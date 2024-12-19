法国大规模强奸案：51名被告均被判刑

备受关注的法国大规模强奸案周四（12月19日）宣判，主犯佩利科特因严重强奸犯罪以及其他罪行，被判处20年监禁。其他50名被告分别获刑8-12年监禁。受害人吉赛尔·佩利科特因在法庭上表现出的勇气和决断力受到广泛赞誉，成为全球女权运动的标志性人物。

（德国之声中文网）多米尼克·佩利科特（Dominique Pelicot）因对前妻吉赛尔·佩利科特（Gisèle Pelicot）实施严重强奸犯罪以及其他罪行，周四（12月19日）被法国阿维尼翁（Avignon）法院判处20年监禁。

多米尼克·佩利科特在法庭上承认，在近十年的时间里，他反复使用药物迷晕当时的妻子吉赛尔·佩利科特，不仅对她实施性侵，还邀请陌生人对她进行性虐待。此外，他秘密拍摄并传播了妻子、女儿和两名儿媳的不雅照片和视频。

检察机关要求对现年72岁的多米尼克·佩利科特判处最高刑罚20年监禁。

法院在判决中还指出，在多米尼克·佩利科特服刑期满后，还将评估是否需将其转入安全监禁。

法院还裁定同案其他50名被告罪名成立，但对他们的判刑较检方的要求有所减轻。其中一名63岁的男性因迷晕并强奸自己的妻子且与佩利科特共同犯罪，被判12年监禁，比检察机关要求的刑期少5年。其他被告分别获刑8-10年监禁。

这些被告有10天时间可以提出上诉。

法庭外面，吉赛尔的支持者举着标语：“停止对女性的暴力！”“为吉赛尔讨还公正！” 图像来源: Alexandre Dimou/REUTERS

意外发现的大规模强奸案

调查人员发现，现年72岁的吉赛尔·佩利科特是大约200起强奸犯罪事实的受害者。多米尼克·佩利科特记录了自己这些罪行，拍摄了大约20,000段视频和照片。他通过网络平台与其他男性建立联系，邀请他们参与犯罪。

警方推测，还有大约12名施暴者有待鉴别。

多米尼克在犯罪前总是将强效药物掺入吉赛尔的食物中，令她进入深度睡眠。多年来，她经受了神经系统的严重损伤，但是未曾觉察到自己是严重性暴力的受害者。2020年9月，多米尼克因在超市偷拍女性裙底被捕，警方随后在他的电子设备中发现了这些性侵影像，案件由此曝光。

大多数被告否认性侵指控

其余50名被告年龄在21岁至68岁之间，来自不同社会阶层，从事各种职业。多数人否认对吉赛尔的性侵指控。部分被告承认在未经她同意的情况下与她发生性关系，但否认这构成强奸，理由是“当时她的丈夫同意了”。

一些被告在法庭上辩称，他们是在多米尼克的误导下参与犯罪的。甚至有人声称，他们是在“违背意愿”或“无意中”参与了强奸。超过一半的被告通过律师要求无罪释放。

法庭现场模拟画中，多米尼克·佩利科特（右）和他的律师。 图像来源: ZZIIGG/REUTERS

女权组织：判决具有典范意义

法国当地女权组织“阿维尼翁的亚马逊”（Les Amazones d'Avignon）主席布兰丁·德弗朗热（Blandine Deverlanges）表示，这一判决应成为未来类似案件的典范。她对德新社表示：“让强奸犯不再有任何借口。”

案件的原告律师在判决前指出：“每个被告都不同程度地对这场骇人听闻的暴行和这位女性所遭受的虐待负有责任。”该律师强调，刑罚无法完全反映这些罪行的严重性。

案件促进修订强奸案法律的讨论

案件还引发了关于法国刑法中关于强奸定义的讨论。

法国《刑法》第222-23条规定，强奸罪是指“通过威胁、暴力、强迫、意外，在违背他人意志的情况下，强行与其发生任何形式的性交行为”。法律修正的支持者希望在此基础上增加“性同意原则”，也就是说：只有当事人明确表示“是”，才意味着“同意发生性接触”。

目前，法国议会正在审议相关法律修订案，支持者希望在2025年获得通过。

巴黎推出药物性侵受害者援助热线

佩利科特案开庭期间，巴黎推出了一条新的援助热线，名为“药物性侵参考中心”（CRAFS），旨在支持对抗与药物相关的性侵犯罪。

该热线自推出以来，已接到大量受害者和医疗专业人员的电话，内容涉及如何识别药物性侵的症状及处理方法。

该热线提供关于嗜睡、恶心、失忆等症状的详细信息，并指导受害者采取进一步行动，例如使用药物检测工具包。

吉赛尔勇敢地选择公开审判，希望通过自己的经历鼓励其他受害女性站出来发声。她说：“我希望她们不再感到羞耻。应该感到羞耻的不是我们，而是他们（施暴者）。” 图像来源: Dauphin Philippe/MAXPPP/picture alliance/dpa

全球女权运动标志性人物

吉赛尔·佩利科特的案件震动了整个法国。她因在法庭上表现出的勇气和决断力受到广泛赞誉，已经成为全球女权运动的标志性人物。

她的形象出现在每日电视新闻、报纸头版、涂鸦墙壁以及支持者举起的标语牌上，被誉为“勇气的化身”。

在法国，与强奸相关的报案中，超过90%的案件未能进入司法程序。许多女性甚至不敢报警，部分原因在于像佩利科特案中使用的迷药或药物只能在短时间内检测到证据。

吉赛尔勇敢地选择公开审判，希望通过自己的经历鼓励其他受害女性站出来发声。她说：“我希望她们不再感到羞耻。应该感到羞耻的不是我们，而是他们（施暴者）。”

吉赛尔·佩利科特在案件审判期间已与多米尼克·佩利科特离婚。她还宣布放弃佩利科特这个姓氏，但同意法庭在审判期间仍然使用它。

（法新社、德新社、美联社、路透社）

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