法国抗议不断 马克龙政府面临两场不信任投票

鉴于马克龙政府未经表决、强行通过有争议的养老金改革，两个议会团体对法国政府提出不信任动议。法国政府将退休年龄从62岁提至64岁的计划，也不断引发民众怒火。
（德国之声中文网）在法国总理博尔内(Elisabeth Borne)上周未经国民议会表决、动用特殊宪法权利强行通过有争议的养老金改革后，法国政府本周一（3月20日）面临两场不信任投票。
由法国总统马克龙主导的养老金改革计划将退休年龄从62岁提高到64岁。该改革计划导致了自周四以来在巴黎等城市持续的抗议活动。
其中一项不信任动议由中间派集团Liot提出——该集团由几个小团体组成，并得到左翼联盟Nupes（生态和社会人民新联盟）的支持。
另一项不信任动议是由极右翼的勒庞（Marine Le Pen）领导的“国民联盟”提出的。
如果不信任投票成功，养老金改革法案将被否决，马克龙也将不得不任命一个新内阁。
在法国下议院国民议会中，马克龙的执政联盟拥有最多议员，但并没有绝对多数。不过，法国政府认为自己可以挺过这两次投票，特别是在保守的共和党人表示不会支持任何一项不信任动议后。
“让我们进行澄清，而投票意味着澄清”，亲政府的议员贝尔杰（Aurore Berge）周日对法国新闻广播电台说。贝尔杰是马克龙所在的“复兴党”的议会党团主席，该党的前身是 “共和国前进” 运动党。
贝尔杰说：“这只关系到一个问题：养老金改革对于法国公众来说是不可或缺，还是无法忍受？”
在过去数月里，马克龙政府的改革计划已经引发了多次抗议和罢工。在总理博尔内利用法国宪法第49/3条、未经表决强迫议会通过养老金改革的法案后，各大城市再次爆发抗议活动。自去年失去议会绝对多数席位后，马克龙政府一再动用特殊宪法权利、使用该策略以达到目的。
垃圾回收工人、炼油厂工人等群体表示将继续罢工。他们已经计划在本周四举行全国性的行动。
极左翼的政治老将、前总统候选人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）周日（3月19日）对法广表示，只要将退休年龄延长至64岁的改革还在讨论中，“我们就会继续抗争”。不过，他也敦促抗议者在示威时保持非暴力。
梅朗雄说：“不要让那些会对我们不利的做法掩盖我们的斗争……。马克龙先生......正在指望人们表现得过激，以便从恐惧的局势中获利。”
（法新社，路透社，德新社，美联社）
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