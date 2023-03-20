 法国抗议愈演愈烈 英王推迟访法行程 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.03.2023

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法国抗议愈演愈烈 英王推迟访法行程

法国各地反对退休制度改革的抗议活动已经持续多日。鉴于工会已经呼吁下周二继续罢工和抗议，英国国王查理三世原定周日开启的访法行程推迟。马克龙虽然在去年成功连任总统，但是他的养老金改革计划却极不受欢迎。

消防人员在清理遭到纵火之后的抗议现场

巴黎：消防人员在清理遭到纵火之后的抗议现场

（德国之声中文网）围绕法国退休制度改革的争议面临进一步升级。反对马克龙总统推进相关改革计划的抗议活动已经持续了一周有余，其中部分示威活动演变成为暴力活动，巴黎街头发生纵火事件，数百人被捕。

鉴于法国局势现状，英国国王查理三世推迟了原定周日开始对法国的正式访问——这是他在继位之后的首次出访。据爱丽舍宫通报，在马克龙和查理三世周五通电话之后，两国政府共同作出了推迟行程的决定。

爱丽舍宫还表示，法国应该在符合两国友好关系的气氛下接待英王，但是目前的局势并不允许——工会已经发出了在下周二举行全国性大罢工和抗议活动的呼吁。

爱丽舍宫：目前的局势不适合接待英王

爱丽舍宫：目前的局势不适合接待英王

原本英王的计划是先访问法国再去德国，在更改行程之后，预计查理三世将在3月29日直接到访德国。联邦总统施泰因迈尔也已经证实，英王对德国的访问行程未受影响。

养老金改革的“附加损失”

查理三世和他的妻子卡米拉表示，“一旦找到合适时机”就会访问法国。马克龙随后在布鲁塞尔表示，英王的访问有可能在初夏进行。

法新社指出，这次原本应该标志英法两国友谊复苏的王室访问，沦为了养老金改革的“附加损失”。

法国尼斯：身穿CGT工会标志马甲的抗议者

法国尼斯：身穿CGT工会标志马甲的抗议者（3月23日）

反对退休制度改革的抗议浪潮近日来不断扩大。马克龙政府计划推动极不受欢迎的养老金改革法案，将退休年龄从原本的62岁推迟到64岁。据内政部统计，周四一天全国各地参加抗议示威的人数超过100万。

在周四到周五夜间发生的示威以及骚乱之中，法国各地有457人被捕，大约440名警察和安全人员受伤。一名警察在被石块击中头盔之后晕倒的画面引起了恐慌。在南法城市波尔多，市政厅前门遭人纵火烧毁。

波尔多市政厅被纵火之后的前门

波尔多市政厅被纵火之后的前门

上周，法国参议院通过了马克龙提出的养老金改革法案，之后法案提交至国民议会表决。由于马克龙领导的执政联盟在国民议会中未占据通过法案所需的绝对多数议席，所以他授权政府启动宪法第49.3条款，不经国民议会表决，直接通过该法案。

何为宪法49.3条款？

法国宪法第49.3条款规定，政府可以绕开国民议会表决，直接通过相关法案。不过，这项条款也是一把“双刃剑”，因为反对党有权在24小时内对政府提出不信任动议。若是不信任案通过，那么政府已通过的法案将作废，而且内阁也将解散。

法国西部城市南特在周四举行的抗议活动

法国西部城市南特在周四举行的抗议活动

从今年年初开始，反对退休制度改革的示威活动就时有发生，但大多数罢工和抗议活动一直保持和平。直到上周，政府绕过国会表决，直接通过改革法案，导致抗议活动全面升级，暴力冲突也不断发生。

退休金改革是马克龙领导的中间派执政联盟最核心的计划之一。随着法国人口不断老龄化，养老金体系存在巨大的赤字漏洞，包括推迟退休在内的一系列改革旨在应对这些问题。但是工会方面则认为，相关计划缺乏公平且十分野蛮。

德新社指出，目前法国官方规定的退休年龄为62岁，但事实上的平均退休年限却更晚：如果是缴纳全额养老保险的年限不够长，还会再工作一段时间。
 

（德新社、法新社）

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  • 数周以来，法国民众抗议马克龙政府上调退休年龄的示威活动源源不断，每次少则数十万人参加，多则达到数百万。周三（3月16日）在首都巴黎以及全国各大城市，75万人走上街头。

    抗议政府的退休改革方案 巴黎成了垃圾场

    政府延后退休年龄，老百姓抗议不止

    数周以来，法国民众抗议马克龙政府上调退休年龄的示威活动源源不断，每次少则数十万人参加，多则达到数百万。周三（3月16日）在首都巴黎以及全国各大城市，75万人走上街头。

  • 马克龙政府计划将退休年龄从62岁升至64岁。批评者认为，这种改革尤其伤害重体力劳动者。公共行业罢工后，多个城市的垃圾无人清理，臭气熏天，仅在巴黎，堆积的垃圾已达数千吨。

    抗议政府的退休改革方案 巴黎成了垃圾场

    罢工了，巴黎街头无人清理垃圾

    马克龙政府计划将退休年龄从62岁升至64岁。批评者认为，这种改革尤其伤害重体力劳动者。公共行业罢工后，多个城市的垃圾无人清理，臭气熏天，仅在巴黎，堆积的垃圾已达数千吨。

  • 无处不在的垃圾成了老鼠的天堂。一名女士告知，“太恶心了！一些人都快进不了家门了！”一名德国游客说，她原本和同伴想来一个法国浪漫之旅，而垃圾却让巴黎的魅力踪影全无。

    抗议政府的退休改革方案 巴黎成了垃圾场

    垃圾成了老鼠的快乐天堂

    无处不在的垃圾成了老鼠的天堂。一名女士告知，“太恶心了！一些人都快进不了家门了！”一名德国游客说，她原本和同伴想来一个法国浪漫之旅，而垃圾却让巴黎的魅力踪影全无。

  • 这是一次自上而下的改革，遭到法国大约70%的民众的反对。巴黎市长、社会党人吉尔达戈（Anne Hildago ）支持底层的示威活动。她于周一（3月13日）表示，改革不仅影响到公共行业的雇员，也涉及到私人领域，“我只想对政府说：跟抗议者对话吧！”

    抗议政府的退休改革方案 巴黎成了垃圾场

    一场违背民意的改革

    这是一次自上而下的改革，遭到法国大约70%的民众的反对。巴黎市长、社会党人吉尔达戈（Anne Hildago ）支持底层的示威活动。她于周一（3月13日）表示，改革不仅影响到公共行业的雇员，也涉及到私人领域，“我只想对政府说：跟抗议者对话吧！”

  • 无人知道，这些运输垃圾的车辆何时重新开动。工会联盟CGT干事长坡默（Natacha Pommet）认为，罢工是政府逼迫下不得已而为之，“明摆着，政府在强行推动一个大多数人都反对的改革。”

    抗议政府的退休改革方案 巴黎成了垃圾场

    罢工是被政府逼出来的

    无人知道，这些运输垃圾的车辆何时重新开动。工会联盟CGT干事长坡默（Natacha Pommet）认为，罢工是政府逼迫下不得已而为之，“明摆着，政府在强行推动一个大多数人都反对的改革。”

  • 法国公共行业的罢工将至少持续到下周一。国民议会已成立一个调停小组，政府对周四国民议会（即下院）通过改革方案信心很足，此前参议院已经通过该法案。不过，抗议者仍然希望能够在最后一刻阻挡退休法案过关。

    抗议政府的退休改革方案 巴黎成了垃圾场

    怎样让法案在最后一刻夭折

    法国公共行业的罢工将至少持续到下周一。国民议会已成立一个调停小组，政府对周四国民议会（即下院）通过改革方案信心很足，此前参议院已经通过该法案。不过，抗议者仍然希望能够在最后一刻阻挡退休法案过关。


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