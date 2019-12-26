法国政府妥协：先不提延迟退休年龄

（德国之声中文网）法国政府在有关退休金改革的争议中，向工会方面做出明显让步。据法国媒体报道，总理菲利普已致信工会和雇主利益团体表示，计划中年满64岁才能领取全额退休金的规定将暂时从改革法案中删除。法国目前的法定退休年龄是62岁。

菲利普表示，希望通过放弃提高法定退休年龄的计划，向代表雇员利益的各方证明政府的"信任"。拥有较大影响力的法国总工会（CGT）等组织则要求政府全盘放弃改革计划，但政府方面予以拒绝。总统马克龙计划改革法国混乱的退休金管理制度。

立场较为温和的法国工人民主联盟（CFDT）则对总理菲利普的最新提议表示欢迎，认为这体现了政府的妥协意愿。改组织称希望将对话继续下去。而法国总工会依旧拒绝所有改革方案，表示要更坚定地要求政府撤回整个改革计划。改工会海宣布下周组织更多的抗议活动。

歌剧院关门

周六，法国多个城市再次发生反对退休金改革的抗议示威。在巴黎，蒙面示威者打碎一些商店的橱窗，并向警察投掷物品，警察使用了催泪瓦斯。

由于员工参加罢工，巴黎歌剧院取消了当晚的一场演出。该剧院发表声明向观众道歉。这并不是巴黎歌剧院员工的第一次抗议活动，最近数月来已多次发升音乐会临时取消的状况。如果政府的退休金改革计划得以实施，歌剧院的工作人员也将丧失许多特殊优惠条件。

之前的周四，法国全国有数十万人走上街头，抗议政府的改革计划。法国内政部称，抗议人数达45万人，其中在巴黎就有5.6万人。法国总工会甚至称，全国有170万人参加了示威活动。

反对退休金改革计划的罢工抗议活动在法国已持续了5个多月。本周末，巴黎的市内公交和全国的铁路交通再度受到影响。据巴黎公交部门称，周六，巴黎地铁只运行了几小时，很多地铁站关闭。