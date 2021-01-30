法国对非欧盟国家关闭边境

（德国之声中文网）一周以来，法国政府成员一直在暗示，可能会采取更严格的抗疫措施，现在，总理卡斯泰（Jean Castex ）在卫生防疫委员会举行会议后宣布了最终结果。与许多观察家的预期相反，法国政府并没有像去年春秋那样全国"封城"。卡斯泰解释说："我们可以再给自己一次机会，避免这种情况的发生。"为了实现这一目标，法国面积超过2万平方米的非食品类购物场所自周日（1月31日）起一律关闭。

此外，所有企业尽可能实施远程办公。就此，法国政府将在未来一周内与社会合作伙伴澄清细节。警察和宪兵也将加大检查力度，确保宵禁措施的落实。此前，法国已经将每日宵禁开始时间提前至晚上6点。卡斯泰指出： "我们的任务是竭尽全力防止新一轮全面封锁。为此，未来几天将是决定性的。"

法国卫生部长维兰本身就是一名医生

为了应对新冠变异病毒的蔓延，法国自本周日零时起将对非欧盟国家关闭边界。同时，任何从欧盟国家入境法国的人员都必须出示新冠病毒检测阴性证明。目前法国每日新增两万左右的确诊病例中，已约有2000例感染了传染性较强的变异病毒。

法国卫生部长维兰（Olivier Veran）本身就是一名医生。周四起，他就开始提醒法国人可能要为更严格的措施做好准备。这名部长介绍："我们虽然尚未遭遇新一波疫情，但感染率依旧高居不下。"法国目前新增感染人数已达到去年10月底第二次封锁前的水平。而每天300多人的死亡病例则比秋季明显要多。

医疗系统压力山大

施利尔（Christopher Schlier ）是法国科尔马市（Colmar）医院重症监护室的一名医生。近一年来，他的主要工作就是救治新冠重症患者。这位医生认为进一步减少接触的决定是正确的。他在接受德国之声采访时表示："为了避免医疗系统彻底崩溃，这些措施是必要的。可惜，我们医生目前感觉依旧看不到隧道尽头的光明。"仅在他所在的医院，重症监护床的数量已经增加了一倍。而该医院还在考虑增设更多床位。

然而，即使增加了床位，能够接受治疗的民众也是有限的，施利尔说："养老院已经到了放弃将有严重基础疾病的新冠患者转诊给我们的地步。"

医院内聚集性感染

病毒不仅继续在老人院和养老院里传播。在科尔马医院的一些病房里，所有的医务、护理和清洁人员都已经感染过了新冠病毒。尽管采取了一切卫生措施，但是还是有病人会被感染。施利尔介绍："有病人到医院的时候，新冠检测结果呈阴性，三四天后却也被感染了。"

尽管施利尔毫不怀疑实行更严格措施的必要性，但这位在德国学习过的医生也对可能的后果发出警告--尤其是对社会结构。法国目前实施的宵禁措施，已经使人们愈加不满。施利尔认为，法国也不排除爆发像荷兰那样的骚乱。"不难看出，民众已出现抗疫疲劳，他们说：'为什么他们现在把这些措施强加给我们？反正也没用，简直不可理喻'。"观察人士认为，法国政府没有实施新一轮全面封锁，也是因为担心大规模抗议活动的爆发以及经济受到的影响。法国对相关经济后果的消化能力远不如邻国德国。

宵禁可能还不够

几天前，法国政府已经收紧了限制措施，将全国的宵禁时间提前到晚上6点。政府发言人阿塔尔（Gabriel Attal）称这一措施只是 "较为成功"。他指出，这并不足以持续降低感染率。不过，法国总统马克龙和该国政府暂未推出新一轮全面封锁措施。

目前尚不清楚法国政府是否正计划在教育领域采取限制措施。 法国的寒假从2月6日开始，一直持续到3月8日，具体时间视学区而定。有人日前建议，统一让全法国的学校延长假期，以减少感染人数。

不过，法国教育部长布朗凱(Jean-Michel Blanquer)在接受法国电视2台采访时对这一观点表示怀疑："我不相信节假日期间感染的人数会比上学期间少。"他补充道，去年秋假和圣诞节假期过后，感染人数都有明显增加。重症监护室医生施利尔也可以证实这种情况。虽然政府曾呼吁市民减少社交，但很多家庭还是在一起庆祝了圣诞和除夕。"造成的后果我们如今在医院就能看到"，施利尔如是说。

避免学校停课

与德国不同的是，法国人普遍认为，学校应当尽量不受限制措施的影响。第一轮封锁的经验表明，相关后果很严重。教师工会曾报告说，教育工作者与许多孩子在几个月内都无法取得联系。此外，学校对再次实施远程教学的准备尚不足。在法国中部蒙吕松（Montluçon） 一所大型中学工作的德国教师里默（Friederike Riemer）可以证实这一点。很多情况下，混合式教学，即在部分高级班级中轮流进行面授和远程教学（不开视频会议），导致学生的教育差距进一步扩大。

法国小学领域最大的教师工会发言人大卫（Guislane David）在接受德国之声采访时表示，工会也希望竭力避免学校长期停课。对她而言，减少班级人数是较好的出路。

在法国总统和政府做出最新的决定之前，法国儿科医生协会也呼吁保持学校开放。他们强调，儿童不是新冠传播的驱动力。目前，德国的媒体经常会报道德国各地的 "无新冠 （nocovid）"运动--将一周内每10万居民的新感染人数控制在50人界限之下。法国目前还没有类似的运动，施利尔介绍："我们这里根本没有相关讨论。"



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