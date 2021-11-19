（德国之声中文网）在24小时内，法国记录了104611个新冠病毒感染病例--正如当局在周六晚上宣布的那样，比大流行病开始以来的任何时候都多。这是该国的新冠疫情连续第三天创下新纪录。

而就在12月4日，法国才首次报告了单日超过50000名新感染者。在后来的三周，这个数字现在已经增加了一倍多。

崛起中的奥密克戎(Omicron)

法国全国范围内的七天十万人感染人数目前正在向700人的水平迈进。相比之下，德国周日上午的这一数据大约为220人--尽管德国的疫苗接种率相比较低。

法国已经在经历第五波疫情，就像在许多欧洲国家一样--传染性更强的奥密克戎变体正在那里越来越多地传播。总统马克龙定于周一召开全国新冠危机委员会的视频会议。之后，他的内阁将召开一次特别会议。

疫苗接种卡代替健康卡

鉴于最近新冠的数量急剧增加，巴黎政府希望迅速收紧餐馆和文化机构的入场规则，例如。目前，"3G "仍然适用于那里，而且人们可以通过所谓的健康护照来提供证明。

今后，仅靠新冠测试的阴性结果将不再足以参与法国的公共生活。届时，许多地方将像德国一样，只允许已经完全接种了冠状病毒疫苗的人或患病康复者进入，也就是启用被称为 "2G"的规则。

来源：（法新社、德新社、路透社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。