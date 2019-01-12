法国总统马克龙向全国发表公开信

（德国之声中文网）作为对持续数周的"黄背心"示威活动的回应，法国总统马克龙呼吁全国人民开展一场"公民对话"。周六马克龙在致全国人民的一封信中表示，全体法国人可以针对从税收到民主以及从环保到移民等35个议题展开辩论。
马克龙说，他希望能够将人们的"愤怒变成问题的解决"。公民的建议应该有助于为国家起草一个新协议以及改进政府和议会的工作，提高法国在欧洲以及国际上的地位。
辩论没有禁忌
马克龙总统还强调，他对新的想法持开放态度， 但同时他也坚信自己的改革议程。他强调指出："在我看来，没有禁忌的话题。"不过他表示，红线还是有的。例如，庇护权便不能受到质疑。这位法国总统还指出， 部分取消财富税的问题也不会再次提上议事日程。新的规定也使马克龙获得了 "富人总统" 的绰号。
马克龙在致全国人民的信中提到的问题包括：
- 哪些税应该下调？
- 管理机构是否太多？
- 是否应该更频繁地进行民意调查？
对马克龙政府的不满并不仅局限于巴黎，图为圣布里乌克市的抗议集会
马克龙总统宣布，他将在"公民对话" 结束一个月后, 在3月中旬提交一份报告。他说， 他正计划巡游法国各地， 并与众多的地方政治家进行会晤。
改革引发不满
从去年11月以来，马克龙便面临着"黄背心"运动的压力。该运动的初衷是抵制不断上涨的油价，尤其是抵制政府对柴油征收生态税的计划。但是不久之后，示威者越来越多的开始发泄对政府政策的不满。上周六（1月11日），法国全国各地再次有成千上万的人走上街头举行示威。
李京慧/达扬 （法新社、路透社、德新社）
-
席卷法国的“黄背心运动”
马克龙犯众怒
2016年5月当选法国总统后，马克龙的支持度便一路下滑。罪魁祸首便是他所推行的一系列财政政策不得人心，比如停止征收富人税；以及他自大傲慢的形象。不过最终触发抗议运动的是为了促进环保而大幅增加燃油税的政策。去年10月，一个指控马克龙“猎杀司机”的视频在网上疯传。
-
席卷法国的“黄背心运动”
抗议波及全国
网上怒火很快蔓延到街头，超过29万名抗议者穿上交通应急黄背心，在全国各地封堵道路。通过社交媒体串联的这场运动并没有特定组织架构，也没有明确的领导人物，此外参与者也不接受来自工会或党派的支持。有一人在这次抗议过程中身亡，超过150人遭到逮捕。
-
席卷法国的“黄背心运动”
冲突与破坏
由于马克龙政府表示不会退让，抗议运动持续进行。11月24日，约11万人再度举行全国抗议，巴黎有8000人参与。抗争过程中发生暴力及破坏行为。警方与抗议者在香榭丽舍大街爆发冲突（上图），并动用高压水龙和催泪瓦斯。媒体报道称，骚乱造成高达100万欧元损失。
-
席卷法国的“黄背心运动”
压力之下的屈服
“黄背心”成为马克龙面对的巨大难题。他起初拒绝在燃油税问题上作出让步，后来又表示如果油价上涨会作出相应调整。抗议者并没有因此感到满足，12月1日 ，抗议浪潮再次席卷法国，巴黎发生暴力打砸事件。马克龙第二天召集危机会议。在抗议运动持续不断的威胁之下，马克龙12月5日宣布放弃燃油税改革计划。
-
席卷法国的“黄背心运动”
巴黎严阵以待
但是，马克龙依然拒绝重新实施富人税，并拒绝按照抗议者要求辞职下台。“黄背心运动”的参与者很难简单归类，其政治光谱涵盖极左到极右，其中后者原本就反对马克龙出任总统。12月8日 ，法国再度爆发全国范围的抗议活动。武装防暴车出现在巴黎街头维持秩序，城市大部分地区进入封锁状态。
-
席卷法国的“黄背心运动”
对全国发表讲话
12月10日，马克龙在爱丽舍宫对全国发表电视讲话。超过2100万人收看直播。马克龙表现和解意愿，承认在危机中自己也有责任，并推出一些财政措施，包括提高最低工资水平，加班工资免税，并对低收入退休者减免税收。
-
席卷法国的“黄背心运动”
波及邻国
在此期间，“黄背心运动”已经从法国蔓延到周边其他国家。比利时的抗议者对高税负，食品价格高涨，工资收入和养老金过低表达不满。抗议人群对比利时首相府投掷石块，防暴警察出动高压水龙回击。德国的柏林和慕尼黑也出现类似抗议活动。
-
席卷法国的“黄背心运动”
平安新年夜
法国的抗议活动一直持续到12月底，尽管参与人数有所回落。一些比较知名的“非正式”运动领导者并未因此灰心丧气，而是在社交媒体上继续鼓舞民众抗争。不少抗议者在新年夜的巴黎穿上黄背心，举行颇有“节日气氛”的和平抗议。
-
席卷法国的“黄背心运动”
2019:未完待续
2019:未完待续 如果以为“黄背心”就此偃旗息鼓，就大错特错。1月5日，节日之后的第一波抗议活动再次聚集超过5万民众，不过这一数字依然比不上12月的高潮期间。巴黎再次发生警方与民众的冲突，部分抗议者燃烧摩托车，冲击政府机构。马克龙谴责暴力行为，宣称“会实现正义”。
-
席卷法国的“黄背心运动”
重塑形象
1月6日，数百名女性身穿“黄背心”穿行巴黎市区，以求恢复该运动的和平形象。在游行期间，参与者集体跪下，对运动迄今的10名死难者和众多伤者默哀致意。
作者: Cristina Burack