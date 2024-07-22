法国拒发部分俄记者奥运采访证

法国安全部门拒绝了4000多份奥运会入场证申请，理由包括担心存在间谍和网络攻击。俄罗斯认为这样的决定令人无法接受，并指责法国当局破坏了媒体自由。

（德国之声中文网）克里姆林宫周一（7月22日）表示，法国以安全为由拒绝为部分俄罗斯记者发放2024年巴黎奥运会采访证的决定令人无法接受，并指责法国当局破坏了媒体自由。

法国看守内政部长达尔马宁（Gerald Darmanin）周日表示，法国安全部门拒绝了4000多份奥运会入场证申请，理由包括担心存在间谍和网络攻击。

达尔马宁说，出于对间谍活动的担忧而拒绝的申请近100份，其中一些来自俄罗斯和白俄罗斯。

当被问及拒绝为部分俄罗斯记者发放奥运会采访证一事时，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov ）在电话会议上对记者表示："我认为这样的决定是不可接受的。我相信这样的决定会损害媒体自由。而且，这无疑违反了法国对欧洲安全与合作组织和其他组织的所有承诺。"

他说："当然，我们希望相关人权组织、致力于确保媒体自由的基础和规则的组织对此类决定做出反应。"

上周五，西方国家指责俄罗斯践踏媒体自由。此前，法院认定美国记者格什科维奇（Evan Gershkovich）犯下间谍罪，并判处他16年监禁，在最高安全级别的流放地服刑。格什科维奇、其家人和雇主以及美国当局否认对他的所有指控，坚称这名即将离任的记者只是在完成自己的工作。

他的雇主《华尔街日报》主编塔克（Emma Tucker）及高层管理人员在声明中表示："格什科维奇面临的是毫无根据的虚假指控。俄罗斯最新的虚假审判动作虽在意料之中，但仍令人深感失望，同时也令人愤慨。"

克里姆林宫表示，此案和审判属于法院管辖范围，但未公布证据便声称格什科维奇"当场"被抓获从事间谍活动。

俄罗斯和法国之间的关系也因乌克兰战争而急剧恶化。法国向基辅提供了军事装备。法国总统马克龙称俄罗斯总统普京领导的俄罗斯为对手，并警告称，如果莫斯科赢得战争，欧洲的公信力将降至为零。

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（路透社）

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