法国是否会面临一场金融危机？

法国议会本周三举行对政府的不信任投票，这可能让该国经济跌入一场危机。最近法国政府债务再融资的利率攀升，企业破产呈上升趋势。

（德国之声中文网）一项最新预测显示，法国今年的财政赤字将占到经济产值的6%，高于之前预估的5%。今年10月，甫上任不久的总理巴尼耶推出一项计划，要在2029年将赤字比例降至欧盟规定的3%。6月份时，欧盟已启动了对法国财政赤字违规的惩罚程序。

巴尼耶计划的第一部分被放入2025年财政预算，并与信任案捆绑在一起提交议会。原因是在今年7月的议会提前选举后，执政党不再拥有多数席位，预案无法在表决中过关。

总统马克龙的党派在今年的欧洲议会选举中惨败给极右翼国民联盟后，于6月解散了议会，宣布提前大选。现在，反对党可能通过不信任投票推翻现政府。法国将面临政治和经济双重危机。

被中国超越

不久前，法国经济数据还相对不错。今年经济增长预计为1.1%，明显好于陷于停滞的德国。法国的失业率目前为7.4%，与过往相比也不算高。通货膨胀率为2%左右，大大低于两年前的5%。

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但这些积极数据难以掩盖法国经济的根本弱点。巴黎Rexecode经济研究所的负责人费朗（ Denis Ferrand）对DW表示，同中国相比，过去几年"法国和欧洲企业的竞争力明显降低"。他说，2019年以来，特别是2022年乌克兰战争爆发后，能源价格和通货膨胀一度高企，欧洲企业的生产成本平均上升了25%，而在中国只有3%。

因此，企业不愿投资。该研究所今年10月对1000家法国中小企业的问卷显示，36%的企业表示会继续目前的投资，45%的企业将推迟投资，18%的企业完全不会投资。提前大选等政治动荡因素加剧了这一趋势。

11月中旬，英国咨询公司安永（EY）对200家跨国公司进行的一项调查也得出了类似的结果：大约一半的受访者缩减或推迟了法国的投资项目。而2019年以来，法国一直在安永的欧洲投资吸引力调查中名列前茅。

总部位于巴黎的霍金路伟（Hogan Lovells）律师事务所的破产和重组律师德鲁恩（Philippe Druon）证实，为已进入破产程序的公司寻找买家非常困难。他告诉《世界报》，法国企业破产数量与2008年金融危机时一样高。

大到不能倒？

巴黎BDO咨询公司首席经济学家阿尔西夫（Anne-Sophie Alsif）说，上述因素还不至于让法国经济跌入深渊，"我们的宏观经济数据即将有所改善，但如果政府现在倒台，而议会又没有投票通过2025年预算，我们就会陷入经济危机。这将是一场灾难。"她对DW表示："这向投资者传递的信号是，法国没有能力落实缩减债务的计划。"

她认为，马克龙解散议会的决定是一个"巨大的错误"，"我们不得不让一个联合政府执政，但在法国这是行不通的，我们眼下的政治局面极不稳定。"

瑞士皮克泰资产管理公司（Pictet Asset Management）巴黎子公司的投资顾问德姆比克（Christopher Dembik）对形势有不同的看法。他告诉《世界报》："如果说法国正处于金融危机的边缘，那是夸大其词，这意味着法国将无法为其债务再融资，就像2009年的希腊一样。"

法国目前10年期国债利率为3%，这与德国国债利率的差距为0.8个百分点，在投资者看来这是可以接受的。不过，法国最近支付的利率首次高于希腊。而直到7月的大选之前，两者的利率差仅为0.5个百分点。

因此，经济学者费朗担心法国可能无法避免金融危机。他说："巴黎一直倚仗于自己对其他欧洲国家来说'大到不能倒'（too big to fail）的事实。但布鲁塞尔开始对我们显然无力降低公共债务失去耐心。"

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