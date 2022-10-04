法国女作家埃尔诺获得2022年诺贝尔文学奖

（德国之声中文网）从海明威、加缪到川端康成、略萨，文学史上的很多伟大人物都获得过诺贝尔文学奖。如今，法国作家安妮·埃尔诺（Annie Ernaux）也加入这一行列，成为2022年的获奖者。

埃尔诺是法国当代著名女作家，有30多部文学作品，其中包括讲述她自己在20世纪60年代非法堕胎经历的《发生》（Happening），以及探讨1941年至2006年这个时期的《悠悠岁月》（The Years）。《悠悠岁月》一书被许多人看作是埃尔诺的代表作。

埃尔诺出生于1940年。她在1974年以《清空》（Les Armoires vides）一书开始了她的文学生涯。这本书探讨了她的工人阶级背景、她的童年、青年以及堕胎等自传性内容。

瑞典学院表示，埃尔诺在她独特的自传体小说中，“审视了在性别、语言和阶级方面具有强烈差异的生活”。

今年的热门人选

此前，很多人预测小说家萨尔曼·鲁西迪（Salman Rushdie）将拿下今年的诺奖。今年早些时候，鲁西迪在纽约市进行公开演讲前被刺伤。鲁西迪是《撒旦诗篇》的作者，该书在数个穆斯林国家被禁。

另外据中国媒体报道，中国作家阎连科、残雪、余华也是获奖热门。同样热门的还有已经 “陪跑” 多年的日本作家村上春树。

在整个诺贝尔文学奖历史上，获奖者是多样化的。最初的获奖者（1901年）是法国散文家、诗人苏利·普鲁多姆（Sully Prudhomme）。去年（2021年）的获奖者是坦桑尼亚出生的英国作家阿卜杜勒-拉扎克·古尔纳，其获奖原因是他“毫不妥协、富有同情心地对殖民主义的影响以及处于文化与大陆鸿沟之中的难民命运”的持续关注。

另外，著名美国创作歌手鲍勃·迪伦也在2016年拿下该奖项，因为迪伦“在伟大的美国歌曲传统中创造了新的诗意表达”。

中国作家莫言曾在2012年荣获该奖。法籍华裔作家高行健也曾于2000年获奖。

除了荣耀之外，获奖者还能获得总额为1000万瑞典克朗的奖金。根据瑞典学院的规定，该奖项授予“在文学领域中，朝着理想方向创作出最杰出作品的人”。获奖者的颁奖仪式将于12月在斯德哥尔摩举行。

诺贝尔文学奖的历史

在1896年辞世之前，瑞典著名化学家、硝化甘油炸药发明人阿尔弗雷德 ·诺贝尔留下遗嘱，以其遗产作为基金，“奖励那些在前一年为人类做出卓越贡献的人”。根据他的这个遗嘱，诺贝尔奖在1901年创建，包括物理学、化学、生理学和医学、文学与和平方面的奖项。

诺贝尔一生热衷于文学，拥有一个由“丰富而广泛的不同语言的文学作品”组成的图书馆。诺贝尔本人精通英语、法语、德语、俄语和瑞典语。

诺贝尔文学奖每年由具有百年历史的瑞典学院颁发，一个由18名文学学者、历史学家、语言学家和瑞典作家组成的精英团体。

自1901年首次颁发以来，诺贝尔文学奖已经颁发了118次。值得注意的是，只有17次颁给女作家。在瑞典学院一位院士的丈夫、法国摄影师阿尔诺（Jean-Claude Arnault）的性侵丑闻之后，瑞典学院2018年曾暂停该奖项的颁发。

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