为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

法国沙尔利周刊枪击案

法国讽刺杂志《沙尔利周刊》周三遭到伊斯兰极端分子的恐怖袭击，多位编辑当场被打死，嫌疑人逃亡。三天后，这场血案才以19人死亡、多人受伤的结束。

Visitors at Placede la Republique (Paris, Februar 2015); Copyright: DW/E. Bryant

巴黎：恐袭之后 07.02.2015

在共和国广场的花束早已枯萎，城里满是"我是沙尔利"的标语早已经被其他涂鸦盖过。法国沙尔利周刊枪击案以及犹太超市案后一个月，常态似乎轻轻的回到了巴黎。
A man holds a pencil as he takes part in a solidarity march (Marche Republicaine) in the streets of Paris January 11, 2015. French citizens will be joined by dozens of foreign leaders, among them Arab and Muslim representatives, in a march on Sunday in an unprecedented tribute to this week's victims following the shootings by gunmen at the offices of the satirical weekly newspaper Charlie Hebdo, the killing of a police woman in Montrouge, and the hostage taking at a kosher supermarket at the Porte de Vincennes. REUTERS/Eric Gaillard (FRANCE - Tags: CRIME LAW POLITICS CIVIL UNREST SOCIETY)

评论：我们都是共和国！ 14.01.2015

1月11日，至少有350万人在巴黎、在法国各地举行悼念《沙尔利周刊》血洗事件遇难者集会和游行。它不仅是一次集体致哀，更是大团结的展示。德国之声评论员Barbara Wesel指出，有理由对此感到快慰，但须注意，未来才能表明，这一团结是否具有长期性。
Bildunterschrift:(L-R) German President Joachim Gauck, chairman of the Central Council of Muslims in Germany Aiman Mazyek, German Chancellor Angela Merkel, German vice-chancellor Sigmar Gabriel and other political and religious leaders stand together as they attend a Muslim community rally to condemn the Paris jihadist attacks, promote tolerance and send a rebuke to a growing anti-Islamic movement, on January 13, 2015 in front of the Brandenburg Gate in Berlin. Announcing the vigil, the Muslim Council and the Turkish Community of Berlin had condemned 'the despicable terror attacks in France in the strongest terms' and stressed that 'there is no justification in Islam for such acts.' AFP PHOTO / TOBIAS SCHWARZ (Photo credit should read TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images)

德国各界呼吁宗教、信仰宽容 14.01.2015

以总理默克尔、总统高克为首的德国政界以及穆斯林团体周二晚间齐聚勃兰登堡门前，呼吁促进不同信仰之间的理解。
Participants take part in a demonstration called by anti-immigration group PEGIDA, a German abbreviation for Patriotic Europeans against the Islamization of the West, in Dresden January 5, 2015. Several thousand opponents of Germany's policy towards asylum seekers and Islam are expected to attend the protest in the eastern German town on Monday. The text reads: 'Against religious fanatism and any kind of radicalism. Together against violence.' REUTERS/Fabrizio Bensch (GERMANY - Tags: CIVIL UNREST POLITICS)

德国Pegida集会潮再起 反对声浪亦高 12.01.2015

本周一（1月12日），反对欧洲伊斯兰化的Pegida运动将在德国各地再次举行集会。与此同时，也有不少反对活动和批评声音，指责Pegida滥用《沙尔利周刊》血案。
People holding a poster reading Quick more democracy everywhere against barbarism take part in a solidarity march (Marche Republicaine) in the streets of Paris January 11, 2015. French citizens will be joined by dozens of foreign leaders, among them Arab and Muslim representatives, in a march on Sunday in an unprecedented tribute to this week's victims following the shootings by gunmen at the offices of the satirical weekly newspaper Charlie Hebdo, the killing of a police woman in Montrouge, and the hostage taking at a kosher supermarket at the Porte de Vincennes. REUTERS/Youssef Boudlal (FRANCE - Tags: CRIME LAW POLITICS CIVIL UNREST SOCIETY)

言论自由万岁！ 12.01.2015

奥朗德、默克尔等多位国家与政府领导人在巴黎参加纪念集会。组织方称参加总人数超过150万。基地组织和“伊斯兰国”威胁继续发动恐怖袭击。
SCREENSHOT - Von einem der drei in Frankreich getöteten Terroristen ist ein postum zusammengestelltes Video im Internet aufgetaucht. Die Aufnahmen zeigten den Pariser Geiselnehmer Amedy Coulibaly und seien von der Terrormiliz Islamischer Staat ins Internet gestellt worden, teilte die Beobachtungsplattform Site am 11.01.2015 mit. dpa (ACHTUNG REDAKTIONEN: DPA nutzt das Bild von einer alternativen Quelle und kann keine Gewähr für den Wahrheitsgehalt und den genauen Ort geben - Nur zur redaktionellen Verwendung - Bestmögliche Qualität)

视频显示多名凶犯协同制造了巴黎多起袭击案 11.01.2015

一段被公布开的视频显示，本周在巴黎发生的多起恐怖袭击事件之间存在相互关联。在一家犹太超市劫持人质最终被警方击毙的凶犯在这段视频中向恐怖组织"伊斯兰国"的头目宣誓他的忠诚。
epa04310242 Media Mogul Rupert Murdoch, at the Allen and Company 32nd Annual Media and Technology Conference, in Sun Valley, Idaho, USA, 10 July 2014. The event brings together the leaders of the world's of media, technology, sports, industry and politics. EPA/ANDREW GOMBERT +++(c) dpa - Bildfunk+++

默多克称穆斯林需为恐袭负责惹非议 11.01.2015

巴黎恐怖袭击事件发生不久后，媒体巨头默多克发表了一则推文称，即使是和平的穆斯林教徒都应该为“圣战者毒瘤”负责。此番言论在社交媒体上引起批评与讨论。
Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen am 11.01.2015 vor dem Gebäude der «Hamburger Morgenpost» in Hamburg. Auf das Gebäude ist in der Nacht zum Sonntag ein Brandanschlag verübt worden. Unbekannte hätten von einem Hinterhof aus Steine und einen Brandsatz in das Archiv der Zeitung geworfen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Einige Akten seien verbrannt. Der Staatsschutz habe Ermittlungen aufgenommen. Die «Morgenpost» hatte nach dem Terroranschlag in Paris Karikaturen des Satiremagazins «Charlie Hebdo» vom Propheten Mohammed nachgedruckt. Foto: Bodo Marks/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

《汉堡晨报》遭纵火 11.01.2015

周六至周日夜，不明身份者在《汉堡晨报》报社纵火，动机尚不清楚。
UNSPECIFIED - JANUARY 09: Pictured in this handout provided by the Direction Centrale de la Police Judiciaire on January 9, 2015 is suspect Hayat Boumeddiene, aged 26, known associate of Amedy Coulibaly who is wanted in connection with the shooting of a French policewoman yesterday and suspected as being involved in the ongoing hostage situation at a Kosher store in the Porte de Vincennes area of Paris. France continues at the highest level of security alert following the attack at the satirical weekly Charlie Hebdo in which twelve people were killed on Wednesday. On January 8 French police published photos of two brothers, Said Kouachi and Cherif Kouachi, wanted as suspects over the massacre at the magazine. (Photo by Direction centrale de la Police judiciaire via Getty Images)

法国恐袭案女嫌事发前恐已潜逃 10.01.2015

有消息指法国系列恐怖袭击案女嫌疑人可能在袭击事发前便离开法国，目前已经到达叙利亚。
Bildunterschrift:A man holds a sign reading 'We all are Charlie' on Januray 10, 2015, in the city of Lille, northern France as tens of thousands of people staged rallies across France following three days of terror and twin siege dramas that claimed 17 lives in total, including the victims of the first attack by armed gunmen on the offices of French satirical newspaper Charlie Hebdo in Paris on January 7. AFP PHOTO / DENIS CHARLET (Photo credit should read DENIS CHARLET/AFP/Getty Images)

悼念遇难者 谴责袭击案：法国各地游行 10.01.2015

恐怖袭击造成17名无辜者丧生之后，法国数万人走上街头表达抗议。警方依然在寻找一名涉嫌枪杀女警的女性嫌犯。
A man reads on September 19, 2012 in Paris, the back cover of French satirical weekly Charlie Hebdo which features on the front cover of its September 19 issue a satirical drawing titled 'Intouchables 2'. The title refers to 'Intouchables', a 2012 French movie, the most seen French movie abroad, which is selected to represent France for the Oscars nominees, according to one of his directors, Eric Toledano. Inside pages contain several cartoons caricaturing the Prophet Mohammed. The magazine's decision to publish the cartoons came against a background of unrest across the Islamic world over a crude US-made film that mocks Mohammed and portrays Muslims as gratuitously violent. AFP PHOTO THOMAS COEX (Photo credit should read THOMAS COEX/AFP/GettyImages)

《沙尔利周刊》下周三继续发行 10.01.2015

《沙尔利周刊》惨案发生后数天，该编辑部将推出"幸存者特刊"，下周三继续发行。
PARIS, FRANCE - JANUARY 09: Flowers and banners are placed on the ground where the french policeman Ahmed Merabet has been killed by the two gunmen who attacked the french satirical 'Charlie Hebdo' on Boulevard Richard Lenoir on January 7, 2015 in Paris, France. A huge manhunt for the two suspected gunmen in wednesday's deadly attack on french satirical newspaper 'Charlie Hebdo' has entered its third day on January 9, 2015 in Paris, France. (Photo by Marc Piasecki/Getty Images)

Je Suis Ahmed（我是艾哈迈德） 10.01.2015

讽刺杂志《沙尔利周刊》日前遭到枪袭，造成12人丧生。除了周刊记者外，还有两名警察殉职。如今社交网站上也出现对他们的悼念和支持浪潮。其中一名殉职的警察艾哈迈德是穆斯林。
A screengrab taken from an AFP TV video shows a general view of members of the French police special forces launching the assault at a kosher grocery store in Porte de Vincennes, eastern Paris, on January 9, 2015 where at least two people were shot dead on January 9 during a hostage-taking drama at a Jewish supermarket in eastern Paris, and five people were being held, official sources told AFP. Several hostages were freed after French commandos stormed a Jewish supermarket in eastern Paris where an assailant was holed up on January 9. After several explosions, police stormed the shop in Portes de Vincennes and everal hostages exited the store shortly afterwards and were taken to safety. AFP PHOTO / AFPTV / GABRIELLE CHATELAIN (Photo credit should read GABRIELLE CHATELAIN/AFP/Getty Images)

法新社记者实拍巴黎超市挟持案 10.01.2015

这一个星期巴黎传出的照片都触目惊心。不过人们能够看到害怕恐惧的一幕，也能看到充满希望斗志的瞬间。一名法新社摄影师在巴黎犹太超市劫持案现场用镜头记录了警方营救人质的过程。
ALTERNATIVE CROP Members of the French police special forces evacuate the hostages after launching the assault at a kosher grocery store in Porte de Vincennes, eastern Paris, on January 9, 2015 where at least two people were shot dead on January 9 during a hostage-taking drama at a Jewish supermarket in eastern Paris, and five people were being held, official sources told AFP. AFP PHOTO / THOMAS SAMSON (Photo credit should read THOMAS SAMSON/AFP/Getty Images)

巴黎超市劫持案歹徒被击毙 4名人质丧生 09.01.2015

周五，法国东部一家犹太超市发生人质挟持事件，一名男性持枪歹徒挟持了至少五名人质。傍晚时分，法国警方对歹徒展开攻击将其击毙。事件中，4名人质丧生。
PARIS, FRANCE - JANUARY 09: Police mobilize at the hostage situation at Port de Vincennes on January 9, 2015 in Paris, France. According to reports at least five people have been taken hostage in a kosher deli in the Port de Vincennes area of Paris. A huge manhunt for the two suspected gunmen in Wednesday's deadly attack on Charlie Hebdo magazine has entered its third day. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)

《沙尔利周刊》血案嫌犯被击毙 09.01.2015

涉嫌袭击《沙尔利周刊》的二人在周五逃入巴黎东北部城镇的一家印刷厂后遭到警方包围。嫌犯对警方表示，他们“希望以殉教方式寻死”。傍晚时分，警方对嫌犯展开攻击，击毙二人，人质也获释。
ARCHIV - Klaus Harpprecht, aufgenommen am 16.10.2011 auf der 63. Frankfurter Buchmesse in Frankfurt am Main (Hessen). Der Publizist Klaus Harpprecht saß im Zimmer der Macht bei Willy Brandt und war als weitgereister Journalist auch in Amerika zu Hause - Seine jetzt erschienenen Erinnerungen spiegeln ein Stück Kultur-, Medien- und politische Geschichte wider. Foto: Arno Burgi/dpa (zu dpa «Klaus Harpprechts Erinnerungen an Brandt, Schmidt und Amerika» vom 16.12.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

巴黎血案采访：“我们不得不与恐怖主义共存” 09.01.2015

德国之声记者采访前德国总理勃兰特演讲稿撰稿人哈普雷希特，请他谈对法国《沙尔利周刊》遭恐怖袭击事件的看法。
显示更多文章