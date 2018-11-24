法国当局强硬对待“黄背心运动”

(德国之声中文网) 刚刚从阿根廷参加完G20峰会、返回法国的马克龙(Emmanuel Macron)，立即前往巴黎市中心查看了连日骚乱之现场。随后，他在总统府召集危机会议。

内政部长卡斯塔纳(Christophe Castaner)表示，政府正在考虑实施紧急状态，重新恢复局势稳定。政府发言人格里沃(Benjamin Griveaux)也对此予以确认，他说，必须要考虑一切选项来重建公共秩序、确保安全。

马克龙总统强调，肇事者将被查明身份、送上法庭。他在阿根廷参加G20峰会期间，已经对国内的骚乱进行过强硬表态。他说："我将一直接受抗议，一直会倾听反对派的声音，但是我决不接受暴力行为。没有任何理由可以为袭击国家代表、打砸商店、威胁行人、威胁记者、污损凯旋门等行为辩解。"马克龙认为，暴力示威者想要的不是改变，而是混乱。

本周六，巴黎市中心凯旋门等地的"黄背心抗议运动"演变为骚乱，电视画面中，蒙面者冲击凯旋门以及凯旋门下的无名烈士碑，涂抹"黄背心的凯旋"、"马克龙下台"等字样。骚乱者还构筑街垒、燃烧汽车、砸碎橱窗、向警察投掷石块。警方则动用了催泪弹、高压水枪等装备。

法国当局透露，骚乱共造成130余人受伤，其中包括23名警察。400余人被警方拘捕，目前仅有少数人获释。法国总理菲利普(Edouard Philippe)也因为骚乱的缘故取消了前往波兰参加联合国气候大会的行程。他说，骚乱的暴力程度达到了"罕见的级别"。

连续三个周末，法国各地都发生了"黄背心"抗议运动。抗议者要求减税，同时调高最低工资以及退休金水平。马克龙此前已经表示，柴油税率将与燃油价格挂钩。但是抗议者认为，这一让步的幅度太小。

文山/石涛/(法新社、德新社)