法国欲摆脱对中国产口罩的依赖性

（德国之声中文网）据法新社报道，法国立志在医用口罩供应方面摆脱对于中国的依赖。总统马克龙周二表示，目标是在今年年底之前实现口罩供应的“完全无依赖性”。

他作出这番表态时正在视察该国西部的Kolmi-Hopen公司，这是法国最大的口罩制造商。“我们的优先任务是，更多地在法国和欧洲进行（口罩）生产”，马克龙说。他还表示，到4月底，法国自己的医用口罩产能将会扩大到"每周一千万只以上"。这大致相当于在新冠疫情爆发之前产能的三倍。在没有疫情的情况下，法国每周能出产大约350万只口罩。



据爱丽舍宫估计，目前法国医护人员和养老院工作者对于专业医用口罩的需求量大约是每周四千万只。因此，法国从中国订购了十亿只口罩，这些口罩将通过“空中桥梁”专机运到法国。马克龙表示，到5月中旬，法国制造商将能够生产大约一万台呼吸机，这些医疗仪器也是目前所紧缺的。法国是欧盟中受新冠疫情打击最严重的国家之一。根据官方统计数据，法国已经有超过3000人死于新冠病毒引起的肺炎疾病。

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雨涵/乐然（法新社）