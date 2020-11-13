 法国收紧控制伊斯兰 穆斯林担心被贴恐怖标签 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.11.2020

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时政风云

法国收紧控制伊斯兰 穆斯林担心被贴恐怖标签

巴黎郊区教师斩首事件、南法尼斯大教堂导致三人死亡的恐怖袭击事件，迫使法国政府对伊斯兰采取一系列收紧措施。批评者认为政府的行为无疑增加对伊斯兰教的偏见。

Frankreich Kranz- und Blumenniederlegung an der Schule des enthaupteten Lehrers Samuel Paty

10月20日，巴黎民众用鲜花悼念遇害教师帕蒂

（德国之声中文网）震惊全国的巴黎中学教师帕蒂（Samuel Paty) 斩首事件后，法国总统马克龙10月21日表态："他（帕蒂）教育学生们言论自由，他是伊斯兰恐怖分袭击的受害者。这是一起懦弱的攻击。" 接着，他还加上这句："伊斯兰教是让当今全世界(不仅仅是法国 ) 都处于危机中的宗教。" 这一言词在伊斯兰世界引发极大不满。

2011年的诺贝尔和平奖得主、也门人权活动家卡曼（Tawakkol Karman）在推特上表示："马克龙对伊斯兰教的攻击揭示了不容忍和仇恨，这对法国这样的国家元首来说是可耻的。" 着眼18个月之后的下一届法国大选，她更进一步说："马克龙用对穆斯林和伊斯兰教不负责任的煽动性言论去迎合狂热份子，只为了让这群人向他投支持票。"

土耳其总统埃尔多安（Recep Erdoğan)在警告欧洲自我毁灭式的伊斯兰恐惧症时， 声称马克龙需要 "做精神检查"。在埃尔多安发表此言论数小时后，法国爱丽舍宫谴责这一"不可接受"的言论并召回了驻土耳其大使，让本已紧张的法土关系进一步激化。

Frankreich | Paris | Macron bei der Gedenkzeremonie für den Lehrer Samuel Paty 21.10.2020

在10月21日的悼念仪式上，马克龙表示要打击宗教极端势力

一个月后，马克龙抛出的多项关于清真寺以及穆斯林孩童就学的改革措施也在众议会中一一被审核通过。法案包括控制宗教基金，禁止家庭教育并限制穆斯林孩童到教授伊斯兰的寄宿学校；在数据库中标识"恐怖主义行为"的个资；要求政府补贴的组织须接受对"法国共和国价值观"的忠诚度测试等等。

美国独立调查机构皮尤（PEW Center）研究中心估计2016年法国的穆斯林人口有570万人，佔总人口的8,8%。 2010年，同研究院估计的数字为470万，也就是说法国境内穆斯林人口在短短六年内增加了100万。

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在法国多个城市，数十万人周六走上街头抗议警察暴力以及政府计划推出的安全法。在巴黎，示威者与警方发生了冲突。

他们在座无虚席的音乐厅里疯狂扫射，他们袭击酒吧里正在休闲品酒的市民，他们甚至一度还想冲入正在进行足球比赛的体育场。法国首都巴黎一时间变得血雨腥风，场面惨不忍睹。五年后的今天，巴黎再度拉响了反恐警报。

最近发生数起恐怖袭击事件后，欧盟各国领导人就如何打击恐怖主义举行了磋商。德国总理默克尔表示，核心议题是加强边界保护。法国总统马克龙再度提出改革申根协定的建议。

法国总统马克龙有关伊斯兰主义以及支持先知漫画的言论得罪了多个穆斯林国家。穆斯林世界发起了抵制法国货的抗议运动。事情的前因后果是什么?

因不满法国总统马克龙有关穆斯林和伊斯兰教的表态，一些阿拉伯国家开始抵制法国商品。法国外交部发出停止抵制的呼吁，马克龙也发出了回应。

法国总统马克龙将向被伊斯兰分子杀害的教师帕蒂追授法国荣誉军团勋章。巴黎索邦大学本周三晚为帕蒂举行纪念活动。

新政将恐怖主义和穆斯林划等号

法国采取的一系列政治行动，引起了居住在法国穆斯林的困惑与不安，因为他们几乎一致谴责暴力，却在无声无形中被贴上"恐怖份子"的标籤。

26岁的阿卜杜勒 （化名）是一名法籍穆斯林，他认为马克龙推进的法条不能缓解社会冲突，反而是强硬的把恐怖主义和穆斯林划上等号。从小作为穆斯林生活在法国的他从未因为社会压力而隐藏他自己的宗教信仰，但是他现在感觉到巨大的社会舆论让他的同胞们变得小心翼翼。他说："我不认为恐怖主义者是真正的穆斯林教徒，大部分穆斯林都不支持暴力，而他（马克龙政府）的作为只会让穆斯林在法国社会中变得更加污名化。"

法国公共舆论研究所（L'Institut français d'opinion publique (IFOP））11月发布的报告显示：仅有3%法国青年以宗教定义自己，其中17%是穆斯林；61%的法国青年说对伊斯兰教仇视是 "目前的现实"，在穆斯林青年那里这个比例高达74%，75％的法国青年以及90%的穆斯林青年认为应该 "尊重宗教，不冒犯信徒"。

阿卜杜勒清楚地认识到，伊斯兰恐惧症不仅仅存在于法国社会，邻近的德国，英国，比利时，奥地利也有受到恐攻的伤害。而激进恐怖份子的目的正是要让恐惧传播到整个社会，而过激的法律和政府立场只会将无辜者和加害者一概而论并盲目煽动仇恨。

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巴黎反警暴示威 拉路障丢燃烧瓶

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