询公司CEDelf2016年的一项研究估计，到2050年，一半的欧盟家庭（约1.13亿）可以单独或集体生产能源。

REScoop总裁范辛特扬（Dirk Vansintjan）表示："向分散式清洁能源的过渡也将有助于减轻需求高峰时大型中央电网的负担。"REScoop是一个由欧洲2,200家公民能源合作社组成的联盟。

成功离不开当地人的参与

然而专家警告说，绿色能源转型的成功取决于社区的支持。"可再生能源领域有大量投资，但通常是自上而下的。"研究基层能源计划的哥德堡大学讲师沃伦纽斯（Rikard Warlenius）告诉德国之声，"要取得成功，当地人必须受益并参与其中。"

Enercoop提供长达30年的合同，为生产商带来了稳定性。该公司与Courant Naturel等地区公司合作安装太阳能电池板，目的是促进当地经济。与此同时，该公司约5%的电力（2021年输送了642吉瓦时）目前以生产成本而非昂贵的市场价格出售。它的目标是到2030年将这一比例提高到40%。

"这是一种民主模式。"该合作社成员、圣奎尔克镇镇长勒洛斯泰克（Martine Le Lostec）告诉德国之声，"这是为了实现更大的利益。"

在镇长勒洛斯泰克（Martine Le Lostec）的倡议下，圣奎尔镇加入了Enercoop的全国网络

勒塞盖斯特尔镇支付的电费为每千瓦时0.08欧元，而之前向法国国有电力供应商EDF支付的电费为每千瓦时0.11欧元，这意味着它能够在2022年将其总体电费削减近10%。该镇计划明年将太阳能电池板的数量增加一倍。

"这非常容易，全国各地都有可以像我们这样做的地方。"镇长普亚德说，"如果每个人都这样，我们就会减少对俄罗斯和卡塔尔天然气以及沙特阿拉伯石油的依赖。唯一的问题是繁文缛节的文书工作。"

欧盟的支持与官僚主义障碍

2018年和2019年，欧盟通过了促进所谓"公民和可再生能源社区"的指令。但批评者表示，巨大的成本和官僚主义阻碍了这些举措的落实。

芬兰拉彭兰塔理工大学研究员、欧盟委员会绿色能源转型行动（GRETA）项目研究员门德斯（Goncalo Pinto Mendes）表示："对于小规模生产商来说，这仍然不是一件容易的事。"

尽管Enercoop取得了成功，但也并非没有遇到困难。2021年，虽然其生产商生产的电力足以满足100%的客户需求，但在高峰时段只能满足80%的需求。面对高昂的市场价格，它被迫使用一项名为ARENH的政府协议，该协议允许竞争对手以成本价从EDF购买核能--这是一个有争议的话题。

作为回应，Enercoop在2021年秋季暂时停止接收新客户。但现在，该合作社已恢复营业，并在今年2月宣布再投资1450万欧元，建设更多太阳能发电厂和风力发电场，以履行"还电于民"的使命。

"我们正在增强韧性。"布兰克表示，"我们正在建立自给自足的能力。"

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