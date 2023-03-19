法国抗议不断 马克龙政府面临两场不信任投票

（德国之声中文网）在法国总理博尔内(Elisabeth Borne)上周未经国民议会表决、动用特殊宪法权利强行通过有争议的养老金改革后，法国政府本周一（3月20日）面临两场不信任投票。

由法国总统马克龙主导的养老金改革计划将退休年龄从62岁提高到64岁。该改革计划导致了自周四以来在巴黎等城市持续的抗议活动。

不信任投票如何进行？

其中一项不信任动议由中间派集团Liot提出——该集团由几个小团体组成，并得到左翼联盟Nupes（生态和社会人民新联盟）的支持。

另一项不信任动议是由极右翼的勒庞（Marine Le Pen）领导的“国民联盟”提出的。

如果不信任投票成功，养老金改革法案将被否决，马克龙也将不得不任命一个新内阁。

在法国下议院国民议会中，马克龙的执政联盟拥有最多议员，但并没有绝对多数。不过，法国政府认为自己可以挺过这两次投票，特别是在保守的共和党人表示不会支持任何一项不信任动议后。

“让我们进行澄清，而投票意味着澄清”，亲政府的议员贝尔杰（Aurore Berge）周日对法国新闻广播电台说。贝尔杰是马克龙所在的“复兴党”的议会党团主席，该党的前身是 “共和国前进” 运动党。

贝尔杰说：“这只关系到一个问题：养老金改革对于法国公众来说是不可或缺，还是无法忍受？”

抗议政府的退休改革方案 巴黎成了垃圾场 政府延后退休年龄，老百姓抗议不止 数周以来，法国民众抗议马克龙政府上调退休年龄的示威活动源源不断，每次少则数十万人参加，多则达到数百万。周三（3月16日）在首都巴黎以及全国各大城市，75万人走上街头。

抗议政府的退休改革方案 巴黎成了垃圾场 罢工了，巴黎街头无人清理垃圾 马克龙政府计划将退休年龄从62岁升至64岁。批评者认为，这种改革尤其伤害重体力劳动者。公共行业罢工后，多个城市的垃圾无人清理，臭气熏天，仅在巴黎，堆积的垃圾已达数千吨。

抗议政府的退休改革方案 巴黎成了垃圾场 垃圾成了老鼠的快乐天堂 无处不在的垃圾成了老鼠的天堂。一名女士告知，“太恶心了！一些人都快进不了家门了！”一名德国游客说，她原本和同伴想来一个法国浪漫之旅，而垃圾却让巴黎的魅力踪影全无。

抗议政府的退休改革方案 巴黎成了垃圾场 一场违背民意的改革 这是一次自上而下的改革，遭到法国大约70%的民众的反对。巴黎市长、社会党人吉尔达戈（Anne Hildago ）支持底层的示威活动。她于周一（3月13日）表示，改革不仅影响到公共行业的雇员，也涉及到私人领域，“我只想对政府说：跟抗议者对话吧！”

抗议政府的退休改革方案 巴黎成了垃圾场 罢工是被政府逼出来的 无人知道，这些运输垃圾的车辆何时重新开动。工会联盟CGT干事长坡默（Natacha Pommet）认为，罢工是政府逼迫下不得已而为之，“明摆着，政府在强行推动一个大多数人都反对的改革。”

抗议政府的退休改革方案 巴黎成了垃圾场 怎样让法案在最后一刻夭折 法国公共行业的罢工将至少持续到下周一。国民议会已成立一个调停小组，政府对周四国民议会（即下院）通过改革方案信心很足，此前参议院已经通过该法案。不过，抗议者仍然希望能够在最后一刻阻挡退休法案过关。



抗议活动将继续

在过去数月里，马克龙政府的改革计划已经引发了多次抗议和罢工。在总理博尔内利用法国宪法第49/3条、未经表决强迫议会通过养老金改革的法案后，各大城市再次爆发抗议活动。自去年失去议会绝对多数席位后，马克龙政府一再动用特殊宪法权利、使用该策略以达到目的。

上周末法国再次爆发抗议活动

垃圾回收工人、炼油厂工人等群体表示将继续罢工。他们已经计划在本周四举行全国性的行动。

极左翼的政治老将、前总统候选人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）周日（3月19日）对法广表示，只要将退休年龄延长至64岁的改革还在讨论中，“我们就会继续抗争”。不过，他也敦促抗议者在示威时保持非暴力。

梅朗雄说：“不要让那些会对我们不利的做法掩盖我们的斗争……。马克龙先生......正在指望人们表现得过激，以便从恐惧的局势中获利。”

（法新社，路透社，德新社，美联社）

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