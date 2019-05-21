法国海滩再次惊现数百死海豚

法国海滩发现600多头死去的海豚。动物保护主义者认为，它们的死和工业渔网的捕捞有关。死去海豚的数量估计远远不止这些。
（德国之声中文网）据法国海洋哺乳动物监测团体Pelagis表示，法国大西洋海滩二月中旬发现约670头死去的海洋动物，其中包括受保护的鲸类。
动物保护主义者表示，这些动物之死和用渔网进行工业捕捞有关。
欧盟渔业专员维尔吉尼尤斯·辛克维丘斯（Virginijus Sinkevicius）表示，"捕捞造成的致死规模不可接受。这会导致物种在一些地区消亡。"
这位专员在声明中写道，2019年，法国西南的比斯开湾（Bay of Biscay)发现成百上千条死去的海豚，它们的死因可能和渔网捕鱼有关。
Pelagis组织表示，死去的海洋动物可能远远多于冲上海岸的数量，还有很多沉尸海底。许多动物看起来是被捕鱼工具弄伤。
加拿大非营利组织"海洋保护"的舍费德（Sea Sheperd)在一项声明中说，渔业协会的丑态让渔业蒙羞。
拉罗谢尔大学（l'Université de La Rochelle）科学家马蒂乌·奥蒂尔（Matthieu Authier）也服务于Pelagis组织。他说，比斯开湾的情况最为严重，尤其是布列塔尼（Brittany）和旺代（Vendee）西北部。
去年，法国海滩上总共发现1.1万多头死去的海豚。
今年1月，法国政府颁布了一份保护海豚的计划，其中包括某些拖网渔船在冬季必须使用声学驱逐设备。
布列塔尼渔业委员会主席奥利维尔·勒·内泽特（Olivier le Nezet）在法国电视台上谴责说，动物保护主义者涉嫌在夜间工作时间内对渔业工人进行了拍摄，这是骚扰行为。
欧盟渔业专员维尔吉尼尤斯·辛克维丘斯致信22个成员国的渔业及环境部长，呼吁他们展开合作，寻找解决问题的方案。
他同时呼吁负责监控北大西洋生态系统和鱼类种群水平的国际海洋开发委员会（ICES)紧急提出新的科学建议。他同时表示，欧盟渔业和环境部长会议也将讨论凯尔特海和波罗的海等海域的相关问题。
乐然/洪沙（法新社、德新社）