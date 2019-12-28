 法国《查理周刊》遇袭5周年 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.01.2020

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时政风云

法国《查理周刊》遇袭5周年

法国讽刺杂志《查理周刊》（Charlie Hebdo）编辑部遭到袭击五年之后，人们为在袭击事件中丧生的12名中遇难者举行了追悼活动。

Karikatur von Guillaume Doizy (Guillaume Doizy)

2015年1月7日，恐怖分子攻击这一政治讽刺漫画杂志位于巴黎的编辑部

（德国之声中文网）周二（1月7日），政界人士和报社编辑人员在巴黎的编辑部旧址前安放了花圈并向遇难者默哀。前法国总统奥朗德（François Hollande）在推特上写道，逝者本可以为我们带来 "欢笑与自由"。除了前总统奥朗德外，还有大约100人参加了哀悼活动。

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《查理周刊》遭到恐怖袭击7周之后，本周三该漫画杂志在巴黎复刊。封面内容告诉读者：查理会继续辛辣讽刺的传统。 (24.02.2015)

法国讽刺漫画《查理周刊》遭极端伊斯兰恐怖分子袭击一周年之际，出版的特刊封面再次引发批评。 (06.01.2016)

近两年前发生的《查理周刊》惨案瞬间让杂志失去了多名漫画家和作家。今天该杂志发行了德文版第一期，默克尔总理成了封面人物。 (01.12.2016)

2015年的1月7日，2名全副武装的伊斯兰极端分子冲进了查理周刊（Charlie Hebdo）的办公室，杀死了几名法国最著名的漫画家。他们在逃亡时高喊着："我们为先知穆罕默德报了仇"。

讽刺杂志《查理周刊》此前因转载讽刺穆斯林先知穆罕默德的漫画多次受到威胁。 杂志编辑部遭到血腥袭击之后，标题为" Je suis Charlie"（我是查理）的声援浪潮席卷全球。

周二（1月7日），"查理周刊"在其特刊刊文谴责"新闻审查的新面孔" 和 "新独裁"。杂志的封面展示的是一位被推倒的画家，其手臂和舌头被一个超大型手机压碎。手机上是大型在线网站推特和脸书的徽标。

记者无疆界组织总干事德洛瓦（Christophe Deloire）说，在《查理周刊》遇袭5周年之际，记者无疆界组织谴责日益严重、出于宗教立场宽容缺失。

观看视频 03:25

《查理周刊》遇袭一年: 亲人已逝 伤痕永存

对讽刺杂志《查理周刊》的袭击是法国前所未有的一系列袭击的前奏。在这一系列袭击事件中共有250多人丧生。许多袭击者是响应伊斯兰国圣战民兵的号召采取的行动。就在上星期五（1月3日），在巴黎南部刚刚有一名袭击者用刀杀死了一名男子，另有两名妇女受伤。案犯在逃亡时被警方击毙。警方估计作案者有伊斯兰主义背景。

 

李京慧/达扬 （法新社）

     

     

     

 

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