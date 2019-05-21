法国海滩再次惊现数百死海豚

（德国之声中文网）据法国海洋哺乳动物监测团体Pelagis表示，法国大西洋海滩二月中旬发现约670头死去的海洋动物，其中包括受保护的鲸类。

动物保护主义者表示，这些动物之死和用渔网进行工业捕捞有关。

欧盟渔业专员维尔吉尼尤斯·辛克维丘斯（Virginijus Sinkevicius）表示，"捕捞造成的致死规模不可接受。这会导致物种在一些地区消亡。"

这位专员在声明中写道，2019年，法国西南的比斯开湾（Bay of Biscay)发现成百上千条死去的海豚，它们的死因可能和渔网捕鱼有关。

Pelagis组织表示，死去的海洋动物可能远远多于冲上海岸的数量，还有很多沉尸海底。许多动物看起来是被捕鱼工具弄伤。

加拿大非营利组织"海洋保护"的舍费德（Sea Sheperd)在一项声明中说，渔业协会的丑态让渔业蒙羞。

拉罗谢尔大学（l'Université de La Rochelle）科学家马蒂乌·奥蒂尔（Matthieu Authier）也服务于Pelagis组织。他说，比斯开湾的情况最为严重，尤其是布列塔尼（Brittany）和旺代（Vendee）西北部。

去年，法国海滩上总共发现1.1万多头死去的海豚。

今年1月，法国政府颁布了一份保护海豚的计划，其中包括某些拖网渔船在冬季必须使用声学驱逐设备。

布列塔尼渔业委员会主席奥利维尔·勒·内泽特（Olivier le Nezet）在法国电视台上谴责说，动物保护主义者涉嫌在夜间工作时间内对渔业工人进行了拍摄，这是骚扰行为。

欧盟渔业专员维尔吉尼尤斯·辛克维丘斯致信22个成员国的渔业及环境部长，呼吁他们展开合作，寻找解决问题的方案。

他同时呼吁负责监控北大西洋生态系统和鱼类种群水平的国际海洋开发委员会（ICES)紧急提出新的科学建议。他同时表示，欧盟渔业和环境部长会议也将讨论凯尔特海和波罗的海等海域的相关问题。

海豚与人类真的有友谊吗？ 特殊的联结？ 海豚与人类真的有特殊的联结吗？支持这一说法的论据可能包括：海豚的高智商、复杂沟通的能力以及被视为对人类感兴趣。但海豚果真想要亲近人类吗？

海豚与人类真的有友谊吗？ 看到X光下的人类 或许，海豚能发现自身与人类的相似之处，因而对人类感兴趣。海豚使用声纳系统检索猎物，就像X光一样。海豚能“看出”我们也有骨骼、肺部。

海豚与人类真的有友谊吗？ 聪明的头脑 从大脑与身体的比重而言，海豚仅次于人类。此外，海豚还能理解一些语言信号，会使用简单工具，相互合作来解决问题，比如，有实验显示，两只海豚知道需要合作才能打开一个装了鱼的管子。海豚还通过了在镜子中识别自己的测试。

海豚与人类真的有友谊吗？ 海豚语？ 海豚相互之间是否有语言？人类能否破解这一语言，有一天与海豚沟通？数十年来，科学家一直进行研究。1960年，备受争议的研究者约翰·利里（John Lilly）甚至给海豚注射致幻剂LSD，想要让海豚发出更多语言信号，但未能取得研究成果。

海豚与人类真的有友谊吗？ 海豚攻击人类？ 在多起案例中，海豚将人类拖走、甚至拖到海底，导致人类骨折或更加严重的后果。或许这是海豚认为受到人类侵犯的反应。甚至很难说这是海豚故意的攻击，还是与人类玩耍。

海豚与人类真的有友谊吗？ 伤害海豚的旅游业 许多人都梦想与海豚一起游泳。但这一旅游项目在世界许多地方被禁止。在夏威夷，新提议的规定是，人们不得进入距离海豚45米的范围内。

海豚与人类真的有友谊吗？ 人类的威胁 2017年一份报告显示，2015-2016年，澳大利亚新南威尔士的海岸，有15只海豚命丧防鲨网。此外，污染、栖息地的破坏和气候变化导致海水温度上升，也影响海豚的猎物数量。



乐然/洪沙（法新社、德新社）