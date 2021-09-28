 法国扩大免费节育政策至18到25岁女性 | 科技环境 | DW | 01.01.2022

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科技环境

法国扩大免费节育政策至18到25岁女性

在向未成年少女免费提供节育措施之后，法国现在扩大计划范围至18至25岁的女性。

Symbolfoto | Verhütung, Anti-Baby Pille, Contraception

今年开始，18至25岁的法国女性也可以免费进行节育。

（德国之声中文网）从2022年开始，法国扩大了现有的未成年少女免费节育计划，让18至25岁的女性也因此受益，该计划旨在防止因避孕花费而导致的意外怀孕。

法国政府在调查后发现青少年会因为负担不起而不避孕，因此于2021年9月宣布扩大适用免费节育计划的族群。法国卫生部在一份声明中表示：「从2022年1月1日起，健保系统将涵盖避孕和相关程序（与医生或助产士的年度咨询以及生物测试）的费用，无需预付。」法国卫生部长维宏（Olivier Veran）向媒体表示：「因为花不起这笔钱，造成女性无法保护自己，无法在想要选择节育时能够这么做，这是令人难以容忍的。」

Frankreich Gesundheitsminister Olivier Veran

法国卫生部长维宏表示：无力支付避孕费用，使得女性无法保护自己。

法国官员预估，最多能有三百万名妇女从获得避孕药、宫内节育器、避孕贴片和避孕针剂中受益。为此，法国政府每年投入2100万欧元的预算。

女性在年轻时「非常脆弱」

法国和其他几个欧洲国家，如德国、比利时、荷兰和挪威的未成年少女早就可以免费获得节育措施。在英国则不分年龄，提供免费避孕措施给所有女性。

法国妇女团体「En Avant Tous」的发言人德拉维尔（Louise Delavier）告诉法新社：「在18至25岁之间的女性非常脆弱，与她们未成年人时期相比，她们失去了很多权利，而且经济状况也非常不稳定。」专注于性别议题的社会学家冯奎恩（Leslie Fonquerne）向法新社表示，这项措施是一个开始，但「决不能解决男女之间避孕负担的不平衡」。

在德国，虽然必须由医生开处方，但是医疗保险公司会承担节育措施的费用直到受保人22岁为止，其中包含口服避孕药、避孕贴片、宫内节育器和紧急避孕药等。对于22岁以上的妇女来说，也能以合理的价格购买避孕药或透过其他医疗方法避孕。

（法新社等）

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