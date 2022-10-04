法国女作家埃尔诺获得2022年诺贝尔文学奖

（德国之声中文网）从海明威、加缪到川端康成、略萨，文学史上的很多伟大人物都获得过诺贝尔文学奖。如今，法国作家安妮·埃尔诺（Annie Ernaux）也加入这一行列，成为2022年的获奖者。
埃尔诺是法国当代著名女作家，有30多部文学作品，其中包括讲述她自己在20世纪60年代非法堕胎经历的《发生》（Happening），以及探讨1941年至2006年这个时期的《悠悠岁月》（The Years）。《悠悠岁月》一书被许多人看作是埃尔诺的代表作。
埃尔诺出生于1940年。她在1974年以《清空》（Les Armoires vides）一书开始了她的文学生涯。这本书探讨了她的工人阶级背景、她的童年、青年以及堕胎等自传性内容。
瑞典学院表示，埃尔诺在她独特的自传体小说中，“审视了在性别、语言和阶级方面具有强烈差异的生活”。
埃尔诺的《一个女孩的记忆》一书（图）也是自传性质的
今年的热门人选
此前，很多人预测小说家萨尔曼·鲁西迪（Salman Rushdie）将拿下今年的诺奖。今年早些时候，鲁西迪在纽约市进行公开演讲前被刺伤。鲁西迪是《撒旦诗篇》的作者，该书在数个穆斯林国家被禁。
另外据中国媒体报道，中国作家阎连科、残雪、余华也是获奖热门。同样热门的还有已经 “陪跑” 多年的日本作家村上春树。
在整个诺贝尔文学奖历史上，获奖者是多样化的。最初的获奖者（1901年）是法国散文家、诗人苏利·普鲁多姆（Sully Prudhomme）。去年（2021年）的获奖者是坦桑尼亚出生的英国作家阿卜杜勒-拉扎克·古尔纳，其获奖原因是他“毫不妥协、富有同情心地对殖民主义的影响以及处于文化与大陆鸿沟之中的难民命运”的持续关注。
另外，著名美国创作歌手鲍勃·迪伦也在2016年拿下该奖项，因为迪伦“在伟大的美国歌曲传统中创造了新的诗意表达”。
中国作家莫言曾在2012年荣获该奖。法籍华裔作家高行健也曾于2000年获奖。
除了荣耀之外，获奖者还能获得总额为1000万瑞典克朗的奖金。根据瑞典学院的规定，该奖项授予“在文学领域中，朝着理想方向创作出最杰出作品的人”。获奖者的颁奖仪式将于12月在斯德哥尔摩举行。
诺贝尔文学奖的历史
在1896年辞世之前，瑞典著名化学家、硝化甘油炸药发明人阿尔弗雷德 ·诺贝尔留下遗嘱，以其遗产作为基金，“奖励那些在前一年为人类做出卓越贡献的人”。根据他的这个遗嘱，诺贝尔奖在1901年创建，包括物理学、化学、生理学和医学、文学与和平方面的奖项。
诺贝尔一生热衷于文学，拥有一个由“丰富而广泛的不同语言的文学作品”组成的图书馆。诺贝尔本人精通英语、法语、德语、俄语和瑞典语。
诺贝尔文学奖每年由具有百年历史的瑞典学院颁发，一个由18名文学学者、历史学家、语言学家和瑞典作家组成的精英团体。
自1901年首次颁发以来，诺贝尔文学奖已经颁发了118次。值得注意的是，只有17次颁给女作家。在瑞典学院一位院士的丈夫、法国摄影师阿尔诺（Jean-Claude Arnault）的性侵丑闻之后，瑞典学院2018年曾暂停该奖项的颁发。
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诺贝尔的遗嘱
从1901年首次颁奖起，已经有九百余人或机构获奖。而发明家诺贝尔(Alfred Nobel)去世时留给基金会的3158.72万瑞典克朗遗产，如今已经达到了1.69亿欧元。诺贝尔遗嘱中，本来只设立生理医学、物理、化学、文学、和平五个奖项，六十年代增设了经济学奖。由于该奖项并没有在遗嘱中有所体现，因此严格来说经济学奖并不是“诺贝尔奖”，其正式名称是“瑞典中央银行纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖”，所需资金也是由瑞典央行“永久性全额拨付”予诺贝尔基金会。图为诺贝尔奖章。
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最年轻
2014年和平奖得主马拉拉(Malala Yousafzai)是迄今最为年轻的诺贝尔奖得主，获奖时她只有17岁。最高龄的得主是古迪纳夫(John Bannister Goodenough)，他因在锂电池领域的开拓性研究而获颁2019年诺贝尔化学奖时，已经97岁了。而诺奖得主的平均年龄是60岁。
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居里夫人
在一百多年的历史中，女性获奖者只有五十余位。其中，居里夫人(Marie Curie)曾经两次获奖——化学奖和物理奖各一次。
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鲍林曾获化学奖、和平奖
总共有4人曾经两度获得诺贝尔奖。除了上文提到的居里夫人，巴丁(John Bardeen)因发明晶体管、开创超导BCS理论两度获得物理学奖；鲍林(Linus Carl Pauling)则因化学键理论研究、反对地面核试验分别获得化学奖、和平奖。研究胰岛素氨基酸序列、开创DNA测序技术的桑格(Frederick Sanger)则曾两度获得化学奖。此外，国际红十字会曾经三度获颁和平奖，联合国难民署(UNHCR)两度获得诺贝尔和平奖。
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2018没有文学奖
各个奖项累积有49次空缺，其中大部分发生在战争年代。空缺次数最多的是和平奖。而在今年，文学奖也暂停颁发。评奖委员会表示，会在2019年补发今年的奖项。图为瑞典著名诗人、文学奖评委弗罗斯滕松(Katarina Frostenson)和其丈夫法国摄影师阿尔诺（Jean-Claude Arnault）。后者受到了性侵指控，其后的连带反应造成了瑞典文学院的人事地震
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不屑于领奖的萨特
历史上，曾经有两人主动拒绝接受诺贝尔奖。特立独行的法国作家萨特(Jean Paul Sartre)拒绝任何奖项，因此1964年，他也顺理成章了回绝了诺贝尔文学奖委员会的好意。时任越南共产党领导人黎德寿则因与美国方面签署了越战停火协议，而与时任美国国务卿基辛格(Henry Kissinger)共同获得1973年度和平奖；但是，黎德寿认为，越南仍在战乱中，并不屑于和平奖的伪善，因此拒绝接受。
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帕斯捷尔纳克去世多年才获平反
而被迫拒绝诺贝尔奖的则总共有4人。创作了文学名著《日瓦格医生》的苏联作家帕斯捷尔纳克(Борис Леонидович Пастернак)则在1958年被迫拒绝了诺贝尔文学奖。此前，《日瓦格医生》早已被苏联当局查禁。而在瑞典文学院刚宣布其获奖时，帕斯捷尔纳克曾激动地回电表示感谢。但是几天后，帕斯捷尔纳克就遭苏联作家协会开除，并受到苏联各媒体的讨伐，不得不宣布拒绝领奖。一直到80年代戈尔巴乔夫上台后，去世多年的帕斯捷尔纳克才获平反，他的儿子在1989年12月前往斯德哥尔摩代领了该奖项。
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希特勒的禁令
1937年，希特勒颁布法令，禁止德国公民接受任何诺贝尔奖项。迫于该法案，德国化学家库恩(Richard Kuhn)、布特南特(Adolf Butenandt)、微生物学家多马克(Gerhard Domagk)拒绝领奖，并且一直到战后才补领了奖项。图为多马克(摄于1964年)。
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冯·奥西茨基
希特勒颁布该法令的直接原因，是因为德国记者、和平主义活动者冯·奥西茨基(Carl von Ossietzky)获得了1935年诺贝尔和平奖。冯·奥西茨基曾经在魏玛共和国时期揭露德国重新组建空军、涉嫌违反《凡尔赛条约》，并因此报道而被判叛国罪入狱。获释后不久，纳粹党掌权执政，冯·奥西茨基在国会纵火案次日就因其和平民主运动者身份被捕，并被投入集中营。他获得诺贝尔和平奖，对纳粹德国政府的国际声誉造成了沉重打击，希特勒更是认为，这是对他本人的侮辱。不久后，冯·奥西茨基因病重而获得释放，诺贝尔评奖委员会亲自前往他下榻的医院为其授奖。图为集中营里的冯·奥西茨基。
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狱中得知获奖
冯·奥西茨基也成为了首名在拘禁中获知自己得奖的诺贝尔奖得主。另外两名拘禁中获知得奖的则是来自缅甸的昂山素姬(1990年)以及来自中国的刘晓波(2010)。
作者: 文山