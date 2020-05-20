 法国政府集体辞职 马克龙任命新总理 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.07.2020

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时政风云

法国政府集体辞职 马克龙任命新总理

法国总统马克龙的政党在地方选举中严重挫败，总理菲利普向法国总统马克龙请辞获准。马克龙已经任命卡斯泰为新总理。

Frankreich Jean Castex (AFP/G. Fuentes)

马克龙任命让·卡斯泰担任政府总理

（德国之声中文网）在法国政府集体请辞后，法国总统马克龙周五任命让·卡斯泰（Jean Castex）担任政府总理。此前马克龙已经接受了总理菲利普（Édouard Philippe）的辞呈。由于马克龙的政党在地方选举中遭受重挫，总统不得不重新调整其政策，对政府进行重组，因此菲利普的辞职在意料之中。现年55岁的卡斯泰此前负责协调法国新冠疫情封锁的解封政策。

马克龙此前在接受几家地方报纸的采访中表示，他想与一个"新团队"一起走"新道路"。重组后的内阁将聚集"新人才"，且这些人都具有"不同背景的人"。当时马克龙没有透露民望不错的菲利普总理是否属于新政府成员，但是赞扬了他与这位49岁总理之间的"独特的信任关系"。他说，总理在过去三年中做出了"令人瞩目的业绩"。"我们常常是在非常困难的情况下进行重要的历史改革。"菲利普属于右翼阵营，2017年5月开始领导中间政府。今年6月，他在法国北部港口城市勒阿弗尔的市长第二轮选举中获胜。

根据 Elabe Berger Levrault研究所的一项调查，超过一半的法国人希望菲利普继续担任政府首脑。但是不确定的是，曾经为一家核公司担任说客的菲利普，是否会支持马克龙更加注重社会福利和生态发展的新政策。

Frankreich, Le Havre I Wahl 2020 I Edouard Philippe (picture-alliance/R. Lafargue)

菲利普自2017年5月以来担任总理

大城市的"绿浪"

在周日举行的地方选举结束之后，马克龙面临着巨大的压力。除了少数例外，他所创立的"共和国前进党"（La Republique en Marche）未能在大城市中保全自己的地位。 与其相反，各大城市中掀起了"绿浪"，绿党及其同盟攻克了里昂、斯特拉斯堡或波尔多等大城市。在法国西南部的城市佩皮尼昂（Perpignan），甚至极右翼政党国民阵线的一名候选人胜选。

马克龙在接受采访时没有透露选举的详情。他说他愿意与市长们合作。观察人士预计，这位42岁的法国总统将在下周完成对政府的改组。马克龙明确表示，鉴于新冠疫情导致的经济危机，其政策将更加偏重社会福利，重点是促进经济，加强社会福利保障和环境保护。

马克龙称他的共和国前进党遭到一记"耳光"。这位平步青云登上总统宝座的法国领导人抱着自我批评的态度承认，他有时给人一种"用改革对抗人民"的印象。法国养老金改革就是一个例子，这场改革计划曾在去年冬季引发罢工和大规模抗议活动。

李京慧/李鱼 (德新社、法新社)

 

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