法国特别法庭将开庭审理涉华间谍案

据法新社报道，一起堪比悬疑片的间谍案将在巴黎开庭。两名被指控向中国提供秘密情报的法国情报机构前雇员周一将出庭受审。其中一名嫌疑人曾在法国驻华大使担任二秘。
（德国之声中文网）法国官员至今不愿对外公开这起间谍案的细节。但综合多家媒体报道，涉案的法国对外安全总局（DGSE）前雇员皮耶尔-玛丽·H（Pierre-Marie H.）和亨利·M（Henri M）被怀疑曾为中国效力。
两人被控的罪名包括"向境外势力提供信息"、"破坏国家根本利益"，巴黎一个特别法庭周一将开庭审理此案。若罪名成立，两名涉案人最高将面临15年监禁。法院将于7月10日宣判。
这两名退休的前情报人员在2017年遭到起诉和拘留。皮耶尔-玛丽·H目前正取保候审。他的妻子劳伦斯·H（Laurence H）则被控"隐匿通过向境外势力提供可能触及国家基本利益情报所获得的资产"，也将出庭受审。
审理该案的法庭将由职业治安法官所组成。由于案件涉及内容敏感，此案很可能会闭门审理。
这起间谍案在2018年5月曝光后，法国官员曾形容这是"极端严重"的案件。时任国防部长帕尔丽（Florence Parly）表示，两名涉案人员被怀疑曾从事可能危害国家国防机密的"叛国"行为。
法国官员迄今避谈案件细节，甚至不愿透露两名前情报人员是被控为哪个国家提供情报。
但根据多家媒体报道，皮耶尔-玛丽·H和亨利·M在shang's上世纪90年代曾为中国效力。1997年，亨利·M被法国对外安全总局派任北京，当时在法国驻华大使馆担任二等秘书。1998年初，亨利·M因为与驻华大使的中国女翻译过从甚密被法国召回。他在数年后退休并于2003年返回中国，与当年认识的那名女翻译结婚并定居海南岛。
皮耶尔-玛丽·H则从未被外派至其他国家。根据媒体报道，他在印度洋一个岛屿与一名中国联络人见面后，在苏黎世机场被逮捕，当时身上携带不少现金。
法国国防部指出，法国对外安全总局发现了这起间谍案并主动提交检察机构调查。
除了涉嫌与中国联络外，法新社并未取得任何有关两人的独立信息。据报道，两人在被捕之前，似乎都遭到长达数月的监视。
法国记者雷诺德（Franck Renaud）在他的《外交官》（Les Diplomates）一书中曾经提及亨利·M。雷诺德指出，亨利·M在90年代待在北京服务期间，随着1989年天安门广场的镇压以及1991年法国对台出售军舰，中法之间的紧张关系日益加剧。
雷诺德对法新社表示，这是一个给法国对外安全总局带来不少问题的事件，当时甚至必须从中国撤回一些在当地的特工。
张筠青/洪沙（法新社）