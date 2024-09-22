法国新政府宣布向右转

法国总统秘书长在爱丽舍宫宣布了新一届中右翼政府名单，其中一些关键职位出现了新面孔，也有一些人将重返原职。

（德国之声中文网）在经历了数月的政治不确定性后，法国总统府秘书长科勒（Alexis Kohler）周六（9月21日）宣布组成新政府并公布内阁名单。

两个月前，法国右翼联盟"新人民阵线"（NFP）在6月至7月的关键选举中获得了最多席位，但未能赢得绝对多数。法国由此进入艰难的组阁谈判。

周六宣布的38人内阁主要由马克龙的中间派联盟和保守的共和党成员组成。

中间派政治家巴罗(Jean-Noel Barrot)将成为新任外交部长，他因致力于数字化转型和欧洲事务而闻名。

阿尔芒（Antoine Armand）将担任财政部长，接手管理即将到来的2025年预算案。现年33岁的阿尔芒曾担任议会经济事务委员会主席。

勒克尔努（Sebastien Lecornu）将留任国防部长，他一直致力于加强法国的军事能力，并在管理对乌克兰的军事援助方面发挥了关键作用。

新任内政部长则由保守派政治家勒泰奥（Bruno Retailleau）担任，负责处理国内事务，包括国家安全、移民和执法问题。

示威者走上巴黎街头抗议法国新政府 图像来源: Louise Delmotte/AP/picture alliance

法国走向更严格的移民政策

现年73岁的资深政治家巴尼耶（Michel Barnier）本月稍早前被马克龙任命为总理。巴尼耶最为人知是曾经领导欧盟与英国的脱欧谈判。

巴尼耶在首次上任后的电视采访中表明了对移民问题的强硬新立场，他表示要改变人们对法国边界"如筛子般漏洞百出"的印象。

在新政府宣布之前，抗议者已走上了巴黎和南部港口城市马赛的街道，他们认为新政府并不代表议会选举的结果。

（美联社、路透社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。