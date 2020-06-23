法国特别法庭将开庭审理涉华间谍案

（德国之声中文网）法国官员至今不愿对外公开这起间谍案的细节。但综合多家媒体报道，涉案的法国对外安全总局（DGSE）前雇员皮耶尔-玛丽·H（Pierre-Marie H.）和亨利·M（Henri M）被怀疑曾为中国效力。

两人被控的罪名包括"向境外势力提供信息"、"破坏国家根本利益"，巴黎一个特别法庭周一将开庭审理此案。若罪名成立，两名涉案人最高将面临15年监禁。法院将于7月10日宣判。

这两名退休的前情报人员在2017年遭到起诉和拘留。皮耶尔-玛丽·H目前正取保候审。他的妻子劳伦斯·H（Laurence H）则被控"隐匿通过向境外势力提供可能触及国家基本利益情报所获得的资产"，也将出庭受审。

审理该案的法庭将由职业治安法官所组成。由于案件涉及内容敏感，此案很可能会闭门审理。

这起间谍案在2018年5月曝光后，法国官员曾形容这是"极端严重"的案件。时任国防部长帕尔丽（Florence Parly）表示，两名涉案人员被怀疑曾从事可能危害国家国防机密的"叛国"行为。

法国官员迄今避谈案件细节，甚至不愿透露两名前情报人员是被控为哪个国家提供情报。

但根据多家媒体报道，皮耶尔-玛丽·H和亨利·M在shang's上世纪90年代曾为中国效力。1997年，亨利·M被法国对外安全总局派任北京，当时在法国驻华大使馆担任二等秘书。1998年初，亨利·M因为与驻华大使的中国女翻译过从甚密被法国召回。他在数年后退休并于2003年返回中国，与当年认识的那名女翻译结婚并定居海南岛。

皮耶尔-玛丽·H则从未被外派至其他国家。根据媒体报道，他在印度洋一个岛屿与一名中国联络人见面后，在苏黎世机场被逮捕，当时身上携带不少现金。

法国国防部指出，法国对外安全总局发现了这起间谍案并主动提交检察机构调查。

除了涉嫌与中国联络外，法新社并未取得任何有关两人的独立信息。据报道，两人在被捕之前，似乎都遭到长达数月的监视。

法国记者雷诺德（Franck Renaud）在他的《外交官》（Les Diplomates）一书中曾经提及亨利·M。雷诺德指出，亨利·M在90年代待在北京服务期间，随着1989年天安门广场的镇压以及1991年法国对台出售军舰，中法之间的紧张关系日益加剧。

雷诺德对法新社表示，这是一个给法国对外安全总局带来不少问题的事件，当时甚至必须从中国撤回一些在当地的特工。

张筠青/洪沙（法新社）