法国报告欧洲首个死亡病例 德国加强管控

（德国之声中文网）欧洲境内首次有人因新型冠状病毒死亡。法国卫生部长布辛（Agnès Buzyn）周六（2月15日）通报说，一名中国游客在巴黎一家医院不治身亡。

死者是一名80岁男子，来自疫情最严重湖北省。该游客本月初被送入巴黎Bichat医院重症病房。

布辛部长说，她昨天接获死亡消息。她称，该男子人曾多天处于病危状态。

包括德国在内的众多欧洲国家，数星期以来不断有报告称有人感染新型冠状病毒，但此前无人死亡；一些病人几乎没有症状。

在法兰克福，两名感染病人离开医院。医院一名发言人表示，这两人已无症状，且被确定不会传染他人，对他们以及对他人而言，都不存在危险。

这两名病人于2月2日被送入医院。他们此前与另外124人一起被从武汉市空运接回德国，继之被隔离在一军营内。

对来自中国的乘客进行仔细询问

如今，降落在法兰克福和慕尼黑的来自中国的航班乘客需回答，是否同新型冠状病毒可能有过接触。联邦德国卫生部及黑森、巴伐利亚两个联邦州的卫生部周六宣布，自即日起，须向直飞航班乘客分发内含3个问题的提问表格，以确定乘客是否曾与感染人士有过接触或曾在中国境内的疫区逗留过。

此前，机长已须向塔台报告，机上是否明显有人患病。现在，乘客本人据实填写这一表格有助于机组人员做出进一步决定。

德国已经两次从武汉撤侨

联邦卫生部长施潘（Jens Spahn）指出，这是适合目前情形的一种手段，以阻遏新冠病毒在德国和欧洲传播。日前举行的欧盟成员国卫生部长会议对这一新增措施作过协商。施潘部长称，若当事客机报告有乘客有患病迹象，相关信息将传给机场卫生部门，医生将上机在舱内对该乘客做检查，并作出下一步行动的决定。

联邦卫生部向航空公司下达了这一新规定。新规定暂定先适用于法兰克福和慕尼黑这两个德国最大空港，因为，目前只有这两个机场与中国还有直飞航班。

德国邮政暂不接收发往中国的包裹

冠状病毒患病人数继续增加，对经济造成的影响也越来越广泛。德国邮政公司决定，暂停接收寄望中国、香港及澳门的包裹。该公司一名发言人在解释作出这一决定理由时指出，冠状病毒疫情爆发导致在运输、过海关及递送过程出现问题。

信件仍会继续被接受、发送，不过，鉴于目前在交通方面的限制，送达时间恐将延缓。

同是被隔离 待遇大不同 南法小村 距离法国南部马赛以西约30公里的Carry-le-Rouet气候宜人、风景优美。一些从武汉返回法国的民众被安置在这里的一处度假村。他们要在这里被隔离观察两个礼拜度过潜伏期。

同是被隔离 待遇大不同 悠长假期 与照片上的普通游客一样，法国被隔离的民众可以静赏海上日出日落的美丽天幕。人们可以在度假村里面随意走动，但是要戴医用口罩。碧海蓝天之下，被隔离也仿若是度了一个长假。

同是被隔离 待遇大不同 孤独的偏僻小岛 与法国美丽的地中海海滩截然不同，返回澳大利亚的该国公民被送到一个偏僻的孤岛上观察14天。圣诞岛位于印度洋，全岛135平方公里。那里曾经是流放罪犯和隔离患有严重精神疾病的病人的地方。澳大利亚政府去年对设施进行了翻修，重新启用了岛上的拘留中心。

同是被隔离 待遇大不同 离开武汉也担忧 澳大利亚广播公司ABC本周二报道，第一批澳大利亚公民已经抵达圣诞岛，一些人抱怨卫生条件欠佳，网络信号也有限。有人担心有感染新型冠状病毒的风险，因为多个家庭需要公用一个厕所和其他公共设施。

同是被隔离 待遇大不同 军机来接 德国派出国防军军机负责撤侨行动，据悉飞机在飞往武汉的同时还带去了一批医疗用品（其中包括1万套防护服）。在法兰克福下了飞机后，人们被送到一个临时驻地，在那里又接受了医学检查。

同是被隔离 待遇大不同 中规中矩的德国风 他们之后被送到距离法兰克福大约120公里的格麦斯海姆（Germersheim）一处军营。在那里接受隔离的一位德国人接受德国之声采访时表示，大家被安排到一个单独的建筑里。每个家庭住一间，房间里是上下铺，小孩有儿童床。

同是被隔离 待遇大不同 房车住住看 新西兰为从武汉撤离人员准备了房车。他们被送到了位于奥克兰以北的Whangaparāoa军事基地。每个家庭都分配了一辆房车。根据新西兰国家广播电台报道，新西兰卫生部一名发言人说：“隔离者不会被锁在房车内，他们可以在基地附近活动。”人们得戴口罩。另外，所有人都要定期接受健康检查。

同是被隔离 待遇大不同 娱乐设备齐全 英国派出大巴接送从武汉返回民众，对比身旁全副武装的医护人员，司机却“裸着嘴“，连口罩也没有带。中央社报道，巴士上有一名身穿特殊防护设备的医护人员的安排是为了防止乘客在旅途中出现发病症状。这些影像传出引发忧心之后，司机们进行自主隔离。NOW新闻报道，有从武汉撤侨的英国人介绍说，他们居住的隔离地点，每个人都有独立的房间及卫浴，同时还有PS4 游戏机、以及撞球桌等设备；不过隔离者到隔离区公共场所时必须戴口罩，在自己房间时则不用。

同是被隔离 待遇大不同 被隔离的邮轮 停泊在日本横滨的钻石公主号邮轮截至2月7日，有多达61名游客被确诊感染新冠病毒。日方称，船上人员被要求戴口罩，并待在舱内，吃饭时，与他人保持两米距离。在所有检疫工作完成前，船上所有人不可以下船。身在豪华邮轮之上的人们忧心忡忡。

同是被隔离 待遇大不同 撤离无门 在多国陆续展开武汉撤侨行动之际，仍有数千名巴基斯坦与尼日利亚公民受困于武汉。巴基斯坦学生海丽说，疫情爆发初期，巴基斯坦学生变立即与巴基斯坦大使馆联系，但大使馆向他们再三保证他们持续与中国官方保持密切联系后，便再也没回应学生的诉求。她认为该国政府之所以不愿协助受困武汉的学生返回该国，是因为他们担忧这些学生会把新冠病毒带入巴基斯坦。



凝炼/王凡（德新社，每日新闻）