法国欲禁“处女证书” 却遭女权组织反对

（德国之声中文网）法国妇科医生兼助产士，巴黎郊区圣丹尼斯妇女之家的创始人加达·哈特姆（Ghada Hatem）医生说，年轻的穆斯林女子为了保护家庭荣誉和父母的宗教信仰都要求医生出具处女证。现在她们不知所措地表示，"不是我要这个证书，确实是给我家人要的。我不知道我该怎么办。"哈特姆医生创办的妇女之家是一个专门为遭受家庭暴力的妇女提供咨询的机构。

哈姆特医生说，通常都是同样的模式："她们打电话到诊所，要求与医生直接通话。" "然后我马上就知道是怎么回事了，便与这些年轻女性交谈。"。哈特姆医生几乎平均每个月接到3个这样的电话，请她出具处女证书。在法国，很少有医生做这类检查，通常都是不加检查便出具证明。

有辱人格的检查

据世卫组织统计，目前世界上仍有20多个国家实施处女检测。而检查处女膜的方法是用眼睛查看或者用手指检查。世卫组织指出，这样的检查根本不能证明女子或女孩是否有过性行为。处女膜破损并非是性交的"证据"。世卫组织认为，这种检查是对人权的侵犯。

在这一点上大赦国际更加态度鲜明地表示，"所谓的贞操检查具有极强的歧视性，侵犯了人的尊严和身心健康，违反了国际法中禁止酷刑和其他残忍、不人道和有辱人格行为的条款。"2018年10月，联合国也曾呼吁各成员国禁止此类检查。

政治秀？还是对妇女的援助？

法国政府确认的"共和国原则"法律草案已于11月提交给国民议会和参议院主席。部长会议将于12月9日审查该法案。法国总统马克龙曾宣布，该法旨在打击伊斯兰激进主义和 "分离主义"。

在教师塞缪尔·帕蒂（ Samuel Paty）遭到伊斯兰极端分子杀害之后，该草案增加了反对网络仇恨的条款。历史老师帕蒂被杀害的原因，只是因为他在课堂上使用了讽刺杂志《查理周刊》的穆罕默德漫画。

草案的五个要点之一是加强妇女的权利，消除妇女在继承权方面的被歧视、抵制一夫多妻制、包办婚姻以及禁止处女膜检查。

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该法案还旨在打击网上仇恨言论、公共部门雇员必须保持宗教中立以及所有申请国家补贴的协会必须尊重共和国原则和价值观的义务。

法国内政部负责公民身份事务的助理部长希亚帕（Marléne Schiappa）强调，该法案规定，索要处女证书的人以及出具类似证书的医生将受到惩罚。

禁令不能解决问题

法国作家和社会学家考塔尔·哈奇（ Kaoutar Harchi）认为，立法禁止处女证书有些过分。毕竟，这一现象并不普遍。她说："这是一种污名化穆斯林少数民族的策略"。哈奇进一步说："这项法律要惩罚做处女检测的医生。这也违反政教分离、共和国的价值观和国家契约的原则。"

医生和女权活动家也对这项法案持批评态度。法国最重要的妇女组织之一"女权主义站出来"（Osez le feminisme）的发言人席琳·皮克斯（Celine Piques）说："政府没有对这个问题进行任何调查和研究便做出了决定。"在女权主义协会看来，政府禁止处女证书并不能解决问题。嘉达·哈特姆（Ghada Hatem）反倒认为，这项禁令有可能使需要证书的妇女处境恶化。对医生的制裁也不能解决问题，只能将问题转嫁给他人。

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