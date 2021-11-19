 法国新冠感染创纪录 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.12.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

法国新冠感染创纪录

法国目前被德国列为高风险地区，这也是有充分理由的：那里一天之内登记的新冠病毒感染者数量现在首次超过了10万的门槛。

Frankreich Coronavirus Medizinisches Personal

法国La Timone医院的重症监护室

（德国之声中文网）在24小时内，法国记录了104611个新冠病毒感染病例--正如当局在周六晚上宣布的那样，比大流行病开始以来的任何时候都多。这是该国的新冠疫情连续第三天创下新纪录。

而就在12月4日，法国才首次报告了单日超过50000名新感染者。在后来的三周，这个数字现在已经增加了一倍多。

崛起中的奥密克戎(Omicron)

法国全国范围内的七天十万人感染人数目前正在向700人的水平迈进。相比之下，德国周日上午的这一数据大约为220人--尽管德国的疫苗接种率相比较低。

法国已经在经历第五波疫情，就像在许多欧洲国家一样--传染性更强的奥密克戎变体正在那里越来越多地传播。总统马克龙定于周一召开全国新冠危机委员会的视频会议。之后，他的内阁将召开一次特别会议。

Frankreich Präsident Emmanuel Macron

总统马克龙定于周一（12月27日）召开全国新冠危机委员会的视频会议

疫苗接种卡代替健康卡

鉴于最近新冠的数量急剧增加，巴黎政府希望迅速收紧餐馆和文化机构的入场规则，例如。目前，"3G "仍然适用于那里，而且人们可以通过所谓的健康护照来提供证明。

今后，仅靠新冠测试的阴性结果将不再足以参与法国的公共生活。届时，许多地方将像德国一样，只允许已经完全接种了冠状病毒疫苗的人或患病康复者进入，也就是启用被称为 "2G"的规则。

来源：（法新社、德新社、路透社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

法国反健康通行证十万人抗议 德国禁止反封锁游行

法国连续三个周末爆发反健康通行证抗议，巴黎、蒙彼利埃、波尔多、马赛、尼斯等多个城市皆出现抗议人潮。柏林法院则禁止了2万多人的示威活动。  

法国、希腊等国强制医护工作者接种疫苗

继意大利之后，法国和希腊也对医疗卫生和护理人员实行强制性新冠疫苗接种。这两个欧盟国家由此对新冠Delta变种毒株快速传播作出反应。  

疫苗接种启动半年 欧洲各国喜忧参半

大约半年前，欧盟开始了针对新冠病毒的疫苗接种行动。然而，各国疫苗接种的进程并不顺利。  

国会否决“健康通行证” 马克龙解禁计划受阻

法国总统马克龙的疫情解禁计划蒙受挫折：周二晚间，引入“健康通行证”的法律草案在国民议会遭到否决。  

身在法兰西 家在千里外：游子年节心声

过去一年以来，新冠疫情席卷全球。然而，当东亚在慢慢的进入恢复期的同时，欧洲疫情依旧严峻。许多旅居欧洲的华人早在2020年底前打包回府，而留下的人们也因种种原因选择就地过节。我们的法国特约记者与几位留在巴黎的游子聊了一聊他们的春节和未来。  

相关内容

Intensivpfleger laufen in der Corona-Intensivstation des Universitätsklinikums Dresden über den Gang während im Vordergrund ein Schild mit der Aufschrift Stop Covid-19 an der Tür zu sehen ist.

评论：新冠下的德国，你要去往何方？ 19.11.2021

在德国，第四波新冠疫情来势如此之凶猛，让重症监护室的护理人员们流泪，让牧师们要准备在哀悼中度过圣诞节。德国之声记者Sabine Kinkartz指出，政界没有展现出勇气，目前的情况令人沮丧。

Impfpass mit Coronaimofbescheinigung - Farblicher Hintergrund Impfpass mit erster und zweiter Corona-Impfung - Comirnatym: Impfung, Impfpass, Corona, Covid19, Gesellschaft, Impfpflicht, Impfling, Herdenimmunit‰t, Politik, Deutschland, Impfzentrum, Copyright: xMartinxDziadekx

德国拒打疫苗者继续对新冠疫苗说不 31.10.2021

德国联邦卫生部对3000多名拒绝接种新冠疫苗者进行了访问调查。65%的受访者表示两个月内绝不会去接种疫苗。在德国疫情重新飙升之际，无论是奖励还是压力都无法推动疫苗施打率进一步提升。

Soccer Football - Bundesliga - 1. FC Union Berlin v Hertha BSC - Stadion An der Alten Forsterei, Berlin, Germany - November 20, 2021 1. FC Union Berlin fans celebrate after the match REUTERS/Annegret Hilse DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

第四波疫情挡不住 柏林体育场座无虚席 21.11.2021

周六晚，2万2000多名观众在热烈的气氛中现场观看了柏林联盟足球俱乐部和柏林赫尔塔队的比赛。在德国新冠发病率不断飙升的背景下，这场比赛也招致批评。

广告

媒体看中国

China Symbolbild Großmacht

德语媒体：2022年中国将如何影响世界？

2022年，中国会武力攻台吗？会结束在新疆的种族灭绝吗？会支持俄罗斯入侵乌克兰吗？“商业内幕”网站发表的评论文章分析预测明年中国如何决定世界政治议题设置。《慕尼黑信使报》关注到由于全球制造业出现的“芯片荒”与台湾安全之间的关联。  