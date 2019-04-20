法国总统宣布减税安抚“黄背心”

（德国之声中文网）法国总统马克龙（Emmanuel Macron）宣布将降低个人所得税。他说，对于"就业者"来说，这有助于减轻其负担。与此同时，马克龙总统还宣布有可能重新恢复政府此前已基本取消的财产税。马克龙在爱丽舍宫表示，明年将重新审核相关措施。

让人民更多发声

作为"黄背心"抗议活动的结果以及对两个月来民意调查的回应，马克龙表示今后将进一步为开展民调提供便利。不过，他表示，若像"黄背心"运动所要求的那样，效法瑞士模式举行具约束力的公投，乃是"质疑代议制民主"，这不是正确的道路。

谈到在柏林和布鲁塞尔的欧盟合作伙伴时马克龙总统强调，原则上来说他将坚持其改革方针。他说："我相信，我们国家的转型不能停止。"马克龙还强调，将继续坚持其步履维艰的失业保险和养老金改革计划。 他指出："在法国工作的时间远少于其邻国"，对此还应该展开辩论。

富人总统？

马克龙承认抗议运动提出"合理的要求"。他说，国内普遍存在着被"忽视"和受到"不公正"待遇的感觉。马克龙承认，在某些方面他自己给人的感觉也是很"强硬，有时不公正"，他补充说："对此我表示歉意。"抗议运动指责马克龙是"富人总统"。

为了安抚"黄背心"抗议活动，早在去年十二月，马克龙就宣布了额度100亿欧元的一揽子措施。其中包括提高最低工资和养老金。

席卷法国的“黄背心运动” 马克龙犯众怒 2016年5月当选法国总统后，马克龙的支持度便一路下滑。罪魁祸首便是他所推行的一系列财政政策不得人心，比如停止征收富人税；以及他自大傲慢的形象。不过最终触发抗议运动的是为了促进环保而大幅增加燃油税的政策。去年10月，一个指控马克龙“猎杀司机”的视频在网上疯传。

席卷法国的“黄背心运动” 抗议波及全国 网上怒火很快蔓延到街头，超过29万名抗议者穿上交通应急黄背心，在全国各地封堵道路。通过社交媒体串联的这场运动并没有特定组织架构，也没有明确的领导人物，此外参与者也不接受来自工会或党派的支持。有一人在这次抗议过程中身亡，超过150人遭到逮捕。

席卷法国的“黄背心运动” 冲突与破坏 由于马克龙政府表示不会退让，抗议运动持续进行。11月24日，约11万人再度举行全国抗议，巴黎有8000人参与。抗争过程中发生暴力及破坏行为。警方与抗议者在香榭丽舍大街爆发冲突（上图），并动用高压水龙和催泪瓦斯。媒体报道称，骚乱造成高达100万欧元损失。

席卷法国的“黄背心运动” 压力之下的屈服 “黄背心”成为马克龙面对的巨大难题。他起初拒绝在燃油税问题上作出让步，后来又表示如果油价上涨会作出相应调整。抗议者并没有因此感到满足，12月1日 ，抗议浪潮再次席卷法国，巴黎发生暴力打砸事件。马克龙第二天召集危机会议。在抗议运动持续不断的威胁之下，马克龙12月5日宣布放弃燃油税改革计划。

席卷法国的“黄背心运动” 巴黎严阵以待 但是，马克龙依然拒绝重新实施富人税，并拒绝按照抗议者要求辞职下台。“黄背心运动”的参与者很难简单归类，其政治光谱涵盖极左到极右，其中后者原本就反对马克龙出任总统。12月8日 ，法国再度爆发全国范围的抗议活动。武装防暴车出现在巴黎街头维持秩序，城市大部分地区进入封锁状态。

席卷法国的“黄背心运动” 对全国发表讲话 12月10日，马克龙在爱丽舍宫对全国发表电视讲话。超过2100万人收看直播。马克龙表现和解意愿，承认在危机中自己也有责任，并推出一些财政措施，包括提高最低工资水平，加班工资免税，并对低收入退休者减免税收。

席卷法国的“黄背心运动” 波及邻国 在此期间，“黄背心运动”已经从法国蔓延到周边其他国家。比利时的抗议者对高税负，食品价格高涨，工资收入和养老金过低表达不满。抗议人群对比利时首相府投掷石块，防暴警察出动高压水龙回击。德国的柏林和慕尼黑也出现类似抗议活动。

席卷法国的“黄背心运动” 平安新年夜 法国的抗议活动一直持续到12月底，尽管参与人数有所回落。一些比较知名的“非正式”运动领导者并未因此灰心丧气，而是在社交媒体上继续鼓舞民众抗争。不少抗议者在新年夜的巴黎穿上黄背心，举行颇有“节日气氛”的和平抗议。

席卷法国的“黄背心运动” 2019:未完待续 2019:未完待续 如果以为“黄背心”就此偃旗息鼓，就大错特错。1月5日，节日之后的第一波抗议活动再次聚集超过5万民众，不过这一数字依然比不上12月的高潮期间。巴黎再次发生警方与民众的冲突，部分抗议者燃烧摩托车，冲击政府机构。马克龙谴责暴力行为，宣称“会实现正义”。

席卷法国的“黄背心运动” 重塑形象 1月6日，数百名女性身穿“黄背心”穿行巴黎市区，以求恢复该运动的和平形象。在游行期间，参与者集体跪下，对运动迄今的10名死难者和众多伤者默哀致意。 作者: Cristina Burack



关闭精英大学ENA

马克龙还打算关闭精英大学-法国国立高等管理学院（ENA）。几十年来该大学培养了主导法国政界和政府部门的各级官员。现在马克龙希望关闭该精英学校，目的是让这些公共机构的岗位面向更广泛的公民阶层。

把愤怒变成解决方案

马克龙在1月中旬到3月中旬期间举行了全国范围的公民大辩论。按照他的说法，就是要"将愤怒转化为解决方案"。 大约150万法国人参加了在各地和互联网上的讨论。

自去年11月中旬以来，法国"黄背心"运动一直举行街头抗议活动。本周六（4月27日）将出现新的抗议活动。 该运动要求上台不到2年的马克龙总统辞职。由于巴黎圣母院发生火灾，法国总统的亮相被推迟了整整一个星期。

李京慧/凝炼 (德新社、法新社)