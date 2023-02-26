法国安纳西镇发生持刀砍人事件 多名幼童受伤

（德国之声中文网）法国南部阿尔卑斯山小镇安纳西（Annecy）的一座公园周四（6月8日）发生持刀砍人事件，造成四名儿童及至少一名成人受伤，部分伤势严重。四名受伤的儿童年龄都在5岁以下。事发事件是当地时间上午9时45分左右。

警方表示，两名约3岁的儿童和一名成人正在与死神搏斗，另外两名儿童受到轻伤。

据法新社报道，警方消息人士称该名袭击者是一名来自叙利亚的避难申请者。当局已经证实他的身份。这名1991年出生的男子并没有案底。警方称，袭击者此前曾在瑞典生活10年，今年四月取得合法难民身份，经常会前往法国，其作案动机暂时不明。

这起事件发生在安纳西湖滨公园的儿童游乐区。根据目击者描述，嫌犯持刀疯狂跑入公园，随机砍伤路人，受伤的儿童中至少有一名是坐在婴儿车里。一名目击者表示：「他跳进游乐区，开始大吼大叫，接着跑向婴儿车，不断用刀子袭击孩子们。」

据另一名目击者对BFMTV电视台称，袭击者攻击了一名年长男性，跳到他身上不断持刀刺向对方。

美联社引述附近的一名冰淇淋摊贩称，他在几天前就见过袭击者出现在公园里，当时正望着湖泊。

据此前媒体的报道，这起袭击中有一名成年伤者。但当地警方表示，有第二名成年人也受伤，目前在医院接受治疗。警方没有提供有关受害者的其他细节，也未对成年受害者人数的差异立即作出解释。

法国媒体播放的画面显示，多名警察制服了一名男子。法国内政部长达尔马宁（Gerald Darmanin）在推特上写道，袭击者已被警方逮捕。

一名警方消息人士表示，对于在现场被逮捕的这名男子的调查仍在进行中。

法国总统马克宏在推特上发文：「孩子和一名成人处于生死之间。震惊全国。我们的心与他们以及他们的家人和紧急救援人员同在。」马克宏形容这起袭击是「绝对懦弱的行为」。

法国国民议会议长布朗-皮韦（Yael Braun-Pivet）表示，没有比攻击儿童更令人发指的行为。周四，法国议会为这起袭击事件默哀一分钟。

靠近瑞士边境的安纳西是法国阿尔卑斯山区的一座风景如画的小镇，受到游客欢迎，当地也是世界顶级动画节之一的「安纳西国际动画电影节」举办地，本届电影节将于本周日（6月11日）开幕。

(法新社、路透社、美联社)

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