法国电力：台山核电曾主动排气，没有核泄漏

（德国之声中文网）法国电力公司（EDF Energy）接受法新社访问时证实，中国广东台山核电厂一号机组主回路出现惰性气体浓度上升的情况，怀疑是燃料棒涂层出了问题，积蓄的气体被主动释放。

这位不愿透露姓名的公司发言人说，“不是核芯融毁的情况”，他说，“我们不是在谈论污染，我们是在谈论可控的排放。”

法新社报道称，释放的气体是属于惰性气体的氙气和氪气，它们的结构相当稳定。

台山该电厂的中国部分业主，即中国广东核电集团，周一驳斥了关于泄漏的说法。

联合国下属的国际原子能机构（IAEA）也宣布，“没有迹象表明发生了放射性事件。”

此前，美国CNN报道，美国政府在评估台山核电站泄漏的报告。

距离台山核电厂只有130公里的香港正密切跟踪事件的最新发展。香港特首林郑月娥说，港府高度重视事件，会主动联络广东有关部门跟进。她周二（6月15日）对媒体表示，“一切是正常的、符合标准的。我们今天就会主动联络广东省的有关部门。我们有一个恒常机制，在粤港两地就核标准的问题上进行探讨。当然有任何新的发展，特区政府都会向大众公布。”

距台山不到70公里的澳门也称，正在向广东省核应急办了解情况。据雅虎新闻报导，连续监测环境资料显示，台山核电站及周边环境指标正常。气象局公布的过去 24小时资料，澳门伽傌射线测量均属正常情况。

CNN独家报导台山核电有泄漏

CNN周一根据一份6月8日法国主管该项目的专家写给美国能源部的备忘录写道，“文件显示出中国相关核电部门一直努力在不关闭核电厂的情况下，上调核泄漏的最高限度，而调后的核限度超过了法国的标准。”

而法马通的备忘录这样写道，“这种情况对该厂和公众来说是一种紧急的放射性威胁，法马通公司紧急请求允许转让技术数据和提供必要的援助，以使该厂恢复到正常标准的运行范围。”

其中提到的“紧急的放射性威胁”是美国政府批准技术共享豁免权的必要条件。

台山核电厂是被美国制裁的对象

2019年8月，台山核电厂母公司中国广东核电集团上了美国产业与安全局（BIS）施加制裁的“实体清单”（Entity List）。中广核是中国最大、全球第3大核电企业。在此之前，以华为为代表的高科技企业，和以中科曙光为代表的高性能计算公司已先行受到美国制裁。

向“实体清单”上的企业出口产品和技术，都需经过美国产业与安全局的批准，原则上禁止向上了“黑名单”的实体出口、再出口或转让物品的任何交易。

而BIS在审查出口许可的过程中，实施“预先推定拒绝”的政策。

事实上，早在一年前美国对向中国的民用核技术出口已经推出管理政策。据《北极星电力网 》的报导，2018年10月，美国能源部发布《美国对中国民用核能合作框架》（US.Policy Framework on Civil Nuclear Cooperation with China），对与中国的民用核能合作提出多项具体限制条件。该文件将美国核能相关出口分为三类：技术出口、设备和零部件出口以及材料出口，中广核在三类出口中都被列为推定不批准的出口对象。

这一背景下，台山核电厂中方业主已被切断得到美国技术援助的渠道。理论上，法国政府拥有大部分股份的法国电力公司，以及旗下法马通，以核电厂三成业主的地位，加上台山核电技术承建方的身份，向美国申请分享技术，属于合理区间。然而，美国的态度也很明确：据CNN报导，拜登政府已经与能源部的专家和法国政府讨论了台山情况，该设施被认为还没有达到 “危机水平”。



台山核电厂的位置

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