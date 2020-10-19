 法国尼斯持刀袭击案 至少3人死亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.10.2020

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时政风云

法国尼斯持刀袭击案 至少3人死亡

法国尼斯圣母教堂发生持刀袭击事件，已造成3人死亡，数人受伤。检察机关已接手调查该起恐怖袭击案。

Frankreich Nizza | Messerattacke | Ermittlungen (Dylan Meiffret/dpa/picture alliance)

尼斯最大教堂圣母院

（德国之声中文网）尼斯圣母大教堂发生一起持刀袭击事件，已造成3人死亡，其中2名妇女和一名教堂看守人员。据法国媒体援引警方的报道称，袭击还导致多人受伤。肇事者已被抓获并接受审讯。

据德国电视一台驻巴黎演播室的报道，嫌疑案犯在周四（10月29日）上午9点左右在圣母院内用刀袭击教堂内的信徒。尼斯市长克里斯蒂安·埃斯特罗西（Christian Estrosi）在法国电视台说，该男子以恐怖的方式杀害了数人。这起事件让人联想起大约两周前巴黎附近一名教师被伊斯兰教徒斩首的事件。

检察机关介入调查

埃斯特罗西说，袭击者在案发后不久就被警察抓获并受伤。他在接受治疗时一直高喊真主伟大。法国检察院宣布，将对该案 "与恐怖行为有关的谋杀和谋杀未遂罪 " 进行调查。

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）决定立即亲自前往尼斯。 巴黎国民议会为遇难者默哀一分钟。

据称在法国南部城市阿维尼翁附近发生对路人袭击事件，袭击者估计是伊斯兰激进分子。 警方称，一名男子用枪威胁数人，并证实了媒体的相关报道。 警方开枪将男子击毙。 广播电台Europe 1 报道说，袭击者高呼"真主伟大"，但是没有提供更多细节。

位于尼斯市中心，建于1864年至1868年的圣母教堂是尼斯最大的一座哥特式教堂。

李京慧/洪沙 (天主教通讯社、法新社、德广联等 )

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