法国总统马克龙向全国发表公开信

（德国之声中文网）作为对持续数周的"黄背心"示威活动的回应，法国总统马克龙呼吁全国人民开展一场"公民对话"。周六马克龙在致全国人民的一封信中表示，全体法国人可以针对从税收到民主以及从环保到移民等35个议题展开辩论。

马克龙说，他希望能够将人们的"愤怒变成问题的解决"。公民的建议应该有助于为国家起草一个新协议以及改进政府和议会的工作，提高法国在欧洲以及国际上的地位。

辩论没有禁忌

马克龙总统还强调，他对新的想法持开放态度， 但同时他也坚信自己的改革议程。他强调指出："在我看来，没有禁忌的话题。"不过他表示，红线还是有的。例如，庇护权便不能受到质疑。这位法国总统还指出， 部分取消财富税的问题也不会再次提上议事日程。新的规定也使马克龙获得了 "富人总统" 的绰号。

马克龙在致全国人民的信中提到的问题包括：

哪些税应该下调？

管理机构是否太多？

是否应该更频繁地进行民意调查？

马克龙总统宣布，他将在"公民对话" 结束一个月后, 在3月中旬提交一份报告。他说， 他正计划巡游法国各地， 并与众多的地方政治家进行会晤。

改革引发不满

从去年11月以来，马克龙便面临着"黄背心"运动的压力。该运动的初衷是抵制不断上涨的油价，尤其是抵制政府对柴油征收生态税的计划。但是不久之后，示威者越来越多的开始发泄对政府政策的不满。上周六（1月11日），法国全国各地再次有成千上万的人走上街头举行示威。

李京慧/达扬 （法新社、路透社、德新社）