法国大选：马克龙和勒庞电视激辩

（德国之声中文网）在周三（4月20日）晚间进行的这三小时电视辩论中，现任总统马克龙和右翼民粹主义挑战者勒庞均猛烈攻击对手。勒庞极力将自己表现为普通老百姓代言人；竞选连任的马克龙则承认任期中有失误和挫败。

购买力问题受法国人长期关注，也是选战中的关键议题之一，马克龙和勒庞提出截然相反的理念。人们紧张期待的唯一一次电视辩论一开始，马克龙即表示，将提高养老金和最低工资、继续对天然气和电的价格设置上限。此外，他强调要进一步减少失业，因为，自己挣钱是加强购买力的最佳途径。

勒庞则提议降低能源增值税、取消对100种日常用品征税。论及在法国国内一直争论不休的退休制度改革问题，勒庞强调，必须维持既有规定，在60至62岁之间即可退休。

勒庞为从俄罗斯借贷辩护

中间派人士马克龙指责右翼的勒庞受制于莫斯科。他称，“您依赖俄罗斯强权，您依赖普京先生。您不跟其他高层人士对话，要是讲到俄罗斯，您只跟其银行家谈”。马克龙此话指的是勒庞2014年曾从一家捷克-俄罗斯银行借贷。

勒庞为自己辩护说，那是因为法国国内银行不愿向她提供这笔贷款。她称，法国银行缺乏民主，并问道：“您不觉得这很可耻吗？”

对俄罗斯入侵乌克兰，勒庞予以谴责，称俄罗斯明显违反国际法。但同时，她表示，在乌克兰战争结束并签订和平条约后，她将致力于北约和俄罗斯之间缓和关系。

马克龙：强调法德合作

马克龙强调了法国与欧盟的不可分割性和法德合作的重要性。他表示，“我相信欧洲，相信法德是一对拍档”。 他指责勒庞与在2017年竞选总统时如出一辙，是要让法国离开欧盟。勒庞辩称，若想离开，她就会这么说，而她“想留在欧盟”，不过，是要改变欧盟，比如，她主张法国法律应高于欧盟法律。

有关未来气候政策，马克龙指责勒庞是一个“气候变化怀疑论者”；勒庞则严辞反驳说，她希望通过 “经济爱国主义”来对抗排放，例如，让法国生产的水果和蔬菜多于进口。她称马克龙是“气候伪君子”，奉行“惩罚性环境政策”。

头巾禁令争议

勒庞重申了她关于在公共场所禁止佩戴穆斯林头巾的呼吁，称穆斯林头巾是“伊斯兰教徒强加的制服”。她说，“我们必须解放所有这些妇女”。

马克龙指责说，她以这种方式将数百万人赶出公共空间，并在冒爆发内战的风险。马克龙说：“你想让法国这个启蒙之地成为世界上第一个在公共场所禁止宗教标志的国家——这实在荒唐。”

本周日（4月24日），马克龙和勒庞将在第二轮选举中对决。根据民意调查结果，马克龙目前的支持率为55%至56.5%，比5年前减少约10个百分点。

（德新社，法新社，路透社）

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