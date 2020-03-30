 法国欲摆脱对中国产口罩的依赖性 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.03.2020

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时政风云

法国欲摆脱对中国产口罩的依赖性

疫情当下，包括法国在内的欧洲各国都存在口罩等医疗防护物资紧缺的问题。马克龙周二在视察一家法国口罩厂时表示，将提高本国产能，以求在年底之前彻底摆脱对于中国产口罩的依赖性。

Coronavirus - Flughafen Berlin-Tegel (picture-alliance/dpa/C. Soeder)

在没有疫情的情况下，法国每周能出产大约350万只口罩

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德国医院的重症病房、呼吸机等硬件设施尚可应对新冠病人的增加，但目前面临的一个大问题是极度缺乏包括口罩、防护服、手套、护目镜在内的防护物质。中国虽然伸出了援手，但德国仍面临要“自力更生”的挑战。 (30.03.2020)

面对疫情，亚洲国家和欧洲国家之间的一个重大区别就是：欧洲的普通人并不佩戴口罩。现在，一名德国著名病毒学家呼吁，应该向亚洲国家学习。然而，要想达到“人人有口罩”的产能，德国乃至欧洲还有很长的路要走。 (27.03.2020)

奥地利进一步收紧了新冠病毒期间的防疫措施，成为首个推出强制公民戴口罩规定的西方国家。德国政府表示，目前还未考虑推出类似措施，但也承认戴口罩是一种“有意义的补充”。 (30.03.2020)

（德国之声中文网）据法新社报道，法国立志在医用口罩供应方面摆脱对于中国的依赖。总统马克龙周二表示，目标是在今年年底之前实现口罩供应的“完全无依赖性”。

他作出这番表态时正在视察该国西部的Kolmi-Hopen公司，这是法国最大的口罩制造商。“我们的优先任务是，更多地在法国和欧洲进行（口罩）生产”，马克龙说。他还表示，到4月底，法国自己的医用口罩产能将会扩大到"每周一千万只以上"。这大致相当于在新冠疫情爆发之前产能的三倍。在没有疫情的情况下，法国每周能出产大约350万只口罩。

据爱丽舍宫估计，目前法国医护人员和养老院工作者对于专业医用口罩的需求量大约是每周四千万只。因此，法国从中国订购了十亿只口罩，这些口罩将通过“空中桥梁”专机运到法国。马克龙表示，到5月中旬，法国制造商将能够生产大约一万台呼吸机，这些医疗仪器也是目前所紧缺的。法国是欧盟中受新冠疫情打击最严重的国家之一。根据官方统计数据，法国已经有超过3000人死于新冠病毒引起的肺炎疾病。

观看视频 03:01

欧洲面临数月缺少医用口罩的危险



雨涵/乐然（法新社）

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