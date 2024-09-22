  1. 跳转至内容
  2. 跳转至主菜单
  3. 跳转到更多DW网站
电视直播节目
最新视频
焦点
德中关系以色列-哈马斯战争俄罗斯入侵乌克兰
政治法国

法国新政府宣布向右转

2024年9月22日

法国总统秘书长在爱丽舍宫宣布了新一届中右翼政府名单，其中一些关键职位出现了新面孔，也有一些人将重返原职。

https://p.dw.com/p/4kwfD
法国总统秘书长科勒在爱丽舍宫宣布了新一届中右翼政府名单
法国总统秘书长科勒在爱丽舍宫宣布了新一届中右翼政府名单图像来源: Olivier Corsan/MAXPPP/dpa/picture alliance

（德国之声中文网）在经历了数月的政治不确定性后，法国总统府秘书长科勒（Alexis Kohler）周六（9月21日）宣布组成新政府并公布内阁名单。

两个月前，法国右翼联盟"新人民阵线"（NFP）在6月至7月的关键选举中获得了最多席位，但未能赢得绝对多数。法国由此进入艰难的组阁谈判。

周六宣布的38人内阁主要由马克龙的中间派联盟和保守的共和党成员组成。

中间派政治家巴罗(Jean-Noel Barrot)将成为新任外交部长，他因致力于数字化转型和欧洲事务而闻名。

阿尔芒（Antoine Armand）将担任财政部长，接手管理即将到来的2025年预算案。现年33岁的阿尔芒曾担任议会经济事务委员会主席。

勒克尔努（Sebastien Lecornu）将留任国防部长，他一直致力于加强法国的军事能力，并在管理对乌克兰的军事援助方面发挥了关键作用。

新任内政部长则由保守派政治家勒泰奥（Bruno Retailleau）担任，负责处理国内事务，包括国家安全、移民和执法问题。

示威者走上巴黎街头抗议法国新政府
示威者走上巴黎街头抗议法国新政府图像来源: Louise Delmotte/AP/picture alliance

法国走向更严格的移民政策

现年73岁的资深政治家巴尼耶（Michel Barnier）本月稍早前被马克龙任命为总理。巴尼耶最为人知是曾经领导欧盟与英国的脱欧谈判。

巴尼耶在首次上任后的电视采访中表明了对移民问题的强硬新立场，他表示要改变人们对法国边界"如筛子般漏洞百出"的印象。

在新政府宣布之前，抗议者已走上了巴黎和南部港口城市马赛的街道，他们认为新政府并不代表议会选举的结果。

（美联社、路透社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

跳转至下一栏 浏览更多相关内容

浏览更多相关内容

勒庞：自信地向右看

2024大选后：欧洲集体向右转？

2024大选后：欧洲集体向右转？

大约3.6亿名选民参与了本届欧洲议会选举的投票。初步结果显示，欧洲整体的政治天平向右倾斜，右翼民粹主义政党在法、德、意等国的支持率明显上升。尤其是法国国民联盟的得票率是执政党的两倍，总统马克龙已宣布解散国民议会，提前选举。
政治2024年6月10日