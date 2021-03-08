 法国开出2.2亿欧元罚单 谷歌认罚 | 经济纵横 | DW | 07.06.2021

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经济纵横

法国开出2.2亿欧元罚单 谷歌认罚

法国竞争管理局对谷歌公司处以2.2亿欧元的罚款，原因是谷歌滥用其在网络广告市场的主导地位自我利好。双方已经达成一致，谷歌同意支付这笔罚金，并同意调整其行为。

Moderne Berufe, die wir der Digitalisierung verdanken

谷歌在广告市场的主导地位无形影响着人们的生活

（德国之声中文网）法国竞争管理局对谷歌公司处以2.2亿欧元（2.67亿美元）的罚款，原因是谷歌滥用其在网络广告市场的主导地位自我利好。

法国竞争管理局周一（6月7日）在发布这一消息时表示，谷歌没有否认这些指控，双方已经达成一致，谷歌同意支付这笔罚金。

谷歌还同意调整其行为，法国竞争管理局接受了它的承诺。

法国竞争管理局指控谷歌滥用其在广告市场的主导地位。该管理局称，谷歌在其广告管理器（Google Ad Manager）服务中自我利好。

法国竞争管理局说，谷歌的做法 "特别严重"，因为被置于不利地位的包括新闻机构，它们已经因为报纸订阅数量的下降而遭受经济重创。

让它们处于不利地位的一个方面是供给方平台（SSPs），这是网站供应商和广告商之间的接口，以便公司管理其在线广告。 

法国竞争管理局认为，像谷歌这样拥有主导地位的公司负有特殊的责任。该局负责人德席尔瓦（Isabelle De Silva）在声明中说，“这些非常严重的做法减弱了新兴在线广告市场的竞争，使谷歌不仅能够保持其主导地位，而且还能不断扩张。”

  • Microsoft Media Player - IT-Unternehmen l Strafen (Imago/H. Rudel)

    除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！

    微软：不能捆绑销售

    经过了5年的调查，2004年欧委会得出结论，认为微软滥用在PC操作系统上的垄断地位，对微软处以4．97亿欧元罚款。并给出了90天的期限，微软在此期间要推出一个没有“Mediaplayer”的Windows版本。与此同时，该机构还要求微软在120天内向竞争对手提供通信代码。

  • Microsoft (picture-alliance/AP Photo/T.S. Warren)

    除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！

    又是微软：这次是9亿

    2007年，欧委会将目标再次锁定微软，重罚其上交9亿欧元的罚款。当时的理由是：这家IT巨头直到2007年向竞争对手收取技术信息许可费，这种做法不公平不合理，违反了2004年欧盟推出的反垄断规定。

  • Intel Chip - IT-Unternehmen l Strafen (Imago/Xinhua)

    除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！

    英特尔：给好处费

    2009年，欧盟开出一张刷新记录的天价罚单：英特尔Intel要上交10.6亿欧元的罚款，长达9年的激烈垄断纷争以此达到高潮。竞争监管机构指出，英特尔给德国大型电子产品零售商Media Saturn Holding优惠折扣，要求后者仅销售安装了英特尔处理器的电脑。

  • Microsoft (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！

    微软还没完

    2013年，微软又得向欧盟上交5.6亿罚款。因为这家美国集团违反了2009年的承诺，没有给用户提供安装其他公司浏览器的可能。欧委会指出，2011年5月至2012年7月之间，微软没有遵守欧盟的规定。

  • Speicherchip auf Kreditkarte Symbolbild Smartcard (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

    除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！

    英飞凌——操控价格

    2014年欧委会宣布对4家芯片制造商处以1.3亿总额的罚款，其中就包括英飞凌Infineon。这家慕尼黑企业须支付的罚金最多，达到8200万欧元。当时的指控是：英飞凌在2003年9月至2005年9月之间与飞利浦、三星和瑞萨都操控芯片价格。

  • Google Online-Shopping - IT-Unternehmen l Strafen (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

    除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！

    谷歌“踩”对手

    2017年，谷歌刷新了被欧盟罚款的新记录——24.2亿欧元。欧盟委员会裁定谷歌滥用搜索引擎市场的主导优势，在搜索结果中偏袒自己的服务项目Google Shopping，进行不公平竞争，将自己的比价服务置于网页最上端，而竞争对手的比价服务则被挤到下面。

  • Qualcomm und Apple - IT-Unternehmen l Strafen (picture alliance/Imaginechina/dpa/L. Shengli)

    除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！

    高通独霸“天下”

    2017年，苹果的供应商之一高通Qualcomm 要给欧盟汇出9.97亿欧元的巨额罚款。这家美国企业被指向苹果支付数百万，以保证自身专属供应商的地位，其他竞争公司因此超过5年都没有机会进入LTE基带芯片组市场。Qualcomm是该领域最大的供应商。

    作者: Notker Oberhäuser


 

（德新社）

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