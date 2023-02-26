法国安纳西镇发生持刀砍人事件 多名幼童受伤

周四，一名持刀男子在法国阿尔卑斯山区小镇安纳西袭击正在玩耍的一群儿童，造成四名幼童和至少一名成人受伤。据警方描述，袭击者是一名叙利亚难民，目前已被逮捕。
（德国之声中文网）法国南部阿尔卑斯山小镇安纳西（Annecy）的一座公园周四（6月8日）发生持刀砍人事件，造成四名儿童及至少一名成人受伤，部分伤势严重。四名受伤的儿童年龄都在5岁以下。事发事件是当地时间上午9时45分左右。
警方表示，两名约3岁的儿童和一名成人正在与死神搏斗，另外两名儿童受到轻伤。
据法新社报道，警方消息人士称该名袭击者是一名来自叙利亚的避难申请者。当局已经证实他的身份。这名1991年出生的男子并没有案底。警方称，袭击者此前曾在瑞典生活10年，今年四月取得合法难民身份，经常会前往法国，其作案动机暂时不明。
这起事件发生在安纳西湖滨公园的儿童游乐区。根据目击者描述，嫌犯持刀疯狂跑入公园，随机砍伤路人，受伤的儿童中至少有一名是坐在婴儿车里。一名目击者表示：「他跳进游乐区，开始大吼大叫，接着跑向婴儿车，不断用刀子袭击孩子们。」
据另一名目击者对BFMTV电视台称，袭击者攻击了一名年长男性，跳到他身上不断持刀刺向对方。
美联社引述附近的一名冰淇淋摊贩称，他在几天前就见过袭击者出现在公园里，当时正望着湖泊。
据此前媒体的报道，这起袭击中有一名成年伤者。但当地警方表示，有第二名成年人也受伤，目前在医院接受治疗。警方没有提供有关受害者的其他细节，也未对成年受害者人数的差异立即作出解释。
法国媒体播放的画面显示，多名警察制服了一名男子。法国内政部长达尔马宁（Gerald Darmanin）在推特上写道，袭击者已被警方逮捕。
一名警方消息人士表示，对于在现场被逮捕的这名男子的调查仍在进行中。
法国总统马克宏在推特上发文：「孩子和一名成人处于生死之间。震惊全国。我们的心与他们以及他们的家人和紧急救援人员同在。」马克宏形容这起袭击是「绝对懦弱的行为」。
法国国民议会议长布朗-皮韦（Yael Braun-Pivet）表示，没有比攻击儿童更令人发指的行为。周四，法国议会为这起袭击事件默哀一分钟。
靠近瑞士边境的安纳西是法国阿尔卑斯山区的一座风景如画的小镇，受到游客欢迎，当地也是世界顶级动画节之一的「安纳西国际动画电影节」举办地，本届电影节将于本周日（6月11日）开幕。
(法新社、路透社、美联社)
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