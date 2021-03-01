法国外交部：参议员有权同任何人会晤

法国外交部周三表示，法国参议员们在出访活动中拥有同任何人会晤的自由。此前，中国驻法大使馆发出警告称，法国议员们访台期间不得会晤台湾官方人士。
（德国之声中文网）今年二月，中国驻法大使致函法国参议院“台湾交流和研究小组”负责人李察（Alain Richard），表达了对法国参议院今年夏季一次访台计划的担忧。他在信中敦促，访台期间不应出现任何有损法中关系的会晤活动。
中国方面称，台湾是中国的一部分，任何同中国保持外交关系的国家，都应遵守这一原则。
一些法国媒体获取了中国使馆信函内容后进行了广泛报道。据称，李察收到信后“非常不满”。李察曾在希拉克总统任内担任法国国防部长。此前，他就曾以参议员身份访问过台湾。
信函被媒体披露后，中国驻法使馆随即在其官网上发表了信函全文，并正式要求法国参议员们不要访问台湾，认为此举将破坏一个中国原则，并将向“台独势力”发出错误信号。
3月16日发布于官网上的文章中称：“无论法国参议员以何种名义访台,都将被“台独”势力所利用，给中法关系和各领域交流合作造成不必要的干扰。 ”
周三，法国外交部女发言人不愿就此事置评。她只是说，法国是一个实行三权分立的民主国家，“法国议员有权自由决定他们去哪里访问，以及同谁会面。”
中国驻法大使卢沙野的言论在巴黎引起争议已非首次。去年四月，卢沙野发文发推为北京的防疫政策辩护，并批评西方的防疫不力，造成疫情扩散，因而被法国外交部召见。
达扬 / 文山 （路透社）
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美国官员向路透社表示，一艘法国军舰本月曾通过军事战略要地台湾海峡。据报道，对于欧洲国家来说，这一非常少见的举动虽然会受到华盛顿的欢迎，但同时会增加北京方面的紧张情绪。
法国参议员在听证会上要求法国外交部长回答，为什么一篇用来抹黑他们的非事实文章还挂在中国驻法大使馆的网站上。其中指控他们联署声明支持的台湾当局用「黑鬼」一词更是引起中国官方背书假新闻的争议。