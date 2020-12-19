 法国总统马克龙新冠感染症状已消失 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.12.2020

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时政风云

法国总统马克龙新冠感染症状已消失

法国总统府周四宣布，感染了新冠病毒的法国总统马克龙目前所有症状都已经消失。 因此，43岁的马克龙总统感染后的7天隔离期现在可以结束了。

Frankreich Präsident Macron in Covid-19 Quarantäne

(德国之声中文网)整整一个星期前，马克龙总统新冠病毒检测呈阳性。上个周末他还有咳嗽、疲劳和肌肉疼痛等症状，随后，这位法国国家领导人便住进了前往凡尔赛宫总统住所灯笼阁（pavillon de la Lanterne）进行隔离。

当时马克龙在推特上发布了一则短视频，他说："我有一个消息要告诉大家。继续小心照顾好自己。每个人都可能中招。我被保护得很好，非常小心。"接着他补充说："尽管如此，我还是感染了病毒。也许是一时大意，也可能是运气不好。"

鉴于在圣诞节假期之前，法国每天的新增病例再次呈上升趋势。他敦促人们保持社交安全。

Frankreich Präsident Macron in Covid-19 Quarantäne

马克龙此前因确诊新冠肺炎接受隔离

据来自爱丽舍宫的肖像呈，隔离期间，总统在凡尔赛的总统官邸继续工作。

周二（12月22日），他与俄罗斯总统普京通了电话。马克龙在圣诞节前提醒国民遵守防疫措施例如随时戴口罩等。法国是欧洲国家中受新冠疫情影响最大的国家之一。

据当局统计，在这个拥有约6700万人口的国家，自疫情爆发以来，已有约6.2万名感染者死亡。

李京慧/洪沙 (德新社)

  • EU-Gipfel in Brüssel | Emmanuel Macron, französischer Präsident

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    马克龙新冠检测呈阳性

    法国总统府12月17日发布公告称，总统马克龙当日得知其新冠病毒核酸检测结果呈阳性，先前他因为出现初步的症状而接受了检测。公告称，根据相关的防控规定，马克龙开始7天隔离并将以远程的方式继续工作。

  • Frankreich Ex-Präsident Valery Giscard d'Estaing

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    法国前总统德斯坦

    12月2日晚，法国前总统瓦莱里·吉斯卡尔·德斯坦（Valéry Giscard d'Estaing）因感染新冠在法国中部卢瓦尔-谢尔省的住所里逝世，享年94岁。他一生致力于欧洲一体化和德法友谊 ，年仅48岁时当选总统，是此前法国最年轻的领导人，直到39岁的马克龙在2017年打破这一纪录。

  • Formel 1 | Der große Preis der Türkei in Istanbul - Lewis Hamilton

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    F1世界冠军汉密尔顿

    12月1日，一级方程式赛车的主办者国际汽车协会（FIA）宣布，世界冠军汉密尔顿（Lewis Hamilton）新冠检测阳性，将错过本周末巴林举行的萨基尔大奖赛。

  • Deutschland München | Auktion: Gemälde von Kenzo Takada - Modedesigner

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    著名时装设计师高田贤三

    10月4日，时装设计师、全球知名品牌凯卓（Kenzo）创始人高田贤三（Kenzo Takada）因感染新冠病毒在巴黎去世。巴黎市长伊达尔戈发表推文称赞他是一位才华横溢的设计师，巴黎为失去一个儿子而感到悲痛。

  • USA Washington Donald Trump und Melania (Andrew Caballerro-Reynolds/AFP/Getty Images)

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    特朗普夫妇

    美国总统特朗普10月1日晚间在推特宣布他与第一夫人都确诊感染新冠病毒，但他强调两人将立即展开隔离并试图恢复健康。此前，特朗普身边一名助理已确诊感染。白宫医生表示，总统身体健康。特朗普也表示自己在隔离其间将继续履行自己的职责，不让计划受到任何中断，他和梅拉尼娅将继续待在白宫恢复健康。

  • 68. Internationale Filmfestspiele Berlin Robert Pattinson (picture-alliance/dpa/Sputnik/E. Chesnokova)

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    罗伯·派丁森

    34岁的英国男性罗伯·派丁森以《暮光之城》中的吸血鬼爱德华一角走红。在确诊新冠肺炎后，他所主演的《蝙蝠侠》电影暂停拍摄。派丁森曾在电影《哈利波特—火杯的考验》中饰演西追·迪哥里。在美国男星班艾佛列克宣布不再出演《蝙蝠侠》电影后，派丁森接班成为新蝙蝠侠。

  • Dwayne Johnson (picture-alliance/AP Photo/R. Shotwell)

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    巨石强森

    美国前职业摔跤运动员、演员“巨石”强森近期也确诊新冠肺炎。他在Instagram发布的一支影片中透露自己与妻子和两名女儿的检测结果都呈阳性，并语重心长地呼吁公众停止对疫情“政治化”并“戴好口罩”。

  • Japan Ken Shimura ist verstorben (Noriaki Sasaki/Yomiuri Shimbun/AP Image/picture-alliance)

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    “喜剧之王”志村健

    日本著名搞笑艺人志村健今年3月因感染新冠肺炎病逝。志村健在3月中旬出现发烧、呼吸困难等症状，被诊断为重度肺炎而入院治疗，随后确诊新冠肺炎。他是日本演艺圈首位确诊的艺人。3月29日，一度进行插管治疗的志村健仍不敌病魔病逝，享年70岁。

  • Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    巴西球星内马尔

    根据法新社9月2日报道，巴黎圣日耳曼俱乐部中再有三名球员确诊新冠肺炎，巴西足球明星内马尔便是其中之一。该俱乐部的疫情爆发，据信与球员曾在西班牙伊比萨岛度假有关。内马尔在他的IG上贴出了与同样确诊的儿子的合照写道：“谢谢你们的问候。我们都很好！”

  • Ex-Italian premier Silvio Berlusconi

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    意大利前总理贝卢斯科尼

    现年83岁的意大利前总理贝卢斯科尼9月初也确诊新冠肺炎。据他所属的政党表示，贝卢斯科尼并未出现感染症状。他在确诊前曾前往意大利撒丁岛度假。

  • Usain Bolt at the World Athletics Championships 2017

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    短跑名将博尔特

    牙买加著名短跑名将博尔特8月底曾举办派对庆祝34岁生日，几天后便确诊新冠。博尔特随即展开居家隔离，但他表示自己并无症状。视频显示，在博尔特的户外生日派对上，宾客并未佩戴口罩。

  • Antonio Banderas

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    西班牙影帝班德拉斯

    西班牙演员班德拉斯在60岁生日前夕发现确诊新冠。班德拉斯表示，他的生日是在自我隔离中度过，感觉到自己“比平时更疲倦”，“希望能尽快康复”。

  • Bollywood superstar Amitabh Bachchan

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    宝莱坞巨星阿米塔巴昌

    印度宝莱坞传奇演员阿米塔巴昌7月自爆罹患新冠肺炎。他在医院接受了三周治疗，8月初才出院。他的儿子、宝莱坞明星阿比谢克巴昌，以及演员媳妇艾西瓦娅·雷和孙女都感染新冠肺炎。阿比谢克巴昌目前还在医院治疗。

  • Brazilian President Jair Bolsonaro

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    巴西总统博索尔纳罗

    疫情期间曾经反对封锁并低估疫情严重性的巴西总统博索尔那罗，7月底感染新冠肺炎。他在感染前后多次被批评忽视卫生专家建议的安全措施，与人群握手并拥抱支持者。博索尔纳罗妻儿的新冠检测结果都呈阳性。

  • Tom Hanks

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    美国影星汤姆·汉克斯

    美国知名演员汤姆·汉克斯及妻子、丽塔·威尔逊是最早宣布自己感染新冠肺炎的名人之一。两人3月中在澳洲确诊，病愈后返回美国。汤姆·汉克斯曾呼吁人们尽自己所能减缓病毒的传播。

  • Justin and Sophie Gregoire Trudeau (Reuters/P. Doyle)

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    加拿大第一夫人

    加拿大总理特鲁多的妻子索菲3月中从英国返回加拿大后确诊新冠。特鲁多随后宣布在家中自我隔离。

  • British Prime Minister Boris Johnson

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    英国首相约翰逊

    今年3下旬，英国首相约翰逊因为新冠肺炎被送医治疗。约翰逊在伦敦一家医院中待了一星期，其中三日在重症监护病房接受氧气治疗。约翰逊在四月中出院，并感谢医院的工作人员让他捡回了一条命。

  • Michel Barnier stands at a podium wearing a dark blue suit and with his right hand slightly raised

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    欧盟首席谈判代表巴尼耶

    欧盟负责英国脱欧事务的首席谈判代表巴尼耶3月确诊。巴尼耶随后在推特上以英文和法文透露自己状况不错而且精神良好。他还表示自己及团队正遵循所有必要的医疗指示。

  • A close up of Lukashenko's face next to a Belarus flag. He has a small mustache and is wearing a blue jacket, light blue shirt and a spotted blue tie.

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    白俄罗斯总统卢卡申科

    白俄罗斯总统卢卡申科7月28日在视察部队时对在场军官表示，他曾经无症状感染新冠病毒。几日后卢卡申科在大选中成功连任。由于时机敏感，部分人士对卢卡申科是否曾感染新冠抱持质疑态度。卢卡申科在疫情初期曾称对新冠疫情的恐慌只是一种精神病，还建议喝伏特加、桑拿及打冰上曲棍球防疫。

  • Bolivien Jeanine Anez wears a dark suit and white shirt with long blonde hair

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    玻利维亚临时总统阿涅斯

    玻利维亚的临时总统阿涅茨7月10日宣布自己感染新冠肺炎。她当时在推特上表示自己身体状况良好，将在家线上办公，同时感谢所有帮助玻利维亚度过这场健康危机的人民。

  • A close-up of Honduras Juan Orlando Hernandez's face. He is speaking into a microphone.

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    洪都拉斯总统埃尔南德斯

    洪都拉斯总统埃尔南德斯6月感染新冠病毒，在一家军医院中接受治疗。他的妻子以及两名助手也同样确诊。埃尔南德斯7月初在症状好转后出院。

  • Alejandro Giammattei wears a black face mask and stands in front of a large chandelier

    那些“中招”确诊新冠的名人们

    瓜地马拉总统贾马太

    瓜地马拉总统贾马太9月18日对当地电台透露自己确诊新冠。现年64岁的贾马太患有多发性硬化症并且依靠拐杖助行。他表示他的症状轻微。瓜地马拉政府称，贾马太在家隔离期间将继续办公。

    作者: Rebecca Staudenmaier


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