法国报告欧洲首个死亡病例 德国加强管控

这是亚洲以外的首个新冠病毒死亡病例：一名中国游客在巴黎死于新冠肺炎。该病毒在中国大陆已经导致1500多人丧生。与此同时，德国加强了防疫管控措施。
（德国之声中文网）欧洲境内首次有人因新型冠状病毒死亡。法国卫生部长布辛（Agnès Buzyn）周六（2月15日）通报说，一名中国游客在巴黎一家医院不治身亡。
死者是一名80岁男子，来自疫情最严重湖北省。该游客本月初被送入巴黎Bichat医院重症病房。
布辛部长说，她昨天接获死亡消息。她称，该男子人曾多天处于病危状态。
包括德国在内的众多欧洲国家，数星期以来不断有报告称有人感染新型冠状病毒，但此前无人死亡；一些病人几乎没有症状。
在法兰克福，两名感染病人离开医院。医院一名发言人表示，这两人已无症状，且被确定不会传染他人，对他们以及对他人而言，都不存在危险。
这两名病人于2月2日被送入医院。他们此前与另外124人一起被从武汉市空运接回德国，继之被隔离在一军营内。
对来自中国的乘客进行仔细询问
如今，降落在法兰克福和慕尼黑的来自中国的航班乘客需回答，是否同新型冠状病毒可能有过接触。联邦德国卫生部及黑森、巴伐利亚两个联邦州的卫生部周六宣布，自即日起，须向直飞航班乘客分发内含3个问题的提问表格，以确定乘客是否曾与感染人士有过接触或曾在中国境内的疫区逗留过。
此前，机长已须向塔台报告，机上是否明显有人患病。现在，乘客本人据实填写这一表格有助于机组人员做出进一步决定。
联邦卫生部长施潘（Jens Spahn）指出，这是适合目前情形的一种手段，以阻遏新冠病毒在德国和欧洲传播。日前举行的欧盟成员国卫生部长会议对这一新增措施作过协商。施潘部长称，若当事客机报告有乘客有患病迹象，相关信息将传给机场卫生部门，医生将上机在舱内对该乘客做检查，并作出下一步行动的决定。
联邦卫生部向航空公司下达了这一新规定。新规定暂定先适用于法兰克福和慕尼黑这两个德国最大空港，因为，目前只有这两个机场与中国还有直飞航班。
德国邮政暂不接收发往中国的包裹
冠状病毒患病人数继续增加，对经济造成的影响也越来越广泛。德国邮政公司决定，暂停接收寄望中国、香港及澳门的包裹。该公司一名发言人在解释作出这一决定理由时指出，冠状病毒疫情爆发导致在运输、过海关及递送过程出现问题。
信件仍会继续被接受、发送，不过，鉴于目前在交通方面的限制，送达时间恐将延缓。
凝炼/王凡（德新社，每日新闻）
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