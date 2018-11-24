法国当局强硬对待“黄背心运动”

起初是抗议高税收、高油价，后来则演变成延续数周的暴力骚乱。本周末，法国巴黎等地又发生新一轮的骚乱。总统马克龙本周日前往巴黎的凯旋门，查看现场形势。法国内政部则在酝酿实施紧急状态。
(德国之声中文网) 刚刚从阿根廷参加完G20峰会、返回法国的马克龙(Emmanuel Macron)，立即前往巴黎市中心查看了连日骚乱之现场。随后，他在总统府召集危机会议。
内政部长卡斯塔纳(Christophe Castaner)表示，政府正在考虑实施紧急状态，重新恢复局势稳定。政府发言人格里沃(Benjamin Griveaux)也对此予以确认，他说，必须要考虑一切选项来重建公共秩序、确保安全。
马克龙总统强调，肇事者将被查明身份、送上法庭。他在阿根廷参加G20峰会期间，已经对国内的骚乱进行过强硬表态。他说："我将一直接受抗议，一直会倾听反对派的声音，但是我决不接受暴力行为。没有任何理由可以为袭击国家代表、打砸商店、威胁行人、威胁记者、污损凯旋门等行为辩解。"马克龙认为，暴力示威者想要的不是改变，而是混乱。
本周六，巴黎市中心凯旋门等地的"黄背心抗议运动"演变为骚乱，电视画面中，蒙面者冲击凯旋门以及凯旋门下的无名烈士碑，涂抹"黄背心的凯旋"、"马克龙下台"等字样。骚乱者还构筑街垒、燃烧汽车、砸碎橱窗、向警察投掷石块。警方则动用了催泪弹、高压水枪等装备。
法国当局透露，骚乱共造成130余人受伤，其中包括23名警察。400余人被警方拘捕，目前仅有少数人获释。法国总理菲利普(Edouard Philippe)也因为骚乱的缘故取消了前往波兰参加联合国气候大会的行程。他说，骚乱的暴力程度达到了"罕见的级别"。
连续三个周末，法国各地都发生了"黄背心"抗议运动。抗议者要求减税，同时调高最低工资以及退休金水平。马克龙此前已经表示，柴油税率将与燃油价格挂钩。但是抗议者认为，这一让步的幅度太小。
文山/石涛/(法新社、德新社)
继法国人举行了反对油价上涨的黄背心抗议活动之后，在比利时首都布鲁塞尔也有成千上万身穿黄色背心的示威者走上街头。抗议活动期间，欧盟委员会总部附近的2两警车被焚烧。 (01.12.2018)
席卷法国各地的抗议活动抵达巴黎香榭丽舍大街。示威者对新燃油税和马克龙的政策感到不满。抗议者与警方发出冲突，后者动用催泪瓦斯驱散人群。 (24.11.2018)