法国电力：如果发生在法国，台山核电会叫停

（德国之声中文网）今年6月，中国广东省台山核电厂少量核燃棒涂层出现问题，造成冷却剂的放射性活度升高。中国国家核安全局负责人曾承认出现这个问题，并说在密切监控台山核电站的泄漏指标，但该核电厂没有停止运营。

周四（7月22日）法国电力集团(EDF)表示，如果类似燃料棒密封的问题发生在法国，它将暂时停止运营这个核反应堆。该公司一名发言人说，这样做的目的是准确评估事态并阻断其恶性发展。

但法国电力集团没有要求中方停止运营，发言人说，“在台山，做出类似决定的应是中国广核集团”。

法国电力集团今年6月中旬曾证实，台山核电厂一号机组主回路出现惰性气体浓度上升的情况，怀疑是燃料棒涂层出了问题，积蓄的气体被主动释放。这位不愿透露姓名的公司发言人说，“不是核芯融毁的情况”，他说，“我们不是在谈论污染，我们是在谈论可控的排放。”

法国电力集团当时澄清说，影响台山核电站1号反应堆一回路的氪和氙的测量值低于中国批准的最高水平。释放的气体是属于惰性气体的氙气和氪气，它们的结构相当稳定。

不仅法国电力，中国广核集团、国际原子能机构（IAEA）也都在当时表示没有发现核泄漏现象。

在周四的表态中，法国电力集团仍然坚持当时的说法，认为在检测到破损的燃料棒问题后，它所分析的一回路水化学参数低于工厂的内部规定，也低于国际标准。

法国电力发言人说，“我们并不处于紧急状态，更不是发生事故的情况。但他补充道，出现上述情况后，“我们会立即停止反应堆”，以做进一步分析，防止燃料棒破损的问题进一步恶化。

台山核电项目是中法合资的大型核电站，其中中国广核集团占比70%，法国电力公司的股份为30%。后者旗下的法马通公司提供技术支援。该核电厂于2009年12月宣布竣工，一号和二号机组分别在2018年和2019年开始商运。

台山核电厂燃料棒问题被曝光，是因为它的大股东中广核被美国写上了“实体清单”，受到制裁，而在美国有业务的法马通只有在美国政府批准后，才能向台山提供进一步的技术。

(综合报道)

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