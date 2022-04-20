 法国大选：马克龙和勒庞电视激辩 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.04.2022

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时政风云

法国大选：马克龙和勒庞电视激辩

在距离法国总统选举第二轮投票只有4天之际，现任总统马克龙和挑战者勒庞进行两人间的唯一的电视对决，俄罗斯、欧洲、民众购买力下降及伊斯兰教成为激辩主题。

本周日（4月24日），马克龙和勒庞将在第二轮选举中对决

本周日（4月24日），马克龙和勒庞将在第二轮选举中对决

（德国之声中文网）在周三（4月20日）晚间进行的这三小时电视辩论中，现任总统马克龙和右翼民粹主义挑战者勒庞均猛烈攻击对手。勒庞极力将自己表现为普通老百姓代言人；竞选连任的马克龙则承认任期中有失误和挫败。 

购买力问题受法国人长期关注，也是选战中的关键议题之一，马克龙和勒庞提出截然相反的理念。人们紧张期待的唯一一次电视辩论一开始，马克龙即表示，将提高养老金和最低工资、继续对天然气和电的价格设置上限。此外，他强调要进一步减少失业，因为，自己挣钱是加强购买力的最佳途径。  

勒庞则提议降低能源增值税、取消对100种日常用品征税。论及在法国国内一直争论不休的退休制度改革问题，勒庞强调，必须维持既有规定，在60至62岁之间即可退休。 

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网上有帖子声称，英国广播公司推文报道，法国总统马克龙警告，欧洲有可能遭遇6000万难民。事实核查结果：这是假消息。

与其它国家一样，德国也认为，谁当选法国总统，是一件决定未来命运的关键大事。勒庞如果当选，对柏林不啻是一场灾难。但即便是马克龙当选，他也可能是一位不那么“听话”的伙伴。

本周日，法国4800万选民将在独立中间派候选人马克龙和极右翼“国民阵线”领导人勒庞之间决定谁会成为下一任总统。这一选举结果不仅决定了法国的命运，同时也决定了欧盟的未来。

勒庞为从俄罗斯借贷辩护   

中间派人士马克龙指责右翼的勒庞受制于莫斯科。他称，“您依赖俄罗斯强权，您依赖普京先生。您不跟其他高层人士对话，要是讲到俄罗斯，您只跟其银行家谈”。马克龙此话指的是勒庞2014年曾从一家捷克-俄罗斯银行借贷。

勒庞为自己辩护说，那是因为法国国内银行不愿向她提供这笔贷款。她称，法国银行缺乏民主，并问道：“您不觉得这很可耻吗？” 

对俄罗斯入侵乌克兰，勒庞予以谴责，称俄罗斯明显违反国际法。但同时，她表示，在乌克兰战争结束并签订和平条约后，她将致力于北约和俄罗斯之间缓和关系。   

马克龙：强调法德合作

马克龙强调了法国与欧盟的不可分割性和法德合作的重要性。他表示，“我相信欧洲，相信法德是一对拍档”。 他指责勒庞与在2017年竞选总统时如出一辙，是要让法国离开欧盟。勒庞辩称，若想离开，她就会这么说，而她“想留在欧盟”，不过，是要改变欧盟，比如，她主张法国法律应高于欧盟法律。  

有关未来气候政策，马克龙指责勒庞是一个“气候变化怀疑论者”；勒庞则严辞反驳说，她希望通过 “经济爱国主义”来对抗排放，例如，让法国生产的水果和蔬菜多于进口。她称马克龙是“气候伪君子”，奉行“惩罚性环境政策”。  

最新民意调查结果显示，勒庞略微落后于马克龙

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头巾禁令争议   

勒庞重申了她关于在公共场所禁止佩戴穆斯林头巾的呼吁，称穆斯林头巾是“伊斯兰教徒强加的制服”。她说，“我们必须解放所有这些妇女”。    

马克龙指责说，她以这种方式将数百万人赶出公共空间，并在冒爆发内战的风险。马克龙说：“你想让法国这个启蒙之地成为世界上第一个在公共场所禁止宗教标志的国家——这实在荒唐。”  

本周日（4月24日），马克龙和勒庞将在第二轮选举中对决。根据民意调查结果，马克龙目前的支持率为55%至56.5%，比5年前减少约10个百分点。  

（德新社，法新社，路透社） 

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  • Emmanuel Macron Frankreich (picture alliance/dpa/J-P. Brunet)

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    师生恋

    布里吉特（Brigitte Trogneux）曾是马克龙中学时代的法语和戏剧老师，年长他24岁。她当时就很欣赏这个男孩的才华。马克龙16岁离开故乡亚眠去巴黎完成中学学业时，就发誓要娶布里吉特为妻。

  • Frankreich Brigitte Trogneux, Gattin von Emmanuel Macron (Getty Images/AFP/G. Gobet)

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  • Frankreich Präsidentschaftswahl 2017 | Emmanuel Macron & Ehefrau Brigitte Trogneux (picture-alliance/AP Photo/E. Feferberg)

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    作者: 叶宣


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