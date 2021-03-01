法国外交部：参议员有权同任何人会晤

（德国之声中文网）今年二月，中国驻法大使致函法国参议院“台湾交流和研究小组”负责人李察（Alain Richard），表达了对法国参议院今年夏季一次访台计划的担忧。他在信中敦促，访台期间不应出现任何有损法中关系的会晤活动。

中国方面称，台湾是中国的一部分，任何同中国保持外交关系的国家，都应遵守这一原则。

一些法国媒体获取了中国使馆信函内容后进行了广泛报道。据称，李察收到信后“非常不满”。李察曾在希拉克总统任内担任法国国防部长。此前，他就曾以参议员身份访问过台湾。

信函被媒体披露后，中国驻法使馆随即在其官网上发表了信函全文，并正式要求法国参议员们不要访问台湾，认为此举将破坏一个中国原则，并将向“台独势力”发出错误信号。

3月16日发布于官网上的文章中称：“无论法国参议员以何种名义访台,都将被“台独”势力所利用，给中法关系和各领域交流合作造成不必要的干扰。 ”

周三，法国外交部女发言人不愿就此事置评。她只是说，法国是一个实行三权分立的民主国家，“法国议员有权自由决定他们去哪里访问，以及同谁会面。”

中国驻法大使卢沙野的言论在巴黎引起争议已非首次。去年四月，卢沙野发文发推为北京的防疫政策辩护，并批评西方的防疫不力，造成疫情扩散，因而被法国外交部召见。

达扬 / 文山 （路透社）

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