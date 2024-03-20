 法国外交官：习近平今年五月到访巴黎 经贸合作是首要议题 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.03.2024

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新闻广角

法国外交官：习近平今年五月到访巴黎 经贸合作是首要议题

来自外交圈的消息称，中国党和国家领导人习近平将于今年五月访问法国，这也是中欧关系日趋紧张的大背景下，习近平五年来的首次欧洲之行。预计推动经贸关系将是中法领导人会谈中的首要议题。

Indonesien | G20-Gipfel | Emmanuel Macron und Xi Jinping

（德国之声中文网）去年，法国总统马克龙访华时，中国方面给予马克龙异乎寻常的高规格接待，当时有分析家称，为了抗衡美国，中国正在对法国这一欧洲阵营的重要国家发动魅力攻势。

但此后，中法关系又因贸易问题被蒙上了阴影。中国电动车大量涌入欧洲市场，对本土汽车产业构成威胁后，法国力挺欧盟对中国电动车开启的反补贴调查。而法国自身则在对欧洲本土生产的电动车提供消费补贴。

作为回应，中国于今年一月启动了对白兰地酒的反倾销调查，据称此举矛头直指法国。根据中国海关数据，法国占欧盟白兰地出口总量的99.8%。


一名要求匿名的法国外交官对路透社表示："届时会对贸易问题有一个明确的说法。11月美国大选后，事态如何发展，我们现在无从知晓。因此，我们现在更需要在优先议题方面取得进展。"

中国外交部没有对路透社的置评请求做出回应，法国爱丽舍宫则拒绝发表评论。

这位法国外交官表示，在最高层面上保持对话渠道的畅通，这一点至关重要。他表示，法国方面有必要对中国在俄乌战争、台湾以及南中国海问题上的立场做出明确的表态。

去年四月，法国总统马克龙到访北京，受到异乎寻常的高规格接待。

去年四月，法国总统马克龙到访北京，受到异乎寻常的高规格接待。



过去一年当中，法国曾试图对北京施加影响，要求中国在俄乌战争问题上对俄罗斯施加压力，并减少对俄罗斯总统普京的支持力度

但这些由马克龙外交顾问博内（ Emmanuel Bonne）的外交努力，迄今为止并未产生任何效果。不过，巴黎方面依然相信，法国可以在相关冲突中扮演平衡各方的角色。上个月，中国外长王毅在巴黎同马克龙和博内举行了会谈。

中法建交六十年

今年一月，习近平就中法建交六十周年发表视频讲话。他表示，他希望"中法两国能以稳固的双边关系来应对当今世界的各种不稳定因素"，并在绿色工业和绿色能源领域开展合作。

中国官方媒体目前也在高调宣传今年的中法文化交流活动。

从去年11月开始，中国对包括在内的五个欧盟国家实施入境十五天免签政策。现在已有更多国家被纳入免签之列。此举是为了在疫情之后，吸引更多的外国游客前往中国。

（路透社）

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